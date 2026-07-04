ՄԹ-ն նյարդայնացնում է ԵՄ-ին՝ խնդրելով մասնակցել դաշինքի հանդիպումներին

Միացյալ Թագավորությունը ձգտում է ձայնի իրավունք ստանալ Եվրոպական Միության հիմնական հանձնաժողովներում՝ իր չափանիշները համապատասխանեցնելու համար, սակայն Brexit-ից հետո «վերագործարկման» փորձը հանդիպում է «գրգռվածության»։
Սա «գրգռում» է Բրյուսելին և հանդիպում է մի շարք եվրոպական մայրաքաղաքների կոշտ դիմադրությանը։
Մեծ Բրիտանիան ձգտում է միանալ գյուղատնտեսության և սննդի որակի չափանիշների, ինչպես նաև դաշինքի ածխածնի և էլեկտրաէներգիայի շուկաների վերաբերյալ կանոնակարգերի վերջնական մշակման վրա աշխատող հանձնաժողովներին։ «Մենք վերակառուցում ենք մեր հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ՝ առևտուրը խթանելու, բյուրոկրատիան կրճատելու և երիտասարդների համար ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծելու համար», – ասել է բրիտանացի պաշտոնյան՝ նկարագրելով կառավարության մոտեցումը։
Սակայն, անդամակցության բացակայության դեպքում «ներգրավման» այս գաղափարը «շփոթություն է առաջացրել»։ Փակ դռների ետևում ընթացող բանակցություններին ծանոթ աղբյուրների համաձայն՝ Եվրահանձնաժողովը կոշտ դիրքորոշում է ընդունել. ԵՄ գործադիր մարմինը ընդգծել է, որ Մեծ Բրիտանիան գործող համաձայնագրով նման մասնակցության իրավունք չունի։ Մի քանի անդամ պետություններ նույնպես կտրականապես դեմ են եղել Լոնդոնին որոշումներ կայացնելու լիազորություններ տրամադրելուն։
Եվրահանձնաժողովը հնարավորություն է տալիս բրիտանացի փորձագետներին ներգրավել քննարկումներին. մեխանիզմն արդեն կիրառվում է այլ գործընկերների, օրինակ՝ Շվեյցարիայի նկատմամբ։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ի անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը. կարո՞ղ է եվրոպական արդյունաբերությունը լրացնել բացը. Լուսանկարներ
ԵՄ պահպանողականները փորձում են ընտանեկան թերապիա անցնել Վաշինգտոնում
Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համա