10/09/2026

EU – Armenia

Նորվեգիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Զելենսկիի ինքնաթիռը Օսլո մեկնելիս «գրեթե խոցվել է» անօդաչու թռչող սարքի կողմից

infomitk@gmail.com 10/09/2026 1 min read

Զելենսկին Մոլդովայից մեկնել է Օսլո՝ Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Մոլդովայից Օսլո տեղափոխող ինքնաթիռը գրեթե խոցվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն։

«Նրա ինքնաթիռը գրեթե խոցվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից, երբ այն թռչում էր Մոլդովայից։ Սա այն իրականությունն է, որում նա ապրում է», – ասել է Ստորեն նորվեգական հանրային հեռարձակող NRK-ին։

Նորվեգիայի վարչապետը չի ներկայացրել միջադեպի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ։

«Ես հարցրել եմ նրան, թե ինչպես է անցել նրա գիշերը, և նա ասել է, որ դա լավ գիշեր չի եղել, քանի որ հեռախոսով է եղել՝ ստանալով հրթիռների խոցման վայրի մասին թարմացումներ», – ասել է Ստորեն NRK-ին։

«Սա շատ դրամատիկ իրավիճակ է։ Դա ուժեղ տպավորություն է թողնում»։

Զելենսկին երեքշաբթի երեկոյան ժամանել է Օսլո՝ Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ի հուղարկավորությունից առաջ։ Նա բանակցություններ է վարել Ստյորեի, ֆինանսների նախարար Յենս Ստոլտենբերգի և արտաքին գործերի նախարար Էսպեն Բարթ Էյդեի հետ՝ Նորվեգիայի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության, այդ թվում՝ օդային պաշտպանության աջակցության, ինչպես նաև քաղաքացիական օգնության վերաբերյալ։

Նորվեգիայից հետո Զելենսկին մեկնել է Կանադա՝ այնտեղի ղեկավարների հետ բանակցություններ վարելու, NRK-ին ասել է Ստյորեն։

Ստյորը բանակցությունների արդյունքների մասին լրացուցիչ մանրամասներ չի հայտնել։

«Մենք դեռ այնտեղ չենք։ Արդյունաբերությունը համատեղ աշխատում է՝ պարզելու, թե հնարավո՞ր է Ուկրաինային օդային պաշտպանության համակարգեր մատակարարել, ինչպես նաև գտնել արդյունաբերական լուծում, որը թույլ կտա նրանց ինքնուրույն կառուցել օդային պաշտպանության համակարգեր։ Պարզ ասած՝ նրանք տանիքում անցքեր ունեն»։

Անօդաչու թռչող սարքը գրեթե հարվածել է Զելենսկու ինքնաթիռին

Նորվեգիայի թագավորական հուղարկավորության ճանապարհին անօդաչու թռչող սարքը գրեթե հարվածել է Զելենսկու ինքնաթիռին, այն բանից մի քանի ժամ անց, երբ Պուտինը Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում նվազեցրել է Եվրոպայի համար ռուսական սպառնալիքի կարևորությունը: Europe Today-ը հաղորդում է Ռիգայի անվտանգության համաժողովից և լսում, թե ինչու է մարդաբանական հետազոտողը պարզապես հեռացել՝ զգուշացնելով, որ արհեստական ​​բանականությունը «խաղում է մեր կյանքերով»:

Այսօրվա հաղորդման մեջ. Մարիա Թադեոն ուղիղ եթերում հաղորդում է Լատվիայում Ռիգայի համաժողովից, որտեղ այս տարվա ուշադրության կենտրոնում է ռուսական սպառնալիքը: Նա հարցազրույց է վերցնում Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենի հետ, որի երկիրը սահմանակից է Ռուսաստանին:

Սաշա Վակուլինան բացատրում է, թե ինչու անօդաչու թռչող սարքի ներխուժումը հետաձգեց Վլադիմիր Զելենսկու Մոլդովայից մեկնումը: Ուկրաինայի նախագահի ինքնաթիռը նույնպես գրեթե հարվածվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից Օսլո թռիչքի ժամանակ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպան միևնույն է ստիպված կլինի գործ ունենալ քաոսային Ամերիկայի հետ

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար

10/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանը սեպտեմբերի 15-ին կքվեարկի Հայաստանի համար մաքսային արտոնություններ սահմանելու հարցով

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը մտադիր է գործարկել առնվազն 3 արբանյակ․ Փաշինյանը մասնակցել է Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովին, հանդիպումներ ունեցել․ Լուսանկարներ

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևյան կամրջի տակ հայտնաբերվել է Իրանի 36-ամյա քաղաքացու մարմին

10/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբովյանում 37-ամյա վարորդը «Chevrolet»-ով վրաերթի է ենթարկել 18-ամյա հետիոտնի

10/09/2026 infomitk@gmail.com