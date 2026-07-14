14/07/2026

EU – Armenia

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Սթարմերի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ դիմել է Մոսկվային։

«Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ժամանակն է բանակցել հրադադարի շուրջ։ Ժամանակն է դադարեցնել Ուկրաինայում անտեղի արյունահեղությունը։ Մեր անվտանգության երաշխիքների ձևը կորոշեն Ուկրաինան և նրա գործընկերները, այլ ոչ թե Մոսկվան»,- ասել է Մերցը։

Ըստ Մերցի՝ Ուկրաինան պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը և միշտ է պատրաստ եղել։ «Մենք նաև բաց ենք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցությունների համար՝ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Հիմա ամեն ինչ կախված է նախագահ Պուտինից, թե արդյոք նա կկարողանա օգտվել այս հնարավորությունից»,- նշել է Գերմանիայի կանցլերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com