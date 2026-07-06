06/07/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

ՊՆ հրամանատար, գնդապետ Էդիկ Մալոյանին երկու ամսով կալանավորեցին․ նրան մեղադրում են պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ։

Ընդ որում, դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ պատերազմների մասնակից հերոս գնդապետը դրդել է մեկ այլ զինվորականի` իրենց փոխանցել պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություն։ Մալոյանի մարտական ընկերները վստահ են, որ նա ընդդիմադիր հայացքների համար է պատժվում։

Մեզ տեղեկություններ են հասել, թե մասնավորապես ինչ «պետական գաղտնիքի» մասին է խոսքը։ Մեզ տեղեկություն հասավ այն մասին, որ պետական գաղտնիքի հրապարակում ձևակերպման տակ խցկել են պարզապես տեղեկանքի նման մի թուղթ։

«Տեղեկանքի նման մի թուղթ է եղել ընդամենը, ինչ-որ լուրջ հարց չի, ուղղակի դրանից բռնվել են ու դրա վրա գործ են կարել։ Իբր Մալոյանը երկրորդ զինվորականին դրդել է, որ իրեն ուղարկի։ Ի՞նչ պետական գաղտնիք կարող է լինել, իրենք բունկերը ներսից նկարում են՝ հրապարակում։

Այդպես որ լինի, ինչքան հրամանատար կա, բոլորին կարող են այդպես բռնեն-տանեն, փակեն, բոլորի վրա պետական գաղտնիք հրապարակելու գործ կարեն։ Ընդդիմադիր հայացքներ է ունեցել՝ դրա համար էլ կալանավորել են»,-ասաց «Հրապարակի» աղբյուրը։

Վերջինս շեշտեց, որ Փաշինյանի իշխանությունը չի ներել փառահեղ զինվորական ուղի անցած Մալոյանին՝ ընդդիմադիր հայացքների ու ընդդիմաիր ուժերից մեկին աջակցելու համար։

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էջմիածնում ավտոմատներով ոստիկանները ստուգում են ավտոմեքենաները. Տեսանյութ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստան» դաշինքը խորհրդարան է գործուղելու գաղափարական և անկոտրում քաղաքական թիմ. հայտարարություն

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com