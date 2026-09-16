Բելառուսը զորքերը կենտրոնացնում է Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ՝ ռազմական վարժանքների շրջանակներում

Մինսկը պնդում է, որ անհանգստության պատճառ չկա, իսկ Բելառուսի պաշտպանության նախարարությունը վարժանքները որակում է որպես «զուտ պաշտպանական»։
Բելառուսը սկսել է չորսօրյա ռազմական վարժանքներ Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ, հաղորդում է «Ազատ Եվրոպա» ռադիոկայանի բելառուսական ծառայությունը՝ հղում անելով Մինսկի պաշտպանության նախարարությանը։
Վարժանքներին մասնակցում են մեքենայացված և տանկային գումարտակներ, որոնց զորքերը մարզվում են սահմանների պաշտպանության, դիվերսիոն գործողությունների դեմ և անօդաչու թռչող սարքերի ու թեթև ինքնաթիռների հարձակումներից պաշտպանվելու ոլորտներում։
Տեղանքը նշանակալից է։ Որոշ վարժանքներ տեղի են ունենում Սուվալկիի ճեղքի մոտ, որը ՆԱՏՕ-ի կողմից ռազմավարական առումով կարևոր համարվող նեղ միջանցք է Լեհաստանի և Լիտվայի միջև։
Հատկապես ուշադրության են արժանի Լիտվայի սահմանին գտնվող Հոժա վարժական պոլիգոնը և Բժեսկի և Ռոժանսկի հրաձգարանները, որոնք գտնվում են համապատասխանաբար լեհական սահմանից մոտավորապես 15 և 60 կիլոմետր հեռավորության վրա։
ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի զգայուն հատվածը
Սուվալկիի միջանցքը Եվրոպայի այս հատվածում անվտանգության տեսանկյունից ռազմավարական առումով ամենազգայուն տարածքներից մեկն է։
Լեհաստան-Լիտվա սահմանի այս 104-կիլոմետրանոց հատվածը ցամաքային կապ է ապահովում Մերձբալթյան երկրների և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների միջև՝ միաժամանակ բաժանելով Բելառուսը Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզից։
Մինսկը պնդում է, որ անհանգստանալու առիթ չկա, իսկ Բելառուսի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժությունները որակում է որպես «բացառապես պաշտպանական»։
Իշխանությունները նաև պնդում են, որ մասնակիցների թիվն ու կիրառվող սպառազինության ծավալը չեն գերազանցում 2011 թվականի Վիեննայի փաստաթղթով սահմանված շեմերը, որոնց դեպքում պահանջվում է նախապես տեղեկացնել մյուս պետություններին։
Այնուամենայնիվ, զորավարժություններին մասնակցող զինծառայողների թվի վերաբերյալ հստակ տվյալներ չեն ներկայացվել։
Բելառուս․ զորավարժություններ՝ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի ստվերի ներքո
Ներկայումս անցկացվող զորավարժությունները Բելառուսի զինված ուժերի մարտունակությունը ստուգելուն ուղղված ավելի լայնածավալ միջոցառումների մաս են կազմում։
Սեպտեմբերի 11-ին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այցելեց Բարանովիչիի մերձակայքում գտնվող «Օբուզ-Լեսնովսկի» զորավարժարան։
Բելառուսի ղեկավարն այդ ժամանակ հայտարարեց, որ ցանկանում է գնահատել ազգային անվտանգության ոլորտի ամբողջական գործունեությունը։
Մինսկը տարիներ շարունակ ռազմական զորավարժություններ է անցկացնում ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ, և նախկինում դրանց հաճախ մասնակցել են նաև ռուսական զորքերը։
2020 թվականին Բրեստի շրջանի զորավարժարաններից մեկում անցկացվեցին «Սլավոնական եղբայրություն» զորավարժությունները, որոնց մեկ տարի անց հաջորդեցին «Զապադ-21» (Արևմուտք-21) զորավարժությունները։
Այնուամենայնիվ, ներկայիս իրավիճակը նման գործողություններին հաղորդում է լրացուցիչ նշանակություն։ Բելառուսը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկը։
2022 թվականի փետրվարին Մինսկի իշխանությունները թույլ տվեցին ռուսական ուժերին օգտագործել բելառուսական ենթակառուցվածքներն ու տարածքը՝ Ուկրաինայի դեմ գործողություններ իրականացնելու համար։
Սակայն Բելառուսը չի տեղակայել իր սեփական զինված ուժերը Ուկրաինայի տարածքում անմիջական մարտական գործողությունների համար։
«Ռադիո Սվաբոդան» նշում է, որ այս պատճառով Մինսկը չի համարվում հակամարտության կողմ՝ նշված մարդասիրական իրավունքի չափանիշների համաձայն։
Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանին տրամադրվող աջակցության ծավալը, որը ներառում է, ի թիվս այլոց, լոգիստիկ և ռազմական ասպեկտներ, շարունակում է միջազգային քննադատության արժանանալ։
Վերջին օրերին նոր տեղեկություններ են հայտնվել նաև երկու երկրների միջև համագործակցության մասին։
Երկուշաբթի օրը Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը օգտագործում են բելառուսական ռելեային կայաններ՝ Ուկրաինայի արևմուտքում թիրախների վրա հարձակվող անօդաչու թռչող սարքերը վերահսկելու համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն պահանջում է պարզաբանումներ՝ Ֆրանսիայի կողմից ռուս միլիարդատիրոջ նկատմամբ պատժամիջոցների վերացմանն ուղղված քայլերի ֆոնին
Էլի թշնամանք ու սպառնալիքներ՝ հայերի հասցեին․ ի՞նչ է զառանցել այս անգամ
Իրական շրջադարձը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ …