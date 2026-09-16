Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում է իր տեսլականը՝ ավելի անվտանգ և անկախ Եվրոպայի համար

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ելույթ կունենա «Միության վիճակի մասին» թեմայով՝ ուղիղ թարմացումներ
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն այսօր առավոտյան Ստրասբուրգում ամբիոն է բարձրանում իր վեցերորդ ելույթի համար՝ «Միության վիճակի մասին»։
Մինչ ԵՄ-ն պայքարում է պատերազմի, անտառային հրդեհների և Դոնալդ Թրամփի դեմ, հանձնաժողովի նախագահը ելույթը կօգտագործի իր օրակարգը ներկայացնելու համար՝ կլիմայական պայմաններին դիմակայելու Եվրոպային, արհեստական բանականության հարցում Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ բացը կրճատելու, դաշինքի պաշտպանական արդյունաբերության հզորացման և միգրացիոն կանոնների վերանայման համար։
Վերջին վեց ամիսների ընթացքում Բրյուսելի պաշտոնյաները ելույթի մեջ ներառել են գաղափարներ, պահանջներ և քաղաքական խոստումներ, չնայած դրա բովանդակությունը խիստ գաղտնի է պահվել։
Զեկույցի մշակման գործընթացը ծավալվել է ֆոն դեր Լեյենի խորհրդարանական կոալիցիայի ներսում լարվածության ֆոնին։ Նա ելույթ կունենա Եվրախորհրդարանում, որտեղ նրա կենտրոնամետ դաշնակիցները ավելի ու ավելի պատրաստակամ են համագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ, մինչդեռ կենտրոնամետ ձախերը պահանջում են, որ նա հստակ սահմանագիծ գծի։
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին կլինի դահլիճում, քանի որ Օտտավան ձգտում է խորացնել իր ռազմավարական կապերը Եվրոպայի հետ՝ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին։
Մեր լրագրողները Ստրասբուրգում, Բրյուսելում և այլուր ձեզ կտրամադրեն վերջին նորություններն ու վերլուծությունները։ Գլորեք ներքև՝ թարմացումների համար կամ հետևեք ելույթին ուղիղ եթերում այստեղ։
Ո՞վ գիտի, թե ինչ է պարունակում ելույթը
Շատ քչերը, նույնիսկ՝ ոչ ներքին շրջանակի աշխատակիցները։
Երբ Հանձնաժողովի նախագահն իր 2021 թվականի ուղերձում հայտարարեց «Եվրոպական երիտասարդության տարվա» մասին, դա անակնկալ էր կրթության հարցերով զբաղվող ստորաբաժանման համար, որին հանձնարարված էր իրականացնել այդ նախաձեռնությունը։
«Բոլորի արձագանքը մոտավորապես այսպիսին էր. «Դե, ուրեմն, կարծես թե պետք է անենք դա»», — պատմել է այդ ստորաբաժանման աշխատակիցներից մեկը։
Ի՞նչ թեմաներ կշոշափվեն
Ֆոն դեր Լայենը և նրա մերձավոր խորհրդականները ելույթի վրա կաշխատեն մինչև վերջին պահը։
Սակայն, հիմնվելով ավելի քան մեկ տասնյակ եվրոպացի պաշտոնյաների հետ ունեցած զրույցների վրա (որոնց անանունությունը պահպանվել է նախագահի առաջնահերթությունների և քննարկվելիք հարցերի մասին խոսելիս), հայտնի է դարձել, որ նա խոսելու է…
Ելույթը նախատեսված է սկսել առավոտյան ժամը 9-ին (Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով)։ Այն տեղի կունենա Ստրասբուրգում՝ Եվրոպական խորհրդարանում, և, դատելով նախորդ ելույթներից, ֆոն դեր Լայենը կխոսի մոտ մեկ ժամ։ Դահլիճը լի կլինի Եվրախորհրդարանի պատգամավորներով, ինչպես նաև Եվրոպական հանձնաժողովի անդամներով, իսկ այս տարի՝ նաև հատուկ հյուրով՝ ի դեմս Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի։
Ֆոն դեր Լայենի ելույթից հետո արձագանքելու հնարավորություն կունենան Խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարները։
Եվ ամենակարևորը (!). մենք ձեզ կտեղեկացնենք վերջին նորությունների, վերլուծությունների և արձագանքների մասին։
Շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նշում են «Միության վիճակի մասին» ելույթի օրը։
Այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հանդես կգա «Միության վիճակի մասին» իր վեցերորդ ելույթով։ Նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են հետևում այս իրադարձությանը, նշենք, որ սա այն առիթն է, երբ նա ներկայացնում է իր օրակարգը։ Նրա կողմից արծարծվելիք թեմաներն այն հարցերն են, որոնց ուշադրությամբ պետք է հետևել (եթե դեռ չեք անում դա) առաջիկա շաբաթների, ամիսների և տարիների ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը «Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ» ստեղծելու կոչը ԵՄ վիճակի մասին իր ելույթում
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական քայլը՝ կապված Մարկ Քարնիի հետ
Արդյունքների ամփոփում՝ մեկ տարի անց