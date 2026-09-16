Ֆոն դեր Լեյենը «Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ» ստեղծելու կոչը ԵՄ վիճակի մասին իր ելույթում

Ըստ նախագծի՝ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր մրցակիցը կուղեկցվի Կանադայի հետ «Հանուն ապագայի դաշինք» ստեղծելու կոչով։
ՍՏՐԱՍԲՈՒՐԳ – Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կառաջարկի արմատապես փոխել Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետությունը և ՆԱՏՕ-ի արևմտյան դաշինքի գործունեությունը, երբ չորեքշաբթի օրը ելույթ ունենա Եվրոպական խորհրդարանում։
Ըստ Euractiv-ի տրամադրության տակ հայտնված՝ ԵՄ վիճակի մասին նրա ամենամյա ելույթի նախագծի՝ նա կհայտարարի, որ ԵՄ-ի, ինչպես նաև Ուկրաինայի, Մեծ Բրիտանիայի, Նորվեգիայի, Կանադայի և այլ երկրների ղեկավարները պետք է հավաքվեն նոր ձևաչափով՝ համակարգելու արձագանքը անվտանգության աճող սպառնալիքներին։
«Սա այժմ առավել քան հրատապ է՝ հաշվի առնելով առկա ռիսկերի բնույթն ու մասշտաբը։ Ահա թե ինչու մենք կներկայացնենք Եվրոպական անվտանգության խորհուրդը իրականություն դարձնելու մեր գաղափարները», – ասվում է ելույթի նախագծում։
ԵՄ-ն պետք է նաև ստեղծի անվտանգության նոր «արձանագրություն»՝ հիմնված ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածի օրինակի վրա, որը ԵՄ անդամ պետությունը կարող է գործարկել՝ մյուս բոլոր անդամներին հավաքելու նպատակով։
ՆԱՏՕ-ի այդ հոդվածը դաշինքի անդամներին թույլ է տալիս խորհրդակցություններ պահանջել, երբ նրանք կարծում են, որ իրենց անվտանգությունը կամ տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է։
«Մենք ամրապնդում ենք մեր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Սակայն մեր դոկտրինը, ինստիտուտները և որոշումների կայացման գործընթացը չեն համապատասխանում նոր իրողություններին», – ասվում է նախագծում։
Եվրոպական անվտանգության խորհուրդ ստեղծելու գաղափարը, որը նախկինում առաջ էր քաշվել որպես ֆրանս-գերմանական նախաձեռնություն, նոր թափ ստացավ Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո, ընդ որում՝ պաշտպանության հարցերով հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը բազմիցս կոչ է արել ստեղծել այն։
Այն կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր մրցակից, և պարզ չէ՝ արդյոք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն կամ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կողջունե՞ն նման ձ Ըստ նախագծի՝ նա կհայտարարի, որ ցանկանում է Կանադայի հետ հարաբերությունները հասցնել հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի։
Նա նաև կկենտրոնանա Կանադայի և Մեծ Բրիտանիայի նման «համախոհ» երկրների հետ կապերն էլ ավելի ամրապնդելու վրա՝ կապված արհեստական բանականության անվտանգության և պաշտպանվածության հարցերի հետ։
Առաջնահերթությունների սահմանում
Հանձնաժողովի նախագահի ելույթը կկենտրոնանա երեք կարևորագույն կետերի վրա՝ կլիմա, արհեստական բանականություն և արդյունաբերական մրցունակություն։
Նա, ինչպես սպասվում է, տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատարներին կհրավիրի արհեստական բանականության զարգացման տեմպերի վերաբերյալ քննարկման։
Նրա ելույթում նաև պաշտոնապես կհայտարարվի, որ ԵՄ-ն հինգշաբթի օրը կներկայացնի «Երեխաների մասին օրենք», և, ըստ Euractiv-ի նախորդ հաղորդագրության՝ արտահոսած տեքստի վերաբերյալ, այն կսահմանափակի 15 տարեկանից փոքր երեխաների համար առցանց ծառայություններին հասանելիությունը։
«Ես գիտակցում եմ, որ շատերը խոշոր տեխնոլոգիաների ուժը ընկալում են որպես ճնշող», – ինչպես սպասվում է, կասի ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով, որ «Եվրոպան ունի գործելու ուժ։ Մենք ենք որոշում մեր կանոնները, այլ ոչ թե խոշոր տեխնոլոգիաները»։
Նա նաև, ինչպես սպասվում է, կհայտարարի ԵՄ-ի համար նախատեսված շոգի ալիքի ծրագրի մասին՝ վաղ նախազգուշացման հայտնաբերման և առողջապահական պլանավորման համար։
Հանձնաժողովի նախագահը նաև կառաջարկի նոր միգրացիոն նախաձեռնություն՝ Իսպանիայի Սեուտայի ճգնաժամից հետո։
Ֆոն դեր Լեյենը կառաջարկի «Եվրոպական արտակարգ իրավիճակների արձագանքման շրջանակ», որը կուղղորդի ԵՄ-ի արձագանքը այն բանին, ինչը նա կսահմանի որպես «ինժեներական և զենքացված» զանգվածային շարժումներ։
«Այն կգործարկվի միայն խստորեն սահմանված չափանիշների դեպքում։ Եվ այդ դեպքերում այն թույլ կտա ստանդարտ ընթացակարգերի ժամանակային սահմանափակմամբ և խստորեն սահմանված ճկունություն», – ասվում է նախագծում։
Բաց մի թողեք
Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի դիվանագիտական քայլը՝ կապված Մարկ Քարնիի հետ
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը ներկայացնում է իր տեսլականը՝ ավելի անվտանգ և անկախ Եվրոպայի համար
Արդյունքների ամփոփում՝ մեկ տարի անց