Ընկել են Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետի հետեւից. Լուսանկար

Նոյեմբերյանի ընդդիմադիր քաղաքապետ Արսեն Աղաբաբյանին մեղադրանք է առաջադրվել։
Նրան մեղադրում են 2005–2021 թվականներին, ղեկավարելով Կողբ համայնքը, իսկ հետո՝ 2021 թվականից Նոյեմբերյան համայնքը, իր պաշտոնեական հնարավորությունները օգտագործել է ոչ թե համայնքի, այլ անձնական շահերից ելնելով։
Ըստ մեղադրանքի՝ նրա գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 70 միլիոն դրամի վնաս։
Աղաբաբյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Մեղադրանքի վերաբերյալ փորձեցինք խոսել Նոյեմբերյանի քաղաքապետի հետ, սակայն նա մեր զանգերին չպատասխանեց։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ
Իշխանական բռնոցին շարունակվում է․ նորերին կալանավորում են, հներին՝ ազատ արձակում
Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար