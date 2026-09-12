ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը

Freyja-ն կմիավորի եվրոպական հրթիռային պաշտպանության տեխնոլոգիաները ուկրաինական խափանող հրթիռի հետ
Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է Freyja-ի՝ Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող համաեվրոպական հակաբալիստիկ հրթիռային նախագծի հնարավոր ֆինանսավորումը։
Եվրոպան հակաբալիստիկ հրթիռների մեծ պակաս ունի, քանի որ ԱՄՆ-ում արտադրված խափանող հրթիռները ներկայումս քիչ են Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով։
ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Բրյուսելը կարող է «որոշակի ֆինանսական օգնություն» տրամադրել Freyja-ին և ԵՄ-Ուկրաինա համատեղ պաշտպանական այլ նախագծերին։
Ըստ Կուբիլիուսի, ֆինանսավորումը կարող է ստացվել Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի աջակցության վարկից կամ այլ գործիքներից, այդ թվում՝ 1.5 միլիարդ եվրոյի Եվրոպական պաշտպանական արդյունաբերության ծրագրից (EDIP):
Ուկրաինայի կողմից նախաձեռնված Freyja նախագիծը բարձրացվել է եվրոպական մակարդակի հուլիսին Փարիզում կայացած Կամքի կոալիցիայի հանդիպման շրջանակներում, որին այժմ մասնակցում է 10 երկիր։
Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener և Leonardo ընկերությունների ղեկավարները չորեքշաբթի օրը հանդիպեցին Օսլոյում՝ հաջորդ քայլերը համակարգելու համար։
Նախագիծը նպատակ ունի համատեղել եվրոպական հրթիռային պաշտպանության արդեն իսկ գոյություն ունեցող բաղադրիչները Ուկրաինայում մշակվող ծախսարդյունավետ հակահրթիռային համակարգի հետ։
Freyja-ն նպատակ ունի կոնկրետ արդյունքներ ապահովել մինչև 2027 թվականը, չնայած Կուբիլիուսը ավելի լայն տեղակայման ժամանակացույց չի նշել։
Արդյունաբերության գործիչները նույնպես զգուշավոր են եղել, որոշները՝ պակաս լավատես՝ ակնկալելով տեղակայվող համակարգ ոչ պակաս, քան երկու տարվա ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան կարձագանքի իր էներգետիկ համակարգի վրա ռուսական հարվածներին
Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին
Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար