04/07/2026

EU – Armenia

ՄԹ-ն նյարդայնացնում է ԵՄ-ին՝ խնդրելով մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին

infomitk@gmail.com 04/07/2026 1 min read

Միացյալ Թագավորությունը ձգտում է ձայնի իրավունք ստանալ Եվրոպական Միության հիմնական հանձնաժողովներում՝ իր չափանիշները համապատասխանեցնելու համար, սակայն Brexit-ից հետո «վերագործարկման» փորձը հանդիպում է «գրգռվածության»։

Սա «գրգռում» է Բրյուսելին և հանդիպում է մի շարք եվրոպական մայրաքաղաքների կոշտ դիմադրությանը։

Մեծ Բրիտանիան ձգտում է միանալ գյուղատնտեսության և սննդի որակի չափանիշների, ինչպես նաև դաշինքի ածխածնի և էլեկտրաէներգիայի շուկաների վերաբերյալ կանոնակարգերի վերջնական մշակման վրա աշխատող հանձնաժողովներին։ «Մենք վերակառուցում ենք մեր հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ՝ առևտուրը խթանելու, բյուրոկրատիան կրճատելու և երիտասարդների համար ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծելու համար», – ասել է բրիտանացի պաշտոնյան՝ նկարագրելով կառավարության մոտեցումը։

Սակայն, անդամակցության բացակայության դեպքում «ներգրավման» այս գաղափարը «շփոթություն է առաջացրել»։ Փակ դռների ետևում ընթացող բանակցություններին ծանոթ աղբյուրների համաձայն՝ Եվրահանձնաժողովը կոշտ դիրքորոշում է ընդունել. ԵՄ գործադիր մարմինը ընդգծել է, որ Մեծ Բրիտանիան գործող համաձայնագրով նման մասնակցության իրավունք չունի։ Մի քանի անդամ պետություններ նույնպես կտրականապես դեմ են եղել Լոնդոնին որոշումներ կայացնելու լիազորություններ տրամադրելուն։

Եվրահանձնաժողովը հնարավորություն է տալիս բրիտանացի փորձագետներին ներգրավել քննարկումներին. մեխանիզմն արդեն կիրառվում է այլ գործընկերների, օրինակ՝ Շվեյցարիայի նկատմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համա

04/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանում է Իսրայելի հարցով հանձնաժողովին և մեղադրում ԵՄ կառավարություններին անգործության համար

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարական լրատվամիջոցները խառնաշփոթի մեջ են

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի SAFE ծրագրի անորոշությունը մթագնում է Մելոնիի Անկարա կատարած այցը

04/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի անպատժելի հիմարությունը

04/07/2026 infomitk@gmail.com