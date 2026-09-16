ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին

Փորձագետների գնահատմամբ՝ Թուրքիա ուղարկվող եվրոպական պլաստիկե թափոնների խմբաքանակների միայն 10%-ն է վերամշակվում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական միությունը կշարունակի ամեն տարի հարյուրավոր հազարավոր տոննա պլաստիկե թափոններ արտահանել Թուրքիա՝ չնայած շրջակա միջավայրին հասցվող այնպիսի վնասների մասին վկայող տվյալներին, որոնք կարող են խախտել ԵՄ կանոնները։
Այս որոշումը նշանակում է, որ ԵՄ-ի համար աղբի ամենակարևոր շուկան (Թուրքիան ընդունում է ԵՄ-ից արտահանվող պլաստիկե թափոնների ավելի քան մեկ երրորդը) կշարունակի բաց մնալ գործունեության համար։
Եվրոպական հանձնաժողովի գնահատումը, մատնանշում է Թուրքիայի կողմից ԵՄ թափոնների մշակման հետ կապված մտահոգությունների երկար ցուցակ՝ ընդգծելով թափոնների միջազգային առևտրի հաճախ անթափանց և դժվար վերահսկելի ոլորտը։
Մտահոգությունների թվում էին պլաստիկե թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության «սահմանափակ» լինելը, ԵՄ կանոնակարգի կիրարկման և պահպանման վերաբերյալ անորոշությունը, ինչպես նաև քաղաքականության իրականացման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի սահմանափակ մասնակցությունը։
Հանձնաժողովը զրուցել է մի շարք շահագրգիռ կողմերի հետ, ովքեր գնահատել են, որ Թուրքիայում վերամշակվում է պլաստիկե թափոնների միայն մոտ 10%-ը, մինչդեռ մեծ մասը հայտնվում է աղբավայրերում, ոչ պատշաճ կերպով է կառավարվում կամ թափանցում շրջակա միջավայր. սրանք գործոններ են, որոնք կարող են հիմք ծառայել արտահանումը կասեցնելու համար՝ համաձայն ԵՄ՝ թափոնների տեղափոխման կանոնակարգի 45-րդ հոդվածի։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ գործադիր մարմինը եզրակացրել է, որ թափոնների տեղափոխումը պետք է շարունակվի։
Գնահատումը կենտրոնացել էր Թուրքիայի վրա, քանի որ այն եվրոպական թափոնների ամենախոշոր ներկրողն է։ Անցյալ տարի երկիրը ներկրել է ԵՄ-ից 510 000 տոննա պլաստիկե թափոն, ինչը համարժեք է 500 մլ տարողությամբ զովացուցիչ ըմպելիքների մոտ 25 միլիարդ շշի։ Սա կազմել է ՏՀԶԿ (OECD) երկրներ արտահանված պլաստիկե թափոնների 70%-ը և արտահանված պլաստիկե թափոնների ընդհանուր ծավալի 36%-ը։
Թափոնների տեղափոխման վերաբերյալ ԵՄ կանոնակարգի համաձայն (որը սահմանափակում է ԵՄ-ից որոշակի տեսակի թափոնների արտահանումը երրորդ երկրներ՝ աղտոտվածությունը նվազեցնելու նպատակով)՝ Հանձնաժողովը պարտավոր էր մինչև ընթացիկ տարվա մայիսի 21-ը գնահատել, թե արդյոք պլաստիկե թափոնների մեծ ծավալներ ներկրող ՏՀԶԿ երկրներում դրանք լուրջ վնաս չեն հասցնում շրջակա միջավայրին կամ մարդկանց առողջությանը։
Չնայած սեպտեմբերի 1-ով թվագրված և ուշացումով ներկայացված գնահատման մեջ մատնանշվել էին ներքին և ներկրվող պլաստիկե թափոնների հետ կապված «լուրջ խնդիրներ», Հանձնաժողովը որոշել է, որ արտահանումը կարող է շարունակվել։ Այն արձանագրել է, որ Թուրքիան ամրապնդել է պլաստիկե թափոնների կառավարման իր իրավական դաշտը, որը «հիմնականում համահունչ է» միջազգային և ԵՄ կանոններին, ինչպես նաև բարելավել է բնապահպանական օրենսդրության կիրարկումը։
«Մտահոգիչ անհամապատասխանություն»
Զեկույցը ցույց է տալիս «մտահոգիչ անհամապատասխանություն» Հանձնաժողովի եզրակացությունների և կանոնակարգի մեկնաբանության միջև, ասել է Բնապահպանական հետաքննությունների գործակալության և «Վերաիմաստավորել պլաստիկը» դաշինքի ավագ ակտիվիստ Լորեն Ուեյրը։ «Կանոնակարգի պաշտպանության ընթացակարգը հատկապես նախատեսում է գործողություններ, երբ շրջակա միջավայրի համար անվտանգ կառավարման բավարար ապացույցներ չկան», – ասել է նա՝ հավելելով, որ Բնապահպանական և բնապահպանական հետազոտությունների գործակալությունը (ԲՀԻ) հետևում է այս հարցին Հանձնաժողովի հետ։
Չուկուրովայի համալսարանի շրջակա միջավայրի հետազոտող և Թուրքիայում գործող միկրոպլաստիկայի հետազոտական խմբի ղեկավար, դոկտոր Սեդատ Գյունդողդուն ասել է, որ ԵՄ օրենսդրությունը «բացահայտորեն պարտադրում է գործողություններ» այն դեպքերում, երբ շրջակա միջավայրի համար անվտանգ կառավարման բավարար ապացույցներ չկան։
«Հանձնաժողովի գնահատականը պնդում է, որ խնդիր չկա՝ չնայած ճնշող ապացույցներին։ ԵՄ-ն պետք է պատասխանատվություն կրի իր կողմից առաջացած աղտոտման համար և դադարեցնի թափոնների տեղափոխումը Թուրքիա՝ այս աղտոտումը օրինականացնելու փոխարեն», – ասել է նա։
Զեկույցը ընդգծում է «ինչպես արձանագրված առաջընթացը, այնպես էլ բացթողումները, որոնք դեռ պետք է լուծվեն շրջակա միջավայրի համար անվտանգ թափոնների կառավարմանը աջակցելու համար», – ասել է Հանձնաժողովի խոսնակը։
Հանձնաժողովը կշարունակի սերտորեն համագործակցել Թուրքիայի հետ և «ուշադիր հետևել» զարգացումներին՝ կայուն թափոնների կառավարման ամրապնդմանը նպաստելու համար, հավելեցին նրանք: Իրավիճակի վերագնահատումը կիրականացվի մինչև 2028 թվականը:
Բաց մի թողեք
Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում
Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս
ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին