04/07/2026

EU – Armenia

Սևան-Մարտունի ճանապարհին բախվել են «ՎԱԶ 2106» և «Opel», վիրավnր կա․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 4-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 07։45-ի սահմաններում Սևան-Մարտունի-Գետափ ավտոճանապարհի 27-րդ կմ հատվածում՝ ժողովրդին հայտնի Գավառ քաղաքի խաչմերուկում բախվել են Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ 72-ամյա Ռուբիկ Ա․-ի վարած «ՎԱԶ 2106» մակնիշի և 33-ամյա Արման Բ․-ի վարած «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդներից Ռուբիկ Ա․-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Գավառ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ–ում դատապարտյալներին այլևս չեն զրկի հարազատների հետ տեսակցություններից

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արևիկ գյուղի բնակելի տնակներից մեկում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն. Լուսանկար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում և Գեղարքունիքում քամու հետևանքով վնասներ են եղել

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը

04/07/2026 infomitk@gmail.com