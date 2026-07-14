14/07/2026

EU – Armenia

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Հուլիսի 12-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 12։50-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նուբարաշենի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ում կնոջ դի կա։

Ինչպես տեղից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի վայր է մեկնել ոստիկանության Նուբարաշենի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Կարեն Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ։

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ տեղում պարզվել է, որ ստացված տեղեկությունը հավաստի է, իսկ մահացածը նշված կենտրոնի բուժառու, 88-ամյա Լիանա Ղուկասովան է։

Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։Դեպքի փաստով Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաերթ Կոտայքի մարզում․ հետիոտնը մահացել է

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5-ամյա երեխան վրաերթի է ենթարկվել․ ի՞նչ է հայտնի, մանրամասներ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար Գյումրու կենտրոնում թիվ 20 երթուղային «Գազել»-ի մասնակցությամբ․ տուժածներ կան․ Լուսանկարներ

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com