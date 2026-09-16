ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին

Սեպտեմբերի 15-ին Եվրոպական խորհրդարանը հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցների (ինքնավար առևտրային միջոցներ) կիրառման վերաբերյալ ԵՄ կարգավորման նախագծին՝ ևս մեկ կարևոր քայլ կատարելով կարգավորման վերջնական ընդունման ուղղությամբ։
Այս մասին հայտնում է ԱԳՆ-ն։
Եվրոպական խորհրդարանի հավանությունից հետո նախագիծը կներկայացվի Եվրոպական միության խորհրդի հաստատմանը, որից հետո վերջինս կընդունվի և ուժի մեջ կմտնի Եվրոպական միության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակմանը հաջորդող օրը։
Առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, հայկական ապրանքների համար ԵՄ շուկայի հասանելիության ընդլայնմանը և Հայաստան–ԵՄ տնտեսական ու առևտրային համագործակցության հետագա խորացմանը։
Բաց մի թողեք
Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում
ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին
Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս