14/07/2026

EU – Armenia

Ծնելիության մակարդակը Հայաստանում արագորեն նվազում է․ Արսեն Թորոսյան

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Հայաստանի ծնելիության մակարդակը արագորեն նվազում է, ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։

Ըստ նախարարի՝ 2023 թվականին ծնվել է 36,590 երեխա, 2024 թվականին՝ 33,593, իսկ անցյալ տարի՝ 32,042։

Նրա կարծիքով՝ պետական ​​աջակցության ծրագրերի միջոցով կարելի է փոփոխել այս գործընթացն ու խթանել ծնելիության մակարդակը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այդ դեպքում գուցե փակենք պետական կառույցները

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաերթ Կոտայքի մարզում․ հետիոտնը մահացել է

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com