12/07/2026

EU – Armenia

Անկեղծ ամոթ է, այ տնաշեեեեն, գոնե փողի կռիվ չտայիր է. Սոֆյա Հովսեփյանը՝ իրեն դատի տված Փաշինյանին

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Աժ նախկին պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը, արձագանքելով իր դեմ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած հայցադիմումի, որի պահանջներից երկուսը վերաբերում են 6 մլն դրամ փոխհատուցում պահանջելուն, գրում է.

«Այսօրվանից 1 կգ բանկա(տարրա) եմ փակել (Նիկոլի նկարը դեռ փակցրած չէ, դրա համար չեմ տողադրում) կոպեկներ եմ հավաքում , որ եթե Նիկոլը դատը շահի, մի հատ մեեեեեծ պաստառ իր նկարով սարքեմ, տանեմ դնեմ կառավարության դիմացը ու մանդրից էդ փողը հավաքեմ (պարտադիր պայման, հավաքելու ենք 10 դրամներով)։

Բայց անկեղծ ամոթ է, այ տնաշեեեեն գոնե փողի կռիվ չտայիր է, լավ վերջը այդպես էլ չհասկացա՞ր քո պաշտոնի լրջությունը»։

Հիշեցնենք, որ Փաշինյանը դիմել է դատարան՝ Սոֆյա Հովսեփյանից պահանջելով ներողություն խնդրել իրեն տականք ասելու, ինչպես նաև 6 մլն դրամ զրպարտության ու վիրավորանքի համար։

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, իշխանության կողմից ատելության խոսք տարածվել է. ՍԴ-ն է արձանագրել. Տեսանյութ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ-ն ձեր ծոծրակին է․ ինչպե՞ս կարող է իշխանությունն օգտագործել ձեր անձնական տվյալներն ու «գաղտնիքները»

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com