Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Սթարմերի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ դիմել է Մոսկվային։
«Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ժամանակն է բանակցել հրադադարի շուրջ։ Ժամանակն է դադարեցնել Ուկրաինայում անտեղի արյունահեղությունը։ Մեր անվտանգության երաշխիքների ձևը կորոշեն Ուկրաինան և նրա գործընկերները, այլ ոչ թե Մոսկվան»,- ասել է Մերցը։
Ըստ Մերցի՝ Ուկրաինան պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը և միշտ է պատրաստ եղել։ «Մենք նաև բաց ենք Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցությունների համար՝ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Հիմա ամեն ինչ կախված է նախագահ Պուտինից, թե արդյոք նա կկարողանա օգտվել այս հնարավորությունից»,- նշել է Գերմանիայի կանցլերը։
Բաց մի թողեք
«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում
Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը
Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց