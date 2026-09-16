Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում

Կառավարության պաշտոնյաները պնդում են, որ ուսանողական շարժումը արևմտյան աջակցությամբ իրականացվող՝ երկրում իրավիճակն ապակայունացնելուն ուղղված ջանքերի մի մասն է։
ԲԵԼԳՐԱԴ – Սերբիայի ուսանողական շարժումը երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի դեմ պայքարը փողոցներից տեղափոխում է ընտրական դաշտ՝ հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններում առաջադրելով լայն ընդգրկում ունեցող և ոչ կուսակցական ցուցակ։
250 անունից բաղկացած այս ցուցակը, որը ամիսներ շարունակ գաղտնի էր պահվում, գլխավորում է սրտաբան և համալսարանի դասախոս Իլիյա Սրդանովիչը. ցուցակում ընդգրկված են ականավոր գիտնականներ, դասախոսներ, դերասաններ և մարզիկներ։ Այն մեծ աջակցության արժանացավ տասնյակ հազարավոր մարդկանց կողմից, երբ այս շաբաթ հրապարակվեց։
Նախկինում քաղաքական գործունեությամբ չզբաղված և հարգված բժիշկ Սրդանովիչի առջև այժմ խնդիր է դրված՝ շարժմանն ուղղված փողոցային աջակցությունը վերածել Վուչիչի իշխող պահպանողական «Սերբական առաջադիմական կուսակցության» (SNS) դեմ ուղղված ընտրական մարտահրավերի։ Վուչիչը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 27-ին հրաժարական կտա նախագահի պաշտոնից և 14 տարի իշխանության ղեկին մնալուց հետո կառաջադրվի վարչապետի պաշտոնում։
Նովի Սադում ծնված Սրդանովիչը 1999 թվականից աշխատում է որպես սրտաբան և դասավանդում է Նովի Սադի համալսարանում։ Նա հատուկ ուշադրություն է դարձնում առողջապահության ոլորտին և պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին 2024 թվականի նոյեմբերին երկաթուղային կայարանի ծածկի փլուզման գործով, որի հետևանքով 16 մարդ զոհվեց, և որը դարձավ կոռուպցիայի, վատ վերահսկողության ու ինստիտուցիոնալ անպատժելիության խորհրդանիշ Վուչիչի կառավարման օրոք։
«Պատժվեցի՞ն արդյոք մեղավորները, արձագանքեցի՞ն արդյոք պետական կառույցները», – հարցրեց Սրդանովիչը այս ամսվա սկզբին Նովի Սադում կայացած նախընտրական առաջին հանրահավաքի ժամանակ։ «Ուսանողները պահանջում էին պետական կառույցների արձագանքը, և ի՞նչ ստացան։ Պետության պատասխանն էր՝ «Ոչ, մեղավորներ չկան»»։
Բողոքի ակցիաներից՝ ընտրատուփի մոտ
Բողոքի ակցիաների մեկնարկից ի վեր ուսանողները խուսափել են դաշինքներ կազմել կայացած կուսակցությունների և քաղաքական կազմակերպությունների հետ։ Հետևաբար, նրանց ցուցակում քիչ են նախկին քաղաքական փորձ ունեցող թեկնածուները, ինչը համահունչ է շարժման՝ Սերբիայի քաղաքական էլիտային այլընտրանք ներկայանալու ձգտմանը։
Բողոքի ակցիաները սկսվել են 2024 թվականին Նովի Սադում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո և վերածվել ամիսներ տևող զանգվածային ցույցերի ամբողջ Սերբիայով մեկ՝ դառնալով Վուչիչի համար ամենալուրջ մարտահրավերը 2012 թվականին SNS-ի (Սերբիայի առաջադիմական կուսակցություն) իշխանության գալուց ի վեր։
Կառավարության պաշտոնյաները բազմիցս պնդել են, որ շարժումը Արևմուտքի աջակցությամբ իրականացվող՝ Սերբիան ապակայունացնելու փորձի մաս է կազմում, իսկ Վուչիչն ու սերբ պաշտոնյաներն այն որակել են որպես օտարերկրյա պետությունների կողմից կազմակերպված «գունավոր հեղափոխություն»։
«Այդ ամենը գալիս է արտերկրից, թեկնածուներն ընտրվում են արտերկրում։ Ես ոչ ոքի չեմ ծառայի, բացի իմ ժողովրդից», – վերջերս հայտարարել է Վուչիչը։
Ուսանողական ծրագիրը, որը կրում է «Արդարություն․ Գիտելիք․ Զարգացում» խորագիրը և որին ծանոթացել է Euractiv-ը, հիմնականում կենտրոնանում է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վրա։ Այն պահանջում է անկախ դատական համակարգ և դատախազություն, պետական մարմիններում ու ընկերություններում կուսակցական սկզբունքով նշանակումների դադարեցում, պետական գնումների և պետական նախագծերի ոլորտում ավելի մեծ թափանցիկություն, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների ավելի մեծ ազատություն։ Ծրագիրը նաև բարեփոխումներ է առաջարկում առողջապահության, կրթության, բնակարանային ապահովման և տնտեսության ոլորտներում։
Թեև ԵՄ-ին անդամակցելը և Սերբիայի աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումը ծրագրի առանցքային կետերից չեն, դրա առաջարկներից շատերը համընկնում են ԵՄ-ի՝ օրենքի գերակայության, ԶԼՄ-ների ազատության և ինստիտուցիոնալ անկախության վերաբերյալ վաղեմի մտահոգությունների հետ։
Շարժումը նախկինում ևս փորձել է անմիջականորեն ներգրավել եվրոպական կառույցներին. օրինակ՝ ուսանողները հեծանիվներով մեկնել էին Ստրասբուրգ՝ հանդիպելու Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների հետ։ Այժմ շարժումն այդ թափը փորձության է ենթարկում ընտրություններում։
Ընտրությունների ընթացքին ուշադրությամբ հետևելու են Բրյուսելում, քանի որ Սերբիայի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը կասեցվել է՝ օրենքի գերակայության, ԶԼՄ-ների ազատության և ժողովրդավարական չափանիշների վերաբերյալ մտահոգությունների ֆոնին։ Հարցումների արդյունքները հակասական են. որոշ դեպքերում առաջատարը SNS-ն է, իսկ այլ դեպքերում՝ ուսանողները։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին
Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս
ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին