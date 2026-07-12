Վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, իշխանության կողմից ատելության խոսք տարածվել է. ՍԴ-ն է արձանագրել. Տեսանյութ

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ներկայացնում է, թե ինչ է արձանագրել Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ:
Մինչ այդ նա ընդգծում է, որ ՍԴ որոշմամբ ապօրինությունները չհաղթահարվեցին, մենք ունենք Սահմանդրական դատարան, բայց չունենք սահմանդրական արդարադատություն։ Հրապարակած տեսանյութում նա խոսում է.
«1)Սահմանադրական դատարանի որոշման մասին..:
2) Մեր թիմի քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելու, դրանից չխուսափելու մասին
3) Քաղաքական հետապնդումների խայտառակ նոր շրջանի ու ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին, հերթական կին քաղբանտարկյալի փաստի մասին:
Իրավունքը պետք է գերակայի: Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին…
Աստված պահապան մեր ժողովրդին ու հայոց աշխարհին»։
Բաց մի թողեք
Անկեղծ ամոթ է, այ տնաշեեեեն, գոնե փողի կռիվ չտայիր է. Սոֆյա Հովսեփյանը՝ իրեն դատի տված Փաշինյանին
ԱԱԾ-ն ձեր ծոծրակին է․ ինչպե՞ս կարող է իշխանությունն օգտագործել ձեր անձնական տվյալներն ու «գաղտնիքները»
Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա