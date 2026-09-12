12/09/2026

EU – Armenia

Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան կարձագանքի իր էներգետիկ համակարգի վրա ռուսական հարվածներին

infomitk@gmail.com 12/09/2026

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան կարձագանքի իր էներգետիկ համակարգի վրա ռուսական հարվածներին։

«Ուկրաինան սովորել է գտնել ռուսական հարվածներին համարժեք արձագանքելու եղանակներ։ Ես սա չեմ համեմատում այն ​​մարդասիրական աղետների հետ, որոնք նրանք այսօր առաջացնում են։ Ուկրաինան դա չի անում։ Բայց այնուամենայնիվ, Ուկրաինան ի վիճակի է արձագանքել Ռուսաստանի ցանկացած գործողության», – ամերիկացի քաղաքական մեկնաբան Ֆարիդ Զաքարիայի հետ զրույցում ասել է Զելենսկին (մեջբերված է Զելենսկու սոցիալական ցանցերում տեղադրված սղագրությունից)։

«Ռուսաստանը գիտի, որ եթե նրանք հարձակվեն, և նրանք պատրաստվում են հարձակվել մեր էներգետիկ համակարգի վրա այս ձմռանը, Ռուսաստանը նույնպես կտուժի», – շարունակել է Ուկրաինայի նախագահը։

Նրա խոսքով, «Եթե նրանք մեզ մոտ էլեկտրաէներգիայի անջատումներ առաջացնեն, մենք կփորձենք համարժեք արձագանքել»։

Միևնույն ժամանակ, Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան միշտ պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների և պատերազմի դադարեցման։

«Եվ եթե Ռուսաստանը չի ցանկանում դադարեցնել այն, ապա մեր գործընկերները պետք է գտնեն մոտեցում։ Եթե դա դժվար է գտնել, ապա այսօր մենք պետք է քայլ առ քայլ շարժվենք»։ «Ապահովագրեք Սև ծովը և գտեք էներգետիկ հրադադարի հասնելու միջոց», – ասաց Զելենսկին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար

12/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական ​​բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները

12/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը

12/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրամսի մտքից՝ Չայկովսկու սիրտ․ Արմինե Գրիգորյանն ու Հայաստանի Կամերային նվագախումբը

12/09/2026 infomitk@gmail.com

Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան կարձագանքի իր էներգետիկ համակարգի վրա ռուսական հարվածներին

12/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովը ձգտում է կնքել բացառապես անգլերենով առևտրային համաձայնագրեր՝ չնայած Ֆրանսիայի առարկություններին

12/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար

12/09/2026 infomitk@gmail.com