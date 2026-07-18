18/07/2026

EU – Armenia

Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026

Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետ Արսեն Աղաբաբյանին մեղադրանք է առաջադրվել։

Նրան մեղադրում են 2005–2021 թվականներին, ղեկավարելով Կողբ համայնքը, իսկ հետո՝ 2021 թվականից Նոյեմբերյան համայնքը, իր պաշտոնեական հնարավորությունները օգտագործել է ոչ թե համայնքի, այլ անձնական շահերից ելնելով։

Ըստ մեղադրանքի՝ նրա գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 70 միլիոն դրամի վնաս։

Աղաբաբյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Մեղադրանքի վերաբերյալ փորձեցինք խոսել Նոյեմբերյանի քաղաքապետի հետ, սակայն նա մեր զանգերին չպատասխանեց։

Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանական բռնոցին շարունակվում է․ նորերին կալանավորում են, հներին՝ ազատ արձակում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com