03/06/2026

EU – Armenia

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուքյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քննադատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագրի ներկայիս տարբերակը՝ հայտարարելով, որ այն վնասում է Հայաստանի շահերին և ենթակա է փոփոխության։

Մարուքյանի խոսքով՝ իր քաղաքական ուժը դեմ է փաստաթղթի ներկայիս բովանդակությանը և համոզված է, որ այն պետք է վերանայվի։ Նա նշել է, որ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին բանավեճի ժամանակ պնդել է, թե համաձայնագրի տեքստի մշակման աշխատանքներին տարբեր քաղաքական ուժեր մասնակցել են միասին, սակայն, ըստ Մարուքյանի, վերջնական տարբերակում չեն պահպանվել այն մոտեցումները, որոնց շուրջ նախկինում քննարկումներ են եղել։

Նա ընդգծել է, որ ներկայում առկա փաստաթուղթը, իր գնահատմամբ, հիմնականում ներառում է Ադրբեջանի կողմից առաջարկված դրույթները, որոնց հետ Հայաստանի իշխանությունները համաձայնել են։ Մարուքյանը նաև նշել է, որ հենց այդ պատճառով իր քաղաքական ուժը չի պատրաստվում աջակցել փաստաթղթի ստորագրմանը. «Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճակատագրական ընտրություն

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հասել է ժամը, ձեր անվաճառելի խոսքն ասեք այս կարևոր փուլում ևս. Բագրատ Սրբազանի կոչը՝ տավուշցիներին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի ռեժիմը գործում է Բաքվի ռեժիմի ձեռագրով` ֆիզիկական բռնnւթյան է ենթարկում այլախոհներին, կանանց, երիտասարդ աղջիկներին. Մարիաննա Ղահրամանյան

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ժամանել է Կիեւ. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանը «հաշմանդամ» դարձնելու փաստաթուղթ է»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Օսիպյանի ազատ արձակման պահանջ՝ ուղղված ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոյի պարտքի թողարկումը հասել է ռեկորդային մակարդակի, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է դուրս մղել ԱՄՆ դոլարը

03/06/2026 infomitk@gmail.com