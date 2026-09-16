ԵՄ-ն պահանջում է պարզաբանումներ՝ Ֆրանսիայի կողմից ռուս միլիարդատիրոջ նկատմամբ պատժամիջոցների վերացմանն ուղղված քայլերի ֆոնին

Փարիզը միացել է Սլովակիային՝ կոչ անելով հանել Ալիշեր Ուսմանովին ԵՄ «սև ցուցակից»։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ֆրանսիան մեկ շաբաթ ժամանակ ունի՝ ԵՄ գործընկեր երկրներին համոզելու, որ ռուս-ուզբեկական ծագմամբ հակասական համբավ ունեցող միլիարդատիրոջը պատժամիջոցների ցուցակից հանելու իր նախաձեռնությունը չի հանգեցնի անվերահսկելի գործընթացի, որը կխարխլի Մոսկվայի դեմ սահմանված սահմանափակումները։
Երկուշաբթի օրը կայացած փակ նիստում (որը հայտնի է որպես Coreper) դեսպանները չկարողացան համաձայնության գալ լեռնահանքային և մետալուրգիական ոլորտի խոշոր գործարար Ալիշեր Ուսմանովին «սև ցուցակից» հանելու հարցի շուրջ։ Քննարկումներին մասնակցող հինգ դիվանագետ և պաշտոնյա հայտնել են, որ այժմ Փարիզի խնդիրն է բացատրել, թե ինչպես այդ քայլը վտանգավոր նախադեպ չի ստեղծի. հիշեցնենք, որ Ֆրանսիան անակնկալ կերպով էր պաշտպանել Ուսմանովի անունը ցուցակից հանելու գաղափարը՝ զարմացնելով գործընկերներին։ Դեսպանները կրկին կհավաքվեն սեպտեմբերի 22-ին։
«Եթե Ֆրանսիան իրականացնի այս քայլը, մյուսները ևս հանդես կգան իրենց օլիգարխների ցուցակից հանելու պահանջով… [և այդ ժամանակ] խաղաքարտերից կառուցված տնակը կսկսի փլուզվել», — ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով, ինչպես և մյուսները, անանունության պայմանով է խոսել։ «Մենք մեկ շաբաթ ունենք, որպեսզի նրանք ներկայացնեն անվտանգության երաշխիքներ և բանակցեն՝ քննարկելով, թե «եթե մենք դա անենք, ապա ո՞րն է ժամանակացույցը, և ինչպե՞ս կանխել, որ դա տարածվի բոլորի վրա»։ Սակայն ես չեմ պատկերացնում, թե դա ինչպես է հնարավոր»։
Երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին արտաքին գործերի նախարարները քննարկումներ են անցկացնում Փարիզի հետ այս հարցի շուրջ, հայտնել են ԵՄ երկու դիվանագետներ՝ թերահավատություն հայտնելով այդ քայլի վերաբերյալ մի ժամանակաշրջանում, երբ Մոսկվան ուժեղացնում է հարվածները Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և սպառնում հարևան երկրներին։ «Լուծում գտնելու ուղղությամբ բանակցություններ են ընթանում։ Ռուսաստանը մեզ որևէ հիմք չի տվել՝ թույլ տալու ցուցակից որևէ մեկի հեռացումը», — ասել է նրանցից մեկը։
Սկզբում Փարիզը Ուսմանովի (որի նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառել ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան և Կիևը՝ Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր) պաշտպանությունը ներկայացնում էր որպես զիջում Սլովակիային, որը երկար ժամանակ պնդում էր նրան ցուցակից հանելու անհրաժեշտությունը։
Սակայն դրանից հետո ֆրանսիացի պաշտոնյաներն ու դիվանագետները Ելիսեյան պալատից հստակ ուղղորդումներ են ստացել՝ ընդունելով, որ Փարիզն ունի «ազգային անվտանգության հետ կապված կոնկրետ խնդիր և ցանկանում է դրական արձագանքել միջազգային գործընկերներին, որոնք դիմել են մեզ պարոն Ուսմանովի հարցով»։ Դա կարող է ներառել Ադրբեջանի (Ուզբեկստանի մերձավոր դաշնակցի) կողմից կալանավորված Ֆրանսիայի քաղաքացիների ազատ արձակումը, ինչպես հաղորդել է Financial Times-ը։
«Մենք չենք ցանկանում այնպիսի ազդանշան ուղարկել, թե իբր, եթե դու ռուս օլիգարխ ես և ցանկանում ես դուրս գալ պատժամիջոցների ցուցակից, ապա պետք է եվրոպացիներին պատանդ վերցնես», — ասել է Եվրախորհրդարանի հոլանդացի պատգամավոր Թայս Ռոյտենը։
Անդամ երկրների կողմից պատժամիջոցների շուրջ բանակցություններում սեփական շահերի առաջմղումը նորություն չէ, նշել է մեկ այլ դիվանագետ։ «Բայց այն փաստը, որ խոսքը Ֆրանսիայի մասին է, որը ձգտում է արտաքին քաղաքականության ոլորտում ԵՄ առաջատարը լինել, նշանակում է, որ նրանց նկատմամբ այլ չափանիշներ են կիրառվում»։
Երկուշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ դեսպանները որևէ տեղեկություն չեն ստացել կուլիսային համաձայնագրի վերաբերյալ: «Գուցե կա օրինական փաստարկ ներկայացնելու կարիք, բայց Coreper-ը չգիտի, թե ինչու են ֆրանսիացիները դա անում», – ասացին նրանք։
Այնուամենայնիվ, Փարիզը պնդում է, որ իր ծրագրերի վերաբերյալ թափանցիկ է եղել ԵՄ մյուս երկրների հետ: «Դեսպաններին ասվել է, որ կան ազգային անվտանգության պատճառներ: Coreper-ը ճիշտ տեղը չէ դրանք մանրամասն քննարկելու համար», – ասաց ֆրանսիացի բարձրաստիճան դիվանագետը, որին անանուն մնալու հնարավորություն տրվեց անկեղծորեն խոսելու զգայուն քննարկումների մասին: «Մեկ շաբաթ առաջ անդամ պետություններին ասվել էր, որ եթե նրանց ավելի շատ ճշգրտություն է անհրաժեշտ, կարող են այն ստանալ համապատասխան ուղիներով»:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիրը երեքշաբթի երեկոյան խոսել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, գրել է նա X-ում, բայց որևէ լույս չի սփռել իրավիճակի վրա, միայն ասելով, որ նրանք «մանրամասն քննարկել են իրավիճակը դիվանագիտական գործընթացում»:
Բրյուսելը 2022 թվականին Ուսմանովի նկատմամբ ֆինանսական և ճանապարհորդական սահմանափակումներ է սահմանել՝ որպես «Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը խաթարող կամ սպառնացողների» դեմ պատժամիջոցների մաս՝ հղում անելով նրա ենթադրյալ նյութական աջակցությանը Ռուսաստանի պատերազմին: Ուսմանովը մերժում է այդ մեղադրանքները՝ իրեն որպես օլիգարխ ներկայացնելու հետ մեկտեղ, և պայքարել է ցուցակից իրեն հանելու համար։
Բաց մի թողեք
Բելառուսը զորքերը կենտրոնացնում է Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ՝ ռազմական վարժանքների շրջանակներում
Էլի թշնամանք ու սպառնալիքներ՝ հայերի հասցեին․ ի՞նչ է զառանցել այս անգամ
Իրական շրջադարձը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ …