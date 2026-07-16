5 գլխացավանք միջանկյալ վերադասավորումների հետ կապված, որոնցից Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չեն կարող խուսափել այս ամռանը

Եվրոպական խորհրդարանի բարձր պաշտոնների համար պայքարը կփորձարկի հին համաձայնագրերը և կվերաձևավորի դաշինքները առաջիկա երկու տարիների համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ օրենսդիրները մտնում են արձակուրդ՝ քաղաքական տնային գործերի կույտով. արդյոք սոցիալիստները պետք է մարտահրավեր նետեն Ռոբերտա Մետսոլային, ինչ է պատրաստ առաջարկել նրա քաղաքական ընտանիքը՝ նրան պաշտոնում պահելու համար, և ինչպես կարող է յուրաքանչյուր խումբ պաշտպանել խորհրդարանի բարձր պաշտոնների իր բաժինը։
Պատասխանները կսկսեն տրվել, երբ օրենսդիրները վերադառնան օգոստոսի 31-ին, և պալատի միջանկյալ վերադասավորման շուրջ բանակցությունները կսրվեն։ Նախագահության, 14 փոխնախագահների, 26 կոմիտեների նախագահությունների, 78 փոխնախագահների և ազդեցիկ համակարգողի պաշտոնների համար բոլորն էլ կպայքարեն։
Մրցույթը կփորձարկի այն դաշինքները, որոնք ձևավորել են խորհրդարանը 2024 թվականի ընտրություններից ի վեր, և կօգնի որոշել, թե արդյոք աջակողմյան և ծայրահեղ աջ խմբերը ավելի մեծ դեր կստանան ինստիտուտի կառավարման գործում։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը կոչ է արել «հանգիստ ամառ» անցկացնել՝ պնդելով, որ «մինչև ամառ ոչինչ չի պատահի»։ Սակայն վեցշաբաթյա ընդմիջումը, հավանաբար, չի խանգարի օրենսդիրներին հաշվել ձայները, խաղարկել դաշինքներ և որոշել, թե որ աշխատատեղերն են պատրաստ փոխանակել կամ պայքարել։
Ահա հինգ առաջադրանք, որոնք այս ամռանը պետք է կատարվեն պալատի առջև, ըստ 20 Եվրախորհրդարանի պատգամավորների, օգնականների և պաշտոնյաների։
ԵԺԿ-ի համար. Հաշվարկեք Մեցոլային պահելու գինը
Օրենսդիրների մեծ մասը ենթադրում է, որ Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան կփորձի երրորդ ժամկետով զբաղեցնել պաշտոնը։ Չնայած նա դեռ չի հայտարարել իր թեկնածության մասին, մյուս խմբերն արդեն համապատասխանաբար պլանավորում են։
ԵԺԿ-ի համար խնդիրն այն է, որ սոցիալիստները նշում են, որ նախագահությունը պետք է անցնի իրենց՝ ԵԺԿ-ի և Renew Europe-ի հետ կնքված չհրապարակված համաձայնագրի համաձայն՝ մանդատի սկզբում։
Դա թողնում է ԵԺԿ-ին որոշել, թե որքան է պատրաստ առաջարկել սոցիալիստների աջակցությունը և արդյոք ընդհանրապես կարիք ունի այդ աջակցության։
Ամենամեծ հնարավոր մրցանակը խորհրդարանի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն է, որը ներկայումս զբաղեցնում է Մետսոլայի նախկին աշխատակազմի ղեկավար Ալեսանդրո Չիոկետին, ով համարվում է ԵԺԿ-ի դեմք: Քչերն են կարծում, որ խումբը կզիջի հաստատության ամենաազդեցիկ պաշտոններից մեկին։
Այլ «քաղցրացուցիչ» կարող են լինել լրացուցիչ փոխնախագահներ, հանձնաժողովների նախագահներ կամ ավագ վարչական պաշտոններ, ինչպես նաև գլխավոր տնօրենի պաշտոններ։
Սակայն ԵԺԿ-ի երկու ավագ օրենսդիրներ, որոնց անանունությունը չի տրամադրվել՝ ներքին քննարկումների մասին անկեղծորեն խոսելու համար, ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, առանձին-առանձին ծիծաղեցին, երբ հարցրին, թե ինչ կարող է առաջարկել իրենց խումբը՝ պնդելով, որ ձախ կենտրոնամետները չափազանց թույլ են պայմաններ թելադրելու համար։
Սոցիալիստները գիտեն, որ Մետսոլան փոխարենը կարող է աջակցություն ստանալ աջերից և ծայրահեղ աջերից, որտեղ նա մեծ ժողովրդականություն է վայելում։
«Թվում է, թե ԵԺԿ-ի շատ անդամներ բաց են ծայրահեղ աջերի հետ պաշտոնապես համագործակցելու համար: Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ դիրք է գրավում նախագահ Մետսոլան», – ասաց զարգացման հանձնաժողովի նախագահ, իռլանդացի լիբերալ պատգամավոր Բարրի Էնդրյուսը։ «Արդյո՞ք նրանք կստանան բարձր քաղաքական պաշտոններ խորհրդարանում, եթե նա վերընտրվի»։
Ցանկացած փոխզիջում, հավանաբար, կներառի ԵԺԿ-ի, սոցիալիստների և «Renew»-ի միջև գրավոր պարտավորություններ։ «Renew»-ի առաջնորդ Վալերի Հայերը պնդել է, որ նախագահի ցանկացած թեկնածու պետք է երաշխավորի, որ եվրոպամետ մեծամասնությունը կմնա միասնական, և որ ԵԺԿ-ն դադարեցնի օրենսդրություն ընդունելու համար աջակողմյան կողմին դիմելը։
Սոցիալիստները, հավանաբար, կպահանջեն քաղաքականության վերաբերյալ կոնկրետ խոստումներ, այլ ոչ թե լայն համագործակցության խոստում, այն բանից հետո, երբ տեսան, թե ինչպես է մանդատի սկզբում ստորագրված համաձայնագիրը բազմիցս անտեսվում։
«Մեր խումբը պատրաստ է բանակցել ամեն ինչի շուրջ», – ասել է Սոցիալիստների և Դեմոկրատների խմբի նախագահ Իրաչե Գարսիան։ «Բանակցությունները կլինեն ոչ միայն պաշտոնների, այլև քաղաքական պարտավորությունների շուրջ»։
Սոցիալիստների համար. Որոշեք, թե արդյոք մարտահրավեր նետե՞լ Մետսոլային
Սոցիալիստների և Դեմոկրատների խմբի ամենամեծ ազգային պատվիրակությունների միջև իշխանության բաժանման համաձայնագրի համաձայն, խորհրդարանի նախագահությունը պետք է անցնի Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը մանդատի կեսին։
Խորհրդարանի փոխնախագահ և Գերմանիայի նախկին արդարադատության նախարար Կատարինա Բարլին համարվում էր ակնհայտ թեկնածու։ Սակայն նա դեռ չի մասնակցել մրցավազքին, և SPD-ն դեռևս կշռադատում է, թե արդյոք մասնակցի ընտրություններին, եթե Մետսոլան սկսի որպես ուժեղ ֆավորիտ։
Ոմանք պնդում են, որ սոցիալիստները պետք է առաջադրվեն անկախ իրենց հնարավորություններից՝ ցույց տալու համար, որ չեն հրաժարվի նախագահական պաշտոնից առանց պայքարի և ամրապնդելու իրենց բանակցային դիրքը։
Մյուսները քիչ իմաստ են տեսնում խորհրդանշական մարտահրավերի մեջ, որը կարող է բացահայտել խմբի թուլությունը և ազատություն տալ նրա դաշնակիցներին առանձին համաձայնագրեր կնքելու։
Գարսիան ասել է, որ որոշումը կկայացվի «ամռանից հետո»։
Renew-ի և կանաչների համար. որոշեք, թե երբ կնքել համաձայնագիր
Renew-ը և կանաչները մեծ մասամբ աջակցել են սոցիալիստներին, քանի որ ԵԺԿ-ն բազմիցս ապավինել է աջ և ծայրահեղ աջ ուժերին՝ օրենսդրությունը առաջ մղելու համար։
Սակայն այդ համերաշխությունը կարող է չդիմանալ խորհրդարանի բարձրագույն պաշտոնների համար պայքարին։
Քանի որ սոցիալիստները դեռևս թեկնածու չեն առաջադրել և Մետսոլային հաղթելու քիչ հավանականություն կա, շատ լիբերալներ և կանաչներ որևէ պատճառ չեն տեսնում սպասելու ԵԺԿ-ի հետ բանակցելուց առաջ։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները քվեարկում են Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում Ստրասբուրգում, 2026 թվականի հուլիսի 8-ին։ | Ֆիլիպ Շտիրնվեյս/ԵՊ
«Ոչ պաշտոնապես Renew-ը ասում է, որ մենք կարող ենք աջակցել Մետսոլային, եթե մեզ լավ վերաբերվեն և պաշտոնների փոխանակում լինի», – ասել է Renew-ի ավագ օրենսդիրը։ Խումբը «կույր հավատարմություն չունի», – հավելել է անձը՝ Մետսոլային բնութագրելով որպես «մատչելի, հարգված և աշխատասեր»։
Կանաչները անցյալ շաբաթ Ստրասբուրգում նախնական ռազմավարական քննարկում են անցկացրել, ըստ բանակցություններին ծանոթ երկու անձանց։ Մի ճամբար կողմ էր Մետսոլայի հետ վաղաժամկետ համաձայնագրի կնքմանը, մինչդեռ մյուսները պնդում էին, որ դեռ շատ վաղ է պարտավորություն ստանձնելու համար։
«Նրանք զրոյական շանսեր ունեն», – սոցիալիստների մասին ասաց «Կանաչներ» կուսակցության պատգամավորներից մեկը։
«Եթե նա այնուամենայնիվ ընտրվի, ինչու՞ չկնքել համաձայնագիր նրա հետ և փոխարենը ինչ-որ բան ստանալ», – ասաց մեկ այլ պատգամավոր։
Խթանները գերազանցում են նախագահական սահմանները։ Սոցիալիստները, «Renew»-ը և «Կանաչները» ունեն դիրքորոշումներ, որոնք խիստ համամասնական բաշխման դեպքում, հավանաբար, կանցնեին «Եվրոպայի հայրենասերներ» կամ «Ինքնիշխան ազգերի Եվրոպա» կուսակցություններին, բայց փոխարենը պահվեցին հիմնական հոսանքի շրջանակներում՝ «cordon sanitaire»-ի ներքո, որը ծայրահեղ աջ կուսակցություններին իշխանության դիրքերից հեռու պահելու ոչ պաշտոնական պայմանավորվածություն է։
«Կանաչները» ապահովեցին մշակույթի և տրանսպորտի կոմիտեների նախագահության պաշտոնները, մինչդեռ սոցիալիստները ստացան խորհրդարանի երկու լրացուցիչ փոխնախագահի պաշտոններ։
Այդ ձեռքբերումները պահպանելու դիմաց Մետսոլային աջակցելը կարող է ավելի գրավիչ լինել, քան սոցիալիստներին հետևելը այն մրցավազքում, որը նրանք ակնկալում են պարտվել։
«Հայրենասերների» համար. Նվաճեք տեղ գլխավոր աղյուսակում
«Եվրոպայի համար հայրենասերները» խորհրդարանի երրորդ ամենամեծ խումբն են, սակայն նրանք չունեն փոխնախագահների, հանձնաժողովների նախագահների կամ փոխնախագահների պաշտոններ։
Քանի որ ծայրահեղ աջակողմյան պատնեշը արդեն քայքայվում է օրենսդրական քվեարկության հարցում, խումբն այժմ ձգտում է հենարան գտնել խորհրդարանի վարչակազմում՝ ամենայն հավանականությամբ իր 14 փոխնախագահներից մեկի՝ բյուրոյի միջոցով։
«Բյուրոն որոշումներ է կայացնում, որոնք ազդում են նաև «Հայրենասերների» վրա, բայց մենք նույնիսկ ներկայացուցիչ չունենք բյուրոյում, քանի որ մենք փոխնախագահ չունենք», – գարնանը POLITICO-ին ասել է «Հայրենասերների» գլխավոր խմբակցության ղեկավար Մարիկե Էհլերսը։ «Յուրաքանչյուր քաղաքական խումբ պետք է ներկայացված լինի այդ մարմնում»։
Վեբերն ասել է, որ իր կարմիր գիծը իշխանության պաշտոնները ծայրահեղ աջերին հանձնելն է։ Սակայն խորհրդարանի փոխնախագահների ընտրության համար օգտագործվող գաղտնի քվեարկությունը թույլ կտա ԵԺԿ օրենսդիրներին աջակցել «Հայրենասերների» թեկնածուին առանց պաշտոնական համաձայնության՝ անաղմուկ։
«Եթե նրանք խնդրեն միայն մեկ փոխնախագահ, ապա ավելի մեծ հավանականություն կա, որ այն կստանան», – ասել է ԵԺԿ ավագ օրենսդիրը։
Բաս Այքհաուտը հրաժարական տվեց մայիսին։ | Ֆիլիպ Բուիսսեն/ԵՊ
Սպասվում է, որ «Հայրենասերները» կորոշեն իրենց ռազմավարությունը սեպտեմբերին։
Նրանց հաջողությունը կփորձարկի, թե արդյոք սանիտարական պարեկային գոտին դեռևս կիրառելի է խորհրդարանի կառավարման համար։
Բոլոր քաղաքական խմբերի համար. Կարգավորել իրենց ղեկավարության մրցավազքը
Միջանկյալ ընտրությունները նաև բերում են խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարության նորացում, չնայած որ գործող մի քանի պաշտոնյաներ վտանգի տակ են։
Ամենահրատապ մրցակցությունը «Կանաչների» շրջանում է, որոնք պետք է փոխարինեն համանախագահ Բաս Այքհաուտին մայիսին նրա հրաժարականից հետո։ Շրջանառվող անունների թվում են դանիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Կիրա Մարի Պետեր-Հանսենը, բելգիացի Սառա Մաթյոն և խորհրդարանի փոխնախագահ Նիկոլաե Շտեֆանուցան, ըստ քննարկումներին ծանոթ անձանց։
Հոկտեմբերին վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու «Կանաչների» որոշումը սոցիալիստներին և «Renew»-ին դրդել է նույնը անել, ասել են երեք անձինք։ Վաղաժամկետ քվեարկությունները թույլ կտան նրանց առաջնորդներին մտնել բարձր պաշտոնների վերաբերյալ բանակցությունների մեջ՝ նոր մանդատներով։
Մյուս խումբը, որտեղ կարող է մրցակցություն սկսվել, ձախերն են։ Մանդատի սկզբում ձեռք բերված համաձայնագրի համաձայն՝ գերմանացի Եվրախորհրդարանի անդամ Մարտին Շիրդեվանը պետք է համանախագահի պաշտոնը հանձնի «Սիրիզայի» ներկայացուցիչ Կոնստանտինոս Արվանիտիսին։
Սակայն «Սիրիզայի» ընտրական անկումը և պատվիրակության կրճատումը հարցեր են առաջացրել այն մասին, թե արդյոք այն պետք է շարունակի ժառանգել պաշտոնը։ Իտալիայի «Հինգ աստղերի շարժումը», որն այժմ «Ձախերի» երկրորդ ամենամեծ ազգային պատվիրակությունն է, պնդում է ավելի մեծ դերի համար։
Մյուս կողմերում, գործող պաշտոնյաները, կարծես, ապահով են։
ԵԺԿ-ն քիչ ցանկություն ունի փոխարինել Վեբերին տասնամյակից ավելի ղեկավարելուց հետո։ Ակնկալվում է, որ սոցիալիստները կպահպանեն Գարսիային, մինչդեռ «Ռենյու»-ն, հավանաբար, կշարունակի Հայերի հետ, չնայած դժգոհում է ֆրանսիական պատվիրակության կողմից խմբի վրա ազդեցության մասին։
Ոչ մի էական փոփոխություն չի սպասվում ո՛չ Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների, ո՛չ էլ «Հայրենասերների» ղեկավարությունում։
Այդպիսով, խմբի ղեկավարների մեծ մասը ամռանը մտնում է իրենց սեփական աշխատատեղերում ապահով և պատրաստվում է բանակցել մյուսների համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում
Մելոնիի բարեփոխումը ճնշում է առաջացնում երկրի ներսում և բախում Բրյուսելի հետ
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է պաշտոնյաներին այլ երկրներում աշխատելու գործուղելու հարցը