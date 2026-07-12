Մունդիալ – 2026. Արգենտինան կիսաեզրափակիչում է

Կանզաս, ԱՄՆ. Մարզադաշտ «Կանզաս». Քառորդ եզրափակիչ. Արգենտինա-Շվեյցարիա` 3:1
«Մունդիալ-2026»-ի քառորդ եզրափակչի վերջին խաղում Արգենտինան մրցեց Շվեյցարիայի հետ` առավելության հասնել լրացուցիչ ժամանակում:
Հանդիպման մեկնարկից երկու թիմերն էլ ակտիվ էին, սակայնառաջին վտանգավոր պահերը ստեղծեցին արգենտինացիները։ 10-րդ րոպեին Լիոնել Մեսսիիիրացրած անկյունային հարվածից հետո Ալեքսիս Մաք Ալիստերը գլխի հարվածով գրավեց ԳրեգորԿոբելի պաշտպանած դարպասը՝ բացելով հանդիպման հաշիվը։
Բաց թողած գոլից հետո շվեյցարացիները փորձեցին ավելի շատ վերահսկել գնդակը և տեղափոխել խաղը մրցակցի կիսադաշտ, սակայն Արգենտինայի պաշտպանությունը գործեց կազմակերպված՝ թույլ չտալով վտանգավոր պահեր ստեղծել Էմիլիանո Մարտինեսի դարպասի մոտ։ Գրանիտ Ջակայի հեռահար փորձը չհասավ նպատակին, իսկ Դան Նդոյեի գրոհներից մեկը կանգնեցվեց խաղից դուրս վիճակի պատճառով։ Առաջին կեսի մնացած հատվածում պայքարը հիմնականում ընթանում էր դաշտի կենտրոնում։
Երկրորդ խաղակեսը մեկնարկեց բարձր տեմպով, և Շվեյցարիայի հավաքականը նախաձեռնությունն իր ձեռքը վերցրեց՝ ավելի հաճախ տեղափոխելով խաղը մրցակցի կիսադաշտ։Արգենտինան, պահպանելով նվազագույն առավելությունը, կենտրոնացավ պաշտպանությունումկազմակերպված գործելու և արագ հակագրոհներով վտանգ ստեղծելու վրա։
Հանդիպման վերջնամասում շվեյցարացիների ճնշումն ի վերջո արդյունք տվեց։ 84-րդ րոպեին հերթական գրոհի ընթացքում Զեկի Ամդունին դիպուկ հարվածով վերականգնեց հաշվի հավասարությունը՝ 1:1։
Բաց թողած գոլից հետո Արգենտինան ակտիվացավ և փորձեց կրկին առաջ անցնել հաշվի մեջ, սակայն ոչ Մեսսին, ոչ էլ նրա խաղընկերները չկարողացան օգտագործել ստեղծված հնարավորությունները: Մինչև հիմնական ժամանակի ավարտը նոր գոլեր չգրանցվեցին, և մրցավարի եզրափակիչ սուլիչից հետո թիմերը 1:1 հաշվով տեղափոխվեցին լրացուցիչ ժամանակ, որտեղ Խուլիան Ալվարեսի գեղեցիկ, Լաուտարո Մարտինեսի դիպուկ հարվածների շնորհիվ Արգենտինան դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ:
Աշխարհի առաջնության գործող չեմպիոնների մրցակիցները կիսաեզրափակիչում Անգլիայի հավաքականն է:
Բաց մի թողեք
Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով
Աշխատող ծնողները կարող են օրվա ընթացքում բացակայել․ ի՞նչ կհասցնի անել ծնողը 30 րոպեանոց «ծնողական ժամի» ընթացքում
Արման Ծառուկյանը Թբիլիսիում 11-0 հաշվով հաղթեց Կուատ Խամիտովին․ Լուսանկար