14/07/2026

EU – Armenia

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Ալբանիայում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպել է Ալբանիայի խորհրդարանի փոխնախագահ Կլոդիանա Սպահյուի հետ։

Կողմերը քննարկել են երկու երկրների խորհրդարանների միջև կապերի ձևավորումը, եվրոպական ինտեգրման փորձի փոխանակումը և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։

«Ալբանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը (նստավայրը՝ Աթենք) հանդիպել է Ալբանիայի խորհրդարանի փոխնախագահ Կլոդիանա Սպահյուի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ալբանիա միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման հեռանկարները։

Դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները և առաջարկել ձևավորել երկու երկրների խորհրդարանների միջև կապեր, նախաձեռնել փոխադարձ այցեր և փորձի փոխանակում, այդ թվում՝ եվրոպական ինտեգրման և օրենսդրական բարեփոխումների ոլորտներում։

Դեսպանն անդրադարձել է նաև Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը, վիզաների ազատականացման գործընթացին և Հայաստանի տնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացմանն ուղղված քայլերին։ Կլոդիանա Սպահյուի խնդրանքով ներկայացվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։

Կլոդիանա Սպահյուն ողջունել է միջխորհրդարանական կապերի հաստատման նախաձեռնությունը։ Նա նաև ընդգծել է ԵՄ անդամակցության բանակցությունների շրջանակում Ալբանիայի փորձը Հայաստանի հետ կիսելու պատրաստակամությունը։

Զրուցակիցները կարևորել են նաև բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցությունը, ինչպես նաև զբոսաշրջության և առկա ուղիղ օդային հաղորդակցության զարգացման հնարավորությունները»,- ասվում է ՀՀ ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն Հայաստանում «հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի նոր առաքելություն կստեղծի»

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից պարգևավճարներ` Ալեն Սիմոնյանի կողմից

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com