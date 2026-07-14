Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

Ալբանիայում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հանդիպել է Ալբանիայի խորհրդարանի փոխնախագահ Կլոդիանա Սպահյուի հետ։
Կողմերը քննարկել են երկու երկրների խորհրդարանների միջև կապերի ձևավորումը, եվրոպական ինտեգրման փորձի փոխանակումը և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։
«Ալբանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը (նստավայրը՝ Աթենք) հանդիպել է Ալբանիայի խորհրդարանի փոխնախագահ Կլոդիանա Սպահյուի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ալբանիա միջխորհրդարանական համագործակցության զարգացման հեռանկարները։
Դեսպան Մկրտչյանը ներկայացրել է Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները և առաջարկել ձևավորել երկու երկրների խորհրդարանների միջև կապեր, նախաձեռնել փոխադարձ այցեր և փորձի փոխանակում, այդ թվում՝ եվրոպական ինտեգրման և օրենսդրական բարեփոխումների ոլորտներում։
Դեսպանն անդրադարձել է նաև Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը, վիզաների ազատականացման գործընթացին և Հայաստանի տնտեսական կապերի դիվերսիֆիկացմանն ուղղված քայլերին։ Կլոդիանա Սպահյուի խնդրանքով ներկայացվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը։
Կլոդիանա Սպահյուն ողջունել է միջխորհրդարանական կապերի հաստատման նախաձեռնությունը։ Նա նաև ընդգծել է ԵՄ անդամակցության բանակցությունների շրջանակում Ալբանիայի փորձը Հայաստանի հետ կիսելու պատրաստակամությունը։
Զրուցակիցները կարևորել են նաև բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցությունը, ինչպես նաև զբոսաշրջության և առկա ուղիղ օդային հաղորդակցության զարգացման հնարավորությունները»,- ասվում է ՀՀ ԱԳՆ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ:
Բաց մի թողեք
Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ
ԵՄ-ն Հայաստանում «հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի նոր առաքելություն կստեղծի»
Նորից պարգևավճարներ` Ալեն Սիմոնյանի կողմից