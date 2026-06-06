06/06/2026

EU – Armenia

Հրազդանի նախկին քաղաքապետից բռնագանձման պահանջ է ներկայացվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանիելյանից հօգուտ ՀՀ-ի կբռնագանձվեն անշարժ և շարժական գույքեր, դրամական միջոցներ. դատախազության՝ ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցը բավարարվել է:

«Վճռով հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության ենթակա է բռնագանձման.

Երևան քաղաքում գտնվում 2 բնակարան:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող բնակելի տան 80%-ը:
Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի Աղավնաձոր գյուղում գտնվող 2 հողամաս:
Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում գտնվող բնակելի տան 10%-ը:
Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում գտնվող բնակելի տան 81%-ը:
Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր գյուղում գտնվող 1 անշարժ գույքի 82%-ը:
Ավտոմեքենաների տեխզննում իրականացնող ընկերության 50% մասնակցությունը:
«RANGE ROVER SPORT SC 4.2» մակնիշի և «MERCEDES-BENZ S550» մակնիշի տրանսպորտային միջոցները:

Երկու անշարժ գույքի և մեկ տրանսպորտային միջոցի բռնագանձման անհնարինությամբ պայմանավորված դրանց արժեքը՝ 25 միլիոն 18 հազար դրամ:

85 միլիոն 430 հազար դրամ»,- ասվում է դատախազության հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ է տեղափոխվել Արթիկի ավագանու խմբակցության ղեկավար Արթուր Աստոյանը․ Թանդիլյան. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակակոռուպցիոնը հիմա էլ անօդաչու սարքերով է սպառնում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուժեղ Հայաստանին կհանե՞ն ընտրարշավից. Ուղիղ միացում ԿԸՀ-ից

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com