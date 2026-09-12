Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան կարձագանքի իր էներգետիկ համակարգի վրա ռուսական հարվածներին։
«Ուկրաինան սովորել է գտնել ռուսական հարվածներին համարժեք արձագանքելու եղանակներ։ Ես սա չեմ համեմատում այն մարդասիրական աղետների հետ, որոնք նրանք այսօր առաջացնում են։ Ուկրաինան դա չի անում։ Բայց այնուամենայնիվ, Ուկրաինան ի վիճակի է արձագանքել Ռուսաստանի ցանկացած գործողության», – ամերիկացի քաղաքական մեկնաբան Ֆարիդ Զաքարիայի հետ զրույցում ասել է Զելենսկին (մեջբերված է Զելենսկու սոցիալական ցանցերում տեղադրված սղագրությունից)։
«Ռուսաստանը գիտի, որ եթե նրանք հարձակվեն, և նրանք պատրաստվում են հարձակվել մեր էներգետիկ համակարգի վրա այս ձմռանը, Ռուսաստանը նույնպես կտուժի», – շարունակել է Ուկրաինայի նախագահը։
Նրա խոսքով, «Եթե նրանք մեզ մոտ էլեկտրաէներգիայի անջատումներ առաջացնեն, մենք կփորձենք համարժեք արձագանքել»։
Միևնույն ժամանակ, Զելենսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինան միշտ պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների և պատերազմի դադարեցման։
«Եվ եթե Ռուսաստանը չի ցանկանում դադարեցնել այն, ապա մեր գործընկերները պետք է գտնեն մոտեցում։ Եթե դա դժվար է գտնել, ապա այսօր մենք պետք է քայլ առ քայլ շարժվենք»։ «Ապահովագրեք Սև ծովը և գտեք էներգետիկ հրադադարի հասնելու միջոց», – ասաց Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան միանում է Սլովակիային՝ պահանջելով հանել ռուս օլիգարխ Ուսմանովին պատժամիջոցների ցուցակից. Լուսանկար
ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև մրցակցությունը կենտրոնացած է արհեստական բանականության (ԱԲ) շուրջ. Եվրոպան կզգա դրա հետևանքները
ԵՄ-ն քննարկում է Ուկրաինայի կողմից ղեկավարվող Freyja հակաբալիստիկ նախագծի ֆինանսավորումը