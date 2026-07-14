Վրաերթ Կոտայքի մարզում․ հետիոտնը մահացել է

Հուլիսի 13-ին՝ 10։50-ի սահմաններում, Հրազդան քաղաքի Հայ Ֆիդայիներ փողոցում 36-ամյա Մարատ Մ․-ն իր վարած «Միցուբիշի» մակնիշի ավտոմեքենայով վրաերթի է ենթարկել հետիոտն, Կոտայքի մարզի բնակիչ 63-ամյա Գարսևան Ս․-ին։
Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վարորդը փախուստի չի դիմել և իր ավտոմեքենայով վրաերթի ենթարկվածին տեղափոխել է «Հրազդան» բժշկական կենտրոն։
Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Սկզբնաղբյուրի տեղեկություններով՝ դեպքից մի քանի ժամ հետո վրաերթի ենթարկվածը, հիվանդանոցում գիտակցության չգալով, մահացել է։
Բաց մի թողեք
Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին
5-ամյա երեխան վրաերթի է ենթարկվել․ ի՞նչ է հայտնի, մանրամասներ
Ավտովթար Գյումրու կենտրոնում թիվ 20 երթուղային «Գազել»-ի մասնակցությամբ․ տուժածներ կան․ Լուսանկարներ