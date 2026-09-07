Գերմանիան վախենում է, որ Ֆրանսիայի մրցակից Palantir-ը կարող է նոր կախվածություն ստեղծել

Բեռլինը և Փարիզը համաձայն են, որ Եվրոպան կարիք ունի իր սեփական ռազմական արհեստական բանականության տեխնոլոգիայի, սակայն երկու երկրները չեն համաձայնության եկել այն մասին, թե ով է առաջնորդելու այն։
ԲԵՌԼԻՆ — Ֆրանսիան և Գերմանիան ցանկանում են խուսափել ամերիկյան ռազմական արհեստական բանականության տեխնոլոգիայից ապավինելուց, սակայն Բեռլինը զգուշանում է, որ եվրոպական այլընտրանքը կարող է պարզապես փոխարինել մեկ օտարերկրյա կախվածությունը մեկ այլով։
Զինվորականները մարտադաշտում ավելի ու ավելի շատ կարիք ունեն արհեստական բանականության՝ արբանյակներից, սենսորներից, ռադարներից և նույնիսկ առանձին զինվորներից հավաքված տեղեկատվության հոսքը համակարգելու համար։ Palantir-ի Maven Smart System-ը, որը ՆԱՏՕ-ն ձեռք է բերել 2025 թվականին, լավագույն ընտրությունն է, սակայն շատ եվրոպական երկրներ անհանգստանում են նման լիազորություններ ամերիկյան ընկերությանը տալու համար։
Փարիզը խթանում է Arcadia-ն՝ ֆրանսիական արտադրության համակարգ, որը նաև օգտագործում է արհեստական բանականություն՝ մարտադաշտի տվյալները համախմբելու համար, ինչը հրամանատարներին թույլ է տալիս արագ որոշումներ կայացնել։ Այն արդեն փորձարկվում է ֆրանսիական զինվորականների կողմից և առաջարկվում է որպես Maven-ի այլընտրանք։
Գերմանիան հեռանկարային է տեսնում ֆրանսիական մոտեցման մեջ, սակայն Գերմանիայի կառավարության ներքին գրառումները ցույց են տալիս, որ Բեռլինը զգուշանում է ամերիկյան ընկերությունից կախվածությունը ֆրանսիական տեխնոլոգիայով փոխարինելուց։
«Arcadia-ի հետ համագործակցությունը չպետք է խաթարի ինքնիշխան տվյալների ինտեգրման հարթակ կառուցելու ազգային ջանքերը», – ասվում է գերմանական գնահատման մեջ, միաժամանակ հավելելով, որ Arcadia-ի հետ տեղեկատվության փոխանակումը անհրաժեշտ է ցանկացած ապագա գերմանական համակարգի հետ փոխգործունակությունն ապահովելու համար։
Գնահատման մեջ նշվում է, որ Arcadia-ն սնուցող տվյալներն ու տեխնոլոգիաները բացառապես ստացվում են ֆրանսիական պաշտպանական ընկերություններից, այդ թվում՝ Mistral AI-ից, Safran.AI-ից, Thales-ից և Airbus-ից։
Առանձին գրառման համաձայն՝ Arcadia-ն պաշտպանության ոլորտի մի շարք հարցերի շարքում է, որոնք հաջորդ շաբաթ պետք է քննարկեն կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։
Տեղական ռազմական տեխնոլոգիաների մշակման շտապողականությունը, որը նկատվում է Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ուկրաինայում և Մեծ Բրիտանիայում, տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ եվրոպական երկրները ավելի ու ավելի անորոշ են դառնում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք մայրցամաքի անվտանգության նկատմամբ ԱՄՆ-ի հանձնառության վերաբերյալ։
Arcadia-ի վերաբերյալ Գերմանիայի վերապահումները արտացոլում են եվրոպական պաշտպանության ոլորտում կրկնվող լարվածությունը. Գերմանիան հաճախ համարվում է իր սեփական ազգային արդյունաբերությունը գերակայություն տվող, մինչդեռ Ֆրանսիայի եվրոպական ինքնիշխանության համար մղվող պայքարը երբեմն Բեռլինում դիտվում է որպես ֆրանսիական տեխնոլոգիաների համար միջոց։
Այդ լարվածությունը ծանոթ է։ Այս տարվա սկզբին Ֆրանկո-գերմանա-իսպանական «Ապագայի մարտական օդային համակարգի» կործանիչ-ռեակտիվ հենասյունը փլուզվեց Փարիզի և Բեռլինի, ինչպես նաև նրանց համապատասխան արդյունաբերական չեմպիոնների՝ Dassault Aviation-ի և Airbus Defence and Space-ի միջև տարիներ տևած դաժան վեճերից հետո։
Եվրոպական Palantir-ը
Չնայած այդ հաճախ անհանգիստ պատմությանը, Մերցը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հուլիսին համաձայնեցին ուսումնասիրել եվրոպական ռազմական թվային հիմքը, որն օգտագործում է արհեստական բանականություն և ամպային տեխնոլոգիա՝ արբանյակներից, անօդաչու թռչող սարքերից, ռադարներից, էլեկտրոնային սենսորներից և ազդանշանային հետախուզությունից ստացված տեղեկատվությունը համատեղելու համար՝ հրամանատարների համար ընդհանուր գործառնական պատկեր ստեղծելու համար։
Նրանց հռչակագրում հատուկ նշվում էր Arcadia-ն, «ինչպես նաև համեմատելի գերմանական լուծումները», որոնք ենթադրաբար «խթանելու են տվյալների ինքնիշխանությունը»։
Palantir-ի Maven ծրագիրը օգտագործում է արհեստական բանականություն՝ մարտադաշտի տեղեկատվությունը միավորելու և թիրախավորմանը, իրավիճակային իրազեկությանը և գործառնական պլանավորմանը աջակցելու համար։
Այնուամենայնիվ, Փարիզը ցանկանում է եվրոպական այլընտրանք
«Զինված ուժերի նախարարությունը լիովին նվիրված է Arcadia նախագծին, որը նպատակ ունի մշակել ինքնիշխան հրամանատարական և վերահսկողական համակարգ, որը կհամապատասխանի ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին և կծառայի որպես Maven-ի փոխգործունակ այլընտրանք», – հունիսին Ֆրանսիայի Սենատում հայտարարեց Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Կատրին Վոտրենը։
Ֆրանսիական զինված ուժերն արդեն սկսել են համակարգը դաշնակիցներին առաջարկել։
Գերմանական ճանապարհը
Գերմանիան նույնպես նպատակ ունի մշակել իր սեփական տեխնոլոգիան, չնայած հրապարակայնորեն քիչ բան է հայտնի փորձարարական նախագծի մասին, որը ներքին գրառումներում անվանում են Բունդեսվերի տվյալների ինտեգրման հարթակ։
Ֆրանսիան ցանկանում է, որ Arcadia-ն ընդունվի նաև այլ դաշնակիցների կողմից, որոնք նույնպես զգուշանում են Palantir-ին հույսը դնելուց, սակայն համակարգը խոչընդոտների է հանդիպել Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից որպես համաեվրոպական նախագիծ ընդունվելու հարցում։
Գերմանիայի գրառումները ցույց են տալիս, որ Ֆրանսիան անհաջող կերպով պնդել է, որ Arcadia-ն ստանա ԵՄ ֆինանսական աջակցություն, չնայած սկզբում նախատեսվում էր ստանալ 3.3 միլիոն եվրո ԵՄ դրամաշնորհներ։ Հանձնաժողովը նշել է, որ Arcadia-ն չի համապատասխանում Եվրոպական համատեղ շահերի պաշտպանության նախագծի չափանիշներին։
«Հանձնաժողովի գնահատականն ու որոշումը, ինչպես և սպասվում էր, քննադատության ենթարկվեցին մասնավորապես Ֆրանսիայի կողմից», – ասվում է նշումներում։
Հանձնաժողովը բաց թողեց Arcadia-ի վերադարձի հնարավորությունը, երբ այն հասունանա։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվեց մեկնաբանել այս հարցը։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարությունը չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին։
Չնայած Բրյուսելի որոշումը չի խոչընդոտում ֆրանս-գերմանական ջանքերին, այն ընդգծում է, որ Arcadia-ի ապագա դերը մնում է անորոշ։ Այն կարող է լինել ավելի լայն եվրոպական համակարգի մաս, ֆրանսիական ներդրում գերմանական տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ, կամ ազգային տեխնոլոգիա, որը նախատեսված է ուրիշների հետ աշխատելու համար։
Եվրոպայի աճող անհարմարությունը ԱՄՆ տեխնոլոգիաներից կախվածության հետ կապված մղում է Palantir-ի այլընտրանքի որոնումը, սակայն Ֆրանսիան և Գերմանիան դեռ պետք է որոշեն, թե արդյոք կարող են կախված լինել միմյանցից։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան ցանկանում է արդյունաբերություն կառուցել Ուկրաինայի հետ, կարո՞ղ է արդյոք նրա պաշտպանական արդյունաբերությունը համընթաց քայլել
Լեհաստանի հակաուկրաինական շրջադարձը վերածվում է բռնության
Նորվեգական գազակայան, որը կարող է պաշտպանել Եվրոպան Թրամփից