Ծնելիության մակարդակը Հայաստանում արագորեն նվազում է․ Արսեն Թորոսյան

Հայաստանի ծնելիության մակարդակը արագորեն նվազում է, ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Ըստ նախարարի՝ 2023 թվականին ծնվել է 36,590 երեխա, 2024 թվականին՝ 33,593, իսկ անցյալ տարի՝ 32,042։
Նրա կարծիքով՝ պետական աջակցության ծրագրերի միջոցով կարելի է փոփոխել այս գործընթացն ու խթանել ծնելիության մակարդակը։
Բաց մի թողեք
Այդ դեպքում գուցե փակենք պետական կառույցները
Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին
Վրաերթ Կոտայքի մարզում․ հետիոտնը մահացել է