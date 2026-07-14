14/07/2026

EU – Armenia

Ուշքի եկեք, քանի դեռ այս երկիրը ձերն է. գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կին՝ Նազիկ Ամիրյան

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Այսօր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ծննդյան օրն է։ Նա այս տարի կդառնար 70 տարեկան։

Գեներալի հիշատակի միջոցառման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում նրա կինը՝ Նազիկ Ամիրյանը, նշել է, որ թեև այս օրը նշում են ոչ թե նրա ֆիզիկական ներկայությամբ, այլ երկնային ծննդով, սակայն հավաքված մարդկանց ներկայությունը կարևոր նշանակություն ունի։

«Ցավոք, շնորհավորում ենք նրա երկնային ծնունդը։ Այստեղ հավաքվածները նրա զինակից ընկերներն են, նրա հրամանատարության ներքո ծառայած տղաները։ Սա ցույց է տալիս, որ մեր մարտական ոգին չեն կարողացել կոտրել։ Գեներալի ոգին այսօր փառավորվում է»,– ասել է Ամիրյանը։

Նա նաև դիմել է հանրությանը՝ կոչ անելով չկորցնել արժանապատվությունն ու ազգային ինքնագիտակցությունը։

«Ուշքի եկեք, քանի դեռ այս երկիրը ձերն է։ Մեր ազգն այնպիսին է, որ չի կարող երկար ժամանակ կռացած վիճակում քայլել։ Մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, պետք է ճակատներս բարձր պահենք, չենք կարող կոտրված ու նվաստացած ապրել»,– նշել է Նազիկ Ամիրյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում այլ կարծիք ունեցողներին իշխանությունը ներկայացնում է որպես թշնամի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի դեպքում անվտանգային միջավայրի օպտիմալացումը առաջնահերթություն է

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաստացի, միջազգային հիմնական դերակատարները պաշտպանել են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը․ Աբրահամյան

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com