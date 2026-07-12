12/07/2026

EU – Armenia

Էստոնիան մտադիր է ՌԴ-ի հետ սահմանին հարյուրավոր զինվորականներ տեղակայել

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Էստոնիայի իշխանությունները մտադիր են ՌԴ-ին սահմանակից Նարվա քաղաքում կառուցել առաջին ռազմական ավանը, որտեղ պլանավորվում է տեղակայել Պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանում՝ շուրջ 200 զինծառայողի կազմով։

Ինչպես հաղորդում է ERR գործակալությանը, այս մասին հարցազրույցում հայտարարել է Էստոնիայի պաշտպանական ներդրումների կենտրոնի նախագծերի պորտֆելի ղեկավար Անդո Վոոգման։

«Աշխատանքները կսկսվեն տարեվերջին և կավարտվեն 2028 թվականի ամռանը։ Առաջին փուլը նախատեսում է 150 զինծառայողի տեղակայում»,- նշել է նա։

Պաշտպանության ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով՝ Նարվայում նախատեսվում է տեղակայել 1-ին հետևակային բրիգադի ստորաբաժանումը։ Ռազմական ավանը նախատեսված է 1000 հոգու համար, սակայն մշտական հիմունքներով այնտեղ ծառայելու է մոտավորապես 200 զինվորական։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ բարձրագույն դատարանը կորոշի Իսպանիայի վիճահարույց կատալոնական համաներման օրինականությունը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էստոնիան մտադիր է ՌԴ-ի հետ սահմանին հարյուրավոր զինվորականներ տեղակայել

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է եվրոպամետ գործարար Վասիլե Տոֆանին. Լուսանկարներ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի պատասխանը՝ խոշոր հրթիռային հարձակումներ է իրականացրել Պարսից ծոցում

12/07/2026 infomitk@gmail.com