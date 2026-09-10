Նորվեգիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Զելենսկիի ինքնաթիռը Օսլո մեկնելիս «գրեթե խոցվել է» անօդաչու թռչող սարքի կողմից

Զելենսկին Մոլդովայից մեկնել է Օսլո՝ Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին Մոլդովայից Օսլո տեղափոխող ինքնաթիռը գրեթե խոցվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից, չորեքշաբթի օրը հայտարարել է Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորեն։
«Նրա ինքնաթիռը գրեթե խոցվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից, երբ այն թռչում էր Մոլդովայից։ Սա այն իրականությունն է, որում նա ապրում է», – ասել է Ստորեն նորվեգական հանրային հեռարձակող NRK-ին։
Նորվեգիայի վարչապետը չի ներկայացրել միջադեպի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ։
«Ես հարցրել եմ նրան, թե ինչպես է անցել նրա գիշերը, և նա ասել է, որ դա լավ գիշեր չի եղել, քանի որ հեռախոսով է եղել՝ ստանալով հրթիռների խոցման վայրի մասին թարմացումներ», – ասել է Ստորեն NRK-ին։
«Սա շատ դրամատիկ իրավիճակ է։ Դա ուժեղ տպավորություն է թողնում»։
Զելենսկին երեքշաբթի երեկոյան ժամանել է Օսլո՝ Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ի հուղարկավորությունից առաջ։ Նա բանակցություններ է վարել Ստյորեի, ֆինանսների նախարար Յենս Ստոլտենբերգի և արտաքին գործերի նախարար Էսպեն Բարթ Էյդեի հետ՝ Նորվեգիայի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության, այդ թվում՝ օդային պաշտպանության աջակցության, ինչպես նաև քաղաքացիական օգնության վերաբերյալ։
Նորվեգիայից հետո Զելենսկին մեկնել է Կանադա՝ այնտեղի ղեկավարների հետ բանակցություններ վարելու, NRK-ին ասել է Ստյորեն։
Ստյորը բանակցությունների արդյունքների մասին լրացուցիչ մանրամասներ չի հայտնել։
«Մենք դեռ այնտեղ չենք։ Արդյունաբերությունը համատեղ աշխատում է՝ պարզելու, թե հնարավո՞ր է Ուկրաինային օդային պաշտպանության համակարգեր մատակարարել, ինչպես նաև գտնել արդյունաբերական լուծում, որը թույլ կտա նրանց ինքնուրույն կառուցել օդային պաշտպանության համակարգեր։ Պարզ ասած՝ նրանք տանիքում անցքեր ունեն»։
Անօդաչու թռչող սարքը գրեթե հարվածել է Զելենսկու ինքնաթիռին
Նորվեգիայի թագավորական հուղարկավորության ճանապարհին անօդաչու թռչող սարքը գրեթե հարվածել է Զելենսկու ինքնաթիռին, այն բանից մի քանի ժամ անց, երբ Պուտինը Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում նվազեցրել է Եվրոպայի համար ռուսական սպառնալիքի կարևորությունը: Europe Today-ը հաղորդում է Ռիգայի անվտանգության համաժողովից և լսում, թե ինչու է մարդաբանական հետազոտողը պարզապես հեռացել՝ զգուշացնելով, որ արհեստական բանականությունը «խաղում է մեր կյանքերով»:
Այսօրվա հաղորդման մեջ. Մարիա Թադեոն ուղիղ եթերում հաղորդում է Լատվիայում Ռիգայի համաժողովից, որտեղ այս տարվա ուշադրության կենտրոնում է ռուսական սպառնալիքը: Նա հարցազրույց է վերցնում Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնենի հետ, որի երկիրը սահմանակից է Ռուսաստանին:
Սաշա Վակուլինան բացատրում է, թե ինչու անօդաչու թռչող սարքի ներխուժումը հետաձգեց Վլադիմիր Զելենսկու Մոլդովայից մեկնումը: Ուկրաինայի նախագահի ինքնաթիռը նույնպես գրեթե հարվածվել է անօդաչու թռչող սարքի կողմից Օսլո թռիչքի ժամանակ:
Բաց մի թողեք
Եվրոպան միևնույն է ստիպված կլինի գործ ունենալ քաոսային Ամերիկայի հետ
Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները
ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար