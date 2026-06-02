02/06/2026

EU – Armenia

Իրանում համոզված են՝ ԱՄՆ-ի հետ ռազմական բախումն անխուսափելի է

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումն անխուսափելի է։ Այս մասին, Press TV–ի փոխանցմամբ, հայտարարել է Իրանի ԶՈւ–ի «Խաթամ ​​ալ Անբիա» կենտրոնական շտաբի պետի տեղակալ Մոհամմադ Ջաֆար Ասադին։

Հունիսի 1-ին «Tasnim» գործակալությունը հայտնեց, որ Իրանն անհապաղ դադարեցնում է ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները Լիբանանում ռազմական գործողությունների ակտիվացման պատճառով։ Թեհրանը նաև որոշել է ամբողջությամբ արգելափակել Հորմուզի նեղուցը և ակտիվացնել այլ ճակատներ, այդ թվում՝ Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը։

«ԱՄՆ-ն մեզնից կապիտուլյացիա է պահանջում… Պատերազմն անխուսափելի է, քանի որ կապիտուլյացիայի տարբերակ հնարավոր չէ։ Մենք պատրաստ ենք դրան և որևէ խնդիր չենք տեսնում, ուստի որևէ մտահոգություն չունենք, նույնիսկ եթե ՆԱՏՕ-ն մտնի հակամարտության մեջ», – հայտարարել է Ասադին։

Նա զգուշացրել է, որ Իրանը դեռ չի ցուցադրել իր ողջ կարողությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը խիստ նախազգուշացրել է Իսրայելին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն մտադիր է միջուկային զենք տեղակայել ՌԴ-ի հետ սահմանին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է Ռուսաստանի ստվերային նավատորմը թաքնվում համաշխարհային հետևումից

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com