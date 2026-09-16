Ուրսուլա ֆոն դեր… ո՞վ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ ԵՄ շատ քաղաքացիներ չգիտեն, թե ով է Եվրահանձնաժողովի նախագահը

Գերմանիայում անցկացրած հարցման մասնակիցների մոտ 45%-ը նշել է, որ ֆոն դեր Լայենը վատ է կատարում իր աշխատանքը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին չի հաջողվել նվաճել ԵՄ քաղաքացիների համակրանքն ու վստահությունը (եթե նրանք ընդհանրապես գիտեն նրա մասին)։
Public First ընկերության կողմից ԵՄ երեք խոշոր երկրներում անցկացված հարցման արդյունքներով՝ գերմանացի և իսպանացի հարցվածներից միայն յուրաքանչյուր հինգերորդն է դրական գնահատել Եվրահանձնաժողովի նախագահի աշխատանքը, իսկ Ֆրանսիայում այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 12%։
Իսպանիայում և Ֆրանսիայում հարցվածների գրեթե մեկ երրորդը, իսկ Գերմանիայում՝ 45%-ը, կարծիք է հայտնել, որ ֆոն դեր Լայենը վատ է կատարում իր պարտականությունները։ Ֆոն դեր Լայենի հայրենիքում նրա աշխատանքի վերաբերյալ բացասական գնահատականները հիմնականում հնչեցվել են ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության օգտին քվեարկելու մտադրություն ունեցողների կողմից. այդ ընտրողների ավելի քան կեսը նրա աշխատանքը որակել է որպես «շատ վատ»։
Ֆրանսիայում և Իսպանիայում շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ նշել են, որ նրա գործունեությունը ո՛չ լավն են համարում, ո՛չ էլ վատը. փոխարենը՝ նրանք կա՛մ որևէ հստակ կարծիք չունեին, կա՛մ ընդհանրապես չէին լսել նրա մասին։
Հարցված ֆրանսիացիների ավելի քան 20%-ը նշել է, որ չգիտի, թե ով է ֆոն դեր Լայենը, մինչդեռ Իսպանիայում այդ ցուցանիշը կազմել է 10%, իսկ Գերմանիայում՝ ընդամենը 5%։
Հարցումն անցկացվել է այն պահին, երբ ֆոն դեր Լայենը պատրաստվում է ներկայացնել Եվրամիության ապագայի վերաբերյալ իր տեսլականը՝ «Միության վիճակի մասին» ամենամյա ելույթի շրջանակում։
«Ֆոն դեր Լայենը բախվում է հակաքաղաքական այն նույն տրամադրություններին, որոնք հանգեցրել են իշխող պաշտոնյաների պաշտոնանկությանը ամբողջ մայրցամաքում։ Նա ստիպված կլինի մեծ ջանքեր գործադրել՝ համոզելու եվրոպացիներին, որ ԵՄ-ի օրակարգը կանդրադառնա կյանքի թանկացման հետ կապված նրանց լայն տարածում գտած մտահոգություններին», — նշել է հարցումների գծով գործընկեր Public First ընկերության հարցումների բաժնի ղեկավար Սեբ Ռայդը։
Հարցման տվյալները նաև ցույց են տվել, որ քիչ թվով քաղաքացիներ են ուղիղ եթերում հետևելու ֆոն դեր Լայենի ելույթին։
Երեք երկրներում միջին հաշվով յուրաքանչյուր 10 հոգուց մեկը նշել է, որ ուշադիր հետևելու է ելույթին, իսկ մոտավորապես յուրաքանչյուր երեքից մեկը՝ որ մասամբ է հետևելու։ Գերմանացի հարցվածների շրջանում ելույթին ուշադրություն դարձնելու հավանականությունն ավելի մեծ է եղել։ Իսպանիայում և Ֆրանսիայում հարցվածների ավելի քան կեսը նշել է, որ կա՛մ չի հետևելու ելույթին՝ չնայած դրա մասին տեղեկացված լինելուն, կա՛մ ընդհանրապես չի լսել դրա մասին։
Հավանական է, որ այդ ցուցանիշները դեռևս չափազանցնում են այն, թե որքան բան գիտեն կամ որքանով են հետաքրքրված հարցվածները «Երկրի վիճակի մասին» ուղերձով (State of the Union address), քանի որ նրանք նաև հայտնել են, որ կհետևեին «Իշխանության եվրոպական կոնվենցիա» կոչվող մի հորինված կառույցի։
Public First-ի հարցումն անցկացվել է սեպտեմբերի 13-ից 15-ը՝ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Իսպանիայում յուրաքանչյուրում հարցնելով ավելի քան 2000 չափահասի։ Արդյունքները կշռադատվել են՝ հաշվի առնելով տարիքը, սեռը, տարածաշրջանը և կրթությունը, ինչպես նաև Ֆրանսիայում 2024 թվականի քվեարկության տվյալները՝ յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդագրական պատկերին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Վիճակագրական սխալի սահմանը կազմում է ±2,2 տոկոսային կետ՝ Իսպանիայի և Գերմանիայի, և ±2,1 տոկոսային կետ՝ Ֆրանսիայի դեպքում։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով
Իրանի պատերազմը բարդացնում է Գերմանիայի՝ ԱՄՆ հրթիռներ գնելու ծրագիրը
«Աղետալի» ամառը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն պետք է ակտիվացնի կլիմայական գործողությունները, ասում է Մետսոլան