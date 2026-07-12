12/07/2026

EU – Armenia

Արման Ծառուկյանը Թբիլիսիում 11-0 հաշվով հաղթեց Կուատ Խամիտովին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

Հուլիսի 11-ին Թբիլիսիում կայացած «RAF Georgia» (Real American Freestyle) ազատ ոճի ըմբշամարտի մրցաշարում հայազգի մարտիկ Արման Ծառուկյանը տպավորիչ և ջախջախիչ հաղթանակ է տարել Ղազախստանը ներկայացնող Կուատ Խամիտովի նկատմամբ։

Գոտեմարտն ավարտվել է ժամկետից շուտ՝ երրորդ մրցափուլում։ Ծառուկյանն ի սկզբանե վերահսկել է ընթացքն ու բացարձակ գերիշխել գորգի վրա՝ մրցակցին թույլ չտալով վաստակել և ոչ մի միավոր։ Մրցավարները գրանցել են տեխնիկական առավելություն՝ 11-0 հաշվով։

Այս հաղթանակից հետո Ծառուկյանը «Real American Freestyle» լիգայում իր անպարտելի շարքը հասցրեց 7-0-ի։

Փայլուն հաղթանակից անմիջապես հետո Արման Ծառուկյանը խոսափող է վերցրել ու բավականին ինտրիգային հայտարարությամբ դիմել վրացի հանդիսատեսին.

«Վրաստա՛ն, մեծագույն շնորհակալություն հյուրընկալության համար։ Նույնիսկ եթե դուք ինձ չէիք երկրպագում, միևնույն է՝ դրանով ինձ էլ ավելի շատ էներգիա տվեցիք հաղթելու համար։ Տվե՛ք ինձ որևէ մրցակցի հենց Վրաստանից, և ես նորից կվերադառնամ այստեղ», — հայտարարել է Ծառուկյանը։

Հավելենք, որ խառը մենամարտերում (MMA) 29-ամյա Ծառուկյանի պրոֆեսիոնալ ռեկորդն այս պահին կազմում է 23-3, մինչդեռ Խամիտովի ցուցանիշը 28-8-2 է։

Հայ մարտիկը, սակայն, երկար հանգստանալու մտադրություն չունի։ Արդեն հուլիսի 18-ին նա վերադառնալու է պայքարի՝ ուժերը չափելու UFC-ի չեմպիոնական տիտղոսի նախկին հավակնորդ, սկանդալային ամերիկացի Քոլբի Քովինգթոնի հետ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Աշխատող ծնողները կարող են օրվա ընթացքում բացակայել․ ի՞նչ կհասցնի անել ծնողը 30 րոպեանոց «ծնողական ժամի» ընթացքում

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ շախմատիստները մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել Batumi Municipality Cup 2026 միջազգային մրցաշարում

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ Առաքելական Եկեղեցին այսօր նշում է Վարդավառը՝ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com