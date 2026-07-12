Արման Ծառուկյանը Թբիլիսիում 11-0 հաշվով հաղթեց Կուատ Խամիտովին․ Լուսանկար

Հուլիսի 11-ին Թբիլիսիում կայացած «RAF Georgia» (Real American Freestyle) ազատ ոճի ըմբշամարտի մրցաշարում հայազգի մարտիկ Արման Ծառուկյանը տպավորիչ և ջախջախիչ հաղթանակ է տարել Ղազախստանը ներկայացնող Կուատ Խամիտովի նկատմամբ։
Գոտեմարտն ավարտվել է ժամկետից շուտ՝ երրորդ մրցափուլում։ Ծառուկյանն ի սկզբանե վերահսկել է ընթացքն ու բացարձակ գերիշխել գորգի վրա՝ մրցակցին թույլ չտալով վաստակել և ոչ մի միավոր։ Մրցավարները գրանցել են տեխնիկական առավելություն՝ 11-0 հաշվով։
Այս հաղթանակից հետո Ծառուկյանը «Real American Freestyle» լիգայում իր անպարտելի շարքը հասցրեց 7-0-ի։
Փայլուն հաղթանակից անմիջապես հետո Արման Ծառուկյանը խոսափող է վերցրել ու բավականին ինտրիգային հայտարարությամբ դիմել վրացի հանդիսատեսին.
«Վրաստա՛ն, մեծագույն շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Նույնիսկ եթե դուք ինձ չէիք երկրպագում, միևնույն է՝ դրանով ինձ էլ ավելի շատ էներգիա տվեցիք հաղթելու համար։ Տվե՛ք ինձ որևէ մրցակցի հենց Վրաստանից, և ես նորից կվերադառնամ այստեղ», — հայտարարել է Ծառուկյանը։
Հավելենք, որ խառը մենամարտերում (MMA) 29-ամյա Ծառուկյանի պրոֆեսիոնալ ռեկորդն այս պահին կազմում է 23-3, մինչդեռ Խամիտովի ցուցանիշը 28-8-2 է։
Հայ մարտիկը, սակայն, երկար հանգստանալու մտադրություն չունի։ Արդեն հուլիսի 18-ին նա վերադառնալու է պայքարի՝ ուժերը չափելու UFC-ի չեմպիոնական տիտղոսի նախկին հավակնորդ, սկանդալային ամերիկացի Քոլբի Քովինգթոնի հետ։
Բաց մի թողեք
Աշխատող ծնողները կարող են օրվա ընթացքում բացակայել․ ի՞նչ կհասցնի անել ծնողը 30 րոպեանոց «ծնողական ժամի» ընթացքում
Հայ շախմատիստները մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել Batumi Municipality Cup 2026 միջազգային մրցաշարում
Հայ Առաքելական Եկեղեցին այսօր նշում է Վարդավառը՝ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը