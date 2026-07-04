04/07/2026

EU – Armenia

Չգիտե՞ն, թե՞ չեն ուզում ասել, թե քանի դպրոց է փակվում Տավուշում

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Հայտնի է, որ սեպտեմբերին ՀՀ-ում 229 – 232 հանրակրթական դպրոց փակվելու է, ինչը իշխանությունը համեստ բառով է բնորոշում՝ միավորվելու է, ինչը նշանակում է, որ տվյալ համայնքների դպրոցները չեն գործելու, երեխաները գնալու են մոտակա համայնքների դպրոցներ։

Դրանք հիմնականում սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներն են, որոնք սակավաթիվ աշակերտներ ունեն եւ պետությունը համարում է, որ անիմաստ է այդ դպրոցների վրա գումար ծախսելը` ավելի ճիշտ կլինի այդ երեխաներին տանել այլ դպրոցներ, գումարներ տնտեսելով` շենքերի պահպանության, ուսուցիչներ պահելու վրա:

Հունիսի 26-ին Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանին հարցում եմ ուղարկել Տավուշի մարզում փակվելիք կամ միավորվելիք դպրոցների թվի վերաբերյալ։ Խնդրել եմ ասել` ի վերջո, քանի դպրոց է այս ծրագրով փակվում կամ միավորվում:

Մարզպետի աշխատակազմից պատասխանել են․ «Այս պահին չունենք որևէ տեղեկատվություն, որի համաձայն որևէ դպրոց փակվելու է կամ միավորվելու է»։ Իսկ ուսումնական տարվա մեկնարկին մնում է 2 ամսից պակաս ժամանակ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլը նոր բառ է ստեղծել․ պաշտպանվենք նիկոլայնացումից հայերենով

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի բուհերը հայկականներից վարկանիշով բա՞րձր են․ ահազանգ

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտակարգ դեպք` Սպիտակում. վիրավորվել են նախկին ղեկավարը, հայրն ու մայրը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ, Մարի՝ ամեն նոր ծնունդի հետ կրկին հավատալ, որ աշխարհը դեռ արժե սիրել․ Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ բեմն այլևս սահման չէր. «JAZZ Պոետիկա․ Պոետիկ թռիչք մեկ գործողությամբ». Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ դատավորների մեջ անհամաձայնությո՞ւն կա

04/07/2026 infomitk@gmail.com