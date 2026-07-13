13/07/2026

EU – Armenia

Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում զոհվել է ռուսական կողմից կռվող ավելի քան 3500 օտարերկրացի: 

Զոհված օտարերկրացիներից 2304-ը Հյուսիսային Կորեայից էին, ըստ BBC-ի կորեական ծառայության, որը ուսումնասիրել է Փհենյանում նոր պատերազմի հուշարձանի արբանյակային պատկերները և լուսանկարները։

Եվս 1285 զոհվածներ ծագումով ավելի քան 40 երկրներից էին։ Դրանց թվում էին ԱՊՀ երկրները (Ուզբեկստան, Տաջիկստան, Ադրբեջան), աֆրիկյան պետությունները, ինչպես նաև Կուբան, Նեպալը, Հնդկաստանը, Շրի Լանկան, Եմենը։

Ռուսական բանակում կռվում է մոտ 24.000 օտարերկրյա վարձկան 44 երկրներից, Անկարայի գագաթնաժողովում BBC-ի ռուսական ծառայությանը հայտնել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Նրա խոսքով՝ նրանց մեծ մասը աֆրիկյան երկրներից է։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

13/07/2026 infomitk@gmail.com