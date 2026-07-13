13/07/2026

EU – Armenia

Ինչո՞ւ է Ալիևը «հիշել» Սամվել Կարապետյանին

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Պարզվեց, որ Ժոզեպ Բորելը (Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով նախկին բարձր ներկայացուցիչ) կապեր է պահպանել մի քանի կոռումպացված անձանց հետ, այդ թվում՝ Միջազգային դատարանի նախկին դատավոր պարոն Օկամպոյի հետ։

«Պարզվում է, որ նրան ֆինանսավորել է ռուսաստանահայ օլիգարխը (նկատի է առնում Սամվել Կարապետյանին-խմբ,), որը ներկայումս տնային կալանքի տակ է Հայաստանում»։

Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օկուպացված հայակական Շուշիում մեկնարկած 4-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումի բացման ժամանակ։

«Եվրահանձնաժողովի ներսում կար մեծ հակաադրբեջանական խումբ, և մենք հույս ունենք, որ պարոն Բորելը վերջապես հեռացել է քաղաքականությունից։ Այդ ժամանակվանից ի վեր մեր հարաբերությունները սկսել են բարելավվել։ Մասնավորապես, մենք տեսանք այդ հարաբերությունները վերսկսելու անհապաղ անհրաժեշտություն և աջակցեցինք այս նախաձեռնությանը», – հայտարարել է պետության ղեկավարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ի Անկարայում կայացած գագաթաժողովին Վրաստանը որպես «գործընկեր երկիր» չի հրավիրվել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախագահը Էրդողանին «տարածաշրջանի նայող չի նշանակել»

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսրայելը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը «արգելակել է Ադրբեջանի պահանջով»

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

13/07/2026 infomitk@gmail.com