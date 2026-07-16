Մերցից MAGA. դուրս մնացեք Եվրոպայի ընտրություններից

ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը գրեթե 5 միլիոն դոլար է հատկացնում Եվրոպայում այն բանի պահպանմանը նպաստելու համար, ինչը նրանք նկարագրում են որպես «արևմտյան քաղաքակրթական ժառանգություն»։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը չորեքշաբթի օրը դեմ է արտահայտվել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից Եվրոպայում «խոսքի ազատության և կրոնական ազատության» աջակցության համար նախատեսված նոր, միլիոն դոլարանոց ֆինանսավորման ծրագրին։
Ֆինանսավորումը տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի կողմից Եվրոպայում ազգայնական կուսակցություններին աջակցելու ջանքերի ֆոնին՝ որպես իր Ազգային անվտանգության ռազմավարության մաս, և Թրամփի վարչակազմի և Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի, այդ թվում՝ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության միջև կապերի ամրապնդման ֆոնին։
«Մենք չենք միջամտում ամերիկյան ընտրություններին. մենք միշտ հավատարիմ ենք եղել դրան», – Բեռլինում ասել է Մերցը՝ պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք նա այդ նախաձեռնությունը համարում է վավեր քարոզչություն, թե քաղաքական միջամտություն։ «Մյուս կողմից, ես չեմ ուզում, որ ամերիկյան կառավարությունը կամ կառավարությանը կից հաստատությունները միջամտեն Գերմանիայի ընտրություններին», – հավելել է նա։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը երկուշաբթի օրը մեկնարկել է մոտ 5 միլիոն դոլարի ֆինանսավորման ծրագիր՝ «Եվրոպայում ժողովրդավարական դիմադրողականության, օրենքի գերակայության, խոսքի և մամուլի ազատության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդման և զարգացման համար»։ Շահառուները պետք է «լուծեն ազգային ինքնիշխանության, միգրացիայի, գրաքննության և իրավական մարտահրավերները՝ համաձայն ընդհանուր քաղաքական փիլիսոփայության, օրենքի և մեր ընդհանուր արևմտյան քաղաքակրթական ժառանգության», – ասվում է հայտարարության մեջ։
«Ֆայնենշլ Թայմս»-ը առաջինն էր, որ հաղորդեց ծրագրի մասին, որը կարող է անհատ դիմորդներին տրամադրել մինչև 3 միլիոն դոլար։
Չնայած կոչում քաղաքական կուսակցությունները հստակորեն չեն նշվում որպես հավանական շահառուներ, Մերցը մատնանշեց Գերմանիայում քաղաքական գործիչներին տրամադրվող օտարերկրյա դրամական աջակցության անօրինականությունը։
«Գերմանիայում քաղաքական կուսակցություններին արտասահմանից ֆինանսավորելն անօրինական է», – ասաց պահպանողական առաջնորդը։ «Եվ ես ենթադրում եմ, որ մեր ընկերները ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես, նույնպես կհետևեն Գերմանիայում մեր կողմից սահմանված այս իրավական կանոններին», – հավելեց նա։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի խոսնակը, Մերցի խոսքերի կամ այն մասին, թե արդյոք ծրագիրը կարող է աջակցել Եվրոպայի ծայրահեղ աջ կուսակցությունների, ինչպիսին է AfD-ն, հետ կապված քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին մեկնաբանելու խնդրանքին ի պատասխան, ասել է. «Թրամփի վարչակազմը շարունակում է հանձնառու լինել ամբողջ աշխարհում, այդ թվում՝ Եվրոպայում, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը»։
Նրանք հավելել են. «Մեր ծրագրերը Եվրոպայում նպատակ ունեն աջակցել մեր եվրոպացի դաշնակիցներին այդ իրավունքներն ու սկզբունքները, ինչպես նաև նրանց քաղաքակրթական ինքնավստահությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարցում նրանցից, ովքեր ձգտում են խաթարել դրանք»։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախկինում հերքել են եվրոպական քաղաքականությանը միջամտելու մեղադրանքը, չնայած հանդիպումներ են ունեցել Եվրոպայի ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների, այդ թվում՝ AfD-ի հետ։
AfD-ն ազգային հարցումներով առաջինն է և իրատեսական հնարավորություն ունի սեպտեմբերին առաջին անգամ իշխանության գալու տարածաշրջանային մակարդակով Գերմանիայի արևելյան Սաքսոնիա-Անհալթ նահանգում։
Թրամփի երկրորդ ժամկետի սկզբում ծայրահեղ աջ կուսակցությունը ոգևորությամբ ընդունեց տեխնոլոգիական ձեռնարկատիրոջ և Թրամփի կողմնակից Էլոն Մասկի հավանությունը և նշեց փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի հարձակումը ծայրահեղ աջերի դեմ եվրոպական պատնեշների վրա անցյալ տարվա Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։
Սակայն կուսակցության ղեկավարությունը վերջին ամիսներին հեռացել է՝ գոնե հրապարակայնորեն՝ MAGA-ից՝ այն պատճառով, ինչը նրանք համարում են նախկին Արևելյան Գերմանիայի ծայրահեղ աջ ամրոցներում սեպտեմբերին տարածաշրջանում կայանալիք նահանգային ընտրություններից առաջ առկա հրատապ քաղաքական իրողություններ։
Ավելի լայն իմաստով, նոր ֆինանսավորման սխեման, կարծես, հատուկ ուղղված է Եվրամիության ջանքերին՝ կարգավորելու ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները։
«Վերազգային ինստիտուտներն ու կառավարությունները օգտագործում են պետական իշխանությունը՝ ժողովրդավարական ինքնակառավարման հիմնարար սկզբունքները խաթարելու համար՝ չափազանց լայն և անորոշ ատելության խոսքի օրենքների և առցանց բովանդակության կարգավորումների միջոցով, որոնք վերահսկում և պատժում են խոսքը՝ միաժամանակ ճնշում գործադրելով քաղաքական մասնակցության վրա», – ասվում է ֆինանսավորման կոչում։
Բաց մի թողեք
Մելոնին ցնցված է, քանի որ իր դաշնակիցները տորպեդահարում են առաջատար բարեփոխումները
ԵՄ նոր սահմանային համակարգը շփոթվում է նույնական երկվորյակների պատճառով
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը