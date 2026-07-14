Ուշքի եկեք, քանի դեռ այս երկիրը ձերն է. գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կին՝ Նազիկ Ամիրյան

Այսօր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ծննդյան օրն է։ Նա այս տարի կդառնար 70 տարեկան։
Գեներալի հիշատակի միջոցառման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում նրա կինը՝ Նազիկ Ամիրյանը, նշել է, որ թեև այս օրը նշում են ոչ թե նրա ֆիզիկական ներկայությամբ, այլ երկնային ծննդով, սակայն հավաքված մարդկանց ներկայությունը կարևոր նշանակություն ունի։
«Ցավոք, շնորհավորում ենք նրա երկնային ծնունդը։ Այստեղ հավաքվածները նրա զինակից ընկերներն են, նրա հրամանատարության ներքո ծառայած տղաները։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր մարտական ոգին չեն կարողացել կոտրել։ Գեներալի ոգին այսօր փառավորվում է»,– ասել է Ամիրյանը։
Նա նաև դիմել է հանրությանը՝ կոչ անելով չկորցնել արժանապատվությունն ու ազգային ինքնագիտակցությունը։
«Ուշքի եկեք, քանի դեռ այս երկիրը ձերն է։ Մեր ազգն այնպիսին է, որ չի կարող երկար ժամանակ կռացած վիճակում քայլել։ Մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, պետք է ճակատներս բարձր պահենք, չենք կարող կոտրված ու նվաստացած ապրել»,– նշել է Նազիկ Ամիրյանը։
Բաց մի թողեք
Հայաստանում այլ կարծիք ունեցողներին իշխանությունը ներկայացնում է որպես թշնամի
Հայաստանի դեպքում անվտանգային միջավայրի օպտիմալացումը առաջնահերթություն է
Փաստացի, միջազգային հիմնական դերակատարները պաշտպանել են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը․ Աբրահամյան