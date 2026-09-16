16/09/2026

EU – Armenia

ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին

infomitk@gmail.com 16/09/2026 1 min read

Սեպտեմբերի 15-ին Եվրոպական խորհրդարանը հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցների (ինքնավար առևտրային միջոցներ) կիրառման վերաբերյալ ԵՄ կարգավորման նախագծին՝ ևս մեկ կարևոր քայլ կատարելով կարգավորման վերջնական ընդունման ուղղությամբ։

Այս մասին հայտնում է ԱԳՆ-ն։

Եվրոպական խորհրդարանի հավանությունից հետո նախագիծը կներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատմանը, որից հետո վերջինս կընդունվի և ուժի մեջ կմտնի Եվրոպական միության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակմանը հաջորդող օրը։

Առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, հայկական ապրանքների համար ԵՄ շուկայի հասանելիության ընդլայնմանը և Հայաստան–ԵՄ տնտեսական ու առևտրային համագործակցության հետագա խորացմանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս

16/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելառուսը զորքերը կենտրոնացնում է Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ՝ ռազմական վարժանքների շրջանակներում

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանին մեղադրում են «պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն» գործադրելու մեջ

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտատոմսերի շուկայի հետ կապված մտավախությունները խոչընդոտում են ԵՄ-ի՝ էներգետիկ ճգնաժամին ուղղված ծրագրի իրականացմանը

16/09/2026 infomitk@gmail.com