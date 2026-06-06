06/06/2026

EU – Armenia

Պղծվել է Տեղ համայնքի Հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանը. ահազանգ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Պղծվել է Տեղ համայնքի Հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանը։

Ահազանգում է լրագրող Արև Աբելյանը։

«Պարոն Ղուլունց, վստահ եմ՝ կհամաձայնեք, որ այս արարքը սրբապղծություն է, իսկ այն կատարողը՝ սրբապիղծ։

Վստահ եմ նաև, որ կդառնաք արդարության ջատագովը և կհայտնաբերեք այս անմարդկային արարքի հեղինակին։ Երբ գտնեք այդ ապիկար, փոքրոգի մարդուկին, համոզված եմ՝ կբացատրեք, որ նման արարքը ոչ պետական, ոչ մարդկային, ոչ բարոյական, ոչ էլ չգրված օրենքներով ընդունելի չէ։

Համոզված եմ նաև, որ նրան ականջից բռնած կտանեք ոստիկանություն՝ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխան տալու, քանի որ հուշարձանի պղծումը ոչ միայն բարոյապես դատապարտելի, այլև, կախված հանգամանքներից և հուշարձանի կարգավիճակից, կարող է լինել քրեորեն պատժելի արարք, որի վերաբերյալ իրավապահ մարմինները պարտավոր են տալ համապատասխան իրավական գնահատական»:

Պղծվել է Տեղ համայնքի Հայրենական մեծ պատերազմի հուշարձանը. ահազանգ

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի հերոս Նարան Օչիր-Գորյաեւն է զnhվել Ուկրաինայում ռազմական գործողության ժամանակ. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում` ազատ խոսքի դեմ արշավ է. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com