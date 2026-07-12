12/07/2026

EU – Armenia

Վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, իշխանության կողմից ատելության խոսք տարածվել է. ՍԴ-ն է արձանագրել. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ, փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ներկայացնում է, թե ինչ է արձանագրել Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ:

Մինչ այդ նա ընդգծում է, որ ՍԴ որոշմամբ ապօրինությունները չհաղթահարվեցին, մենք ունենք Սահմանդրական դատարան, բայց չունենք սահմանդրական արդարադատություն։ Հրապարակած տեսանյութում նա խոսում է.

«1)Սահմանադրական դատարանի որոշման մասին..:

2) Մեր թիմի քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելու, դրանից չխուսափելու մասին

3) Քաղաքական հետապնդումների խայտառակ նոր շրջանի ու ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին, հերթական կին քաղբանտարկյալի փաստի մասին:

Իրավունքը պետք է գերակայի: Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին…

Աստված պահապան մեր ժողովրդին ու հայոց աշխարհին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկեղծ ամոթ է, այ տնաշեեեեն, գոնե փողի կռիվ չտայիր է. Սոֆյա Հովսեփյանը՝ իրեն դատի տված Փաշինյանին

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԱԾ-ն ձեր ծոծրակին է․ ինչպե՞ս կարող է իշխանությունն օգտագործել ձեր անձնական տվյալներն ու «գաղտնիքները»

11/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ իրեր են անհրաժեշտ լինում բանտում․ աչքիս շատերին պետք կգա

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com