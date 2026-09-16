Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս

Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ պատրաստ է պատասխանել թե՛ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, թե՛ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի զանգերին։
Միևնույն ժամանակ, նա վերահաստատել է իր նախկինում արտահայտած դիրքորոշումը, որ ԵՄ-ն չի կարող հանդես գալ որպես Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լիարժեք միջնորդ, քանի որ աջակցում է Կիևին։
ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը ֆիննական «Yle» հեռուստառադիոընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կպատասխաներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կամ ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազանգին, եթե նրանք կապ հաստատեին իր հետ։
«Անշուշտ, նման հնարավորության ընձեռման պարագայում ես պատրաստ եմ երկխոսության», – ընդգծել է Կալասը։
Միևնույն ժամանակ, նա վերահաստատել է, որ Եվրոմիությունն այժմ չի կարող հանդես գալ որպես լիարժեք միջնորդ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, քանի որ պաշտոնապես սատարում է Կիևին։Սակայն ցանկացած բանակցության ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հարցերը, որոնց լուծումն անմիջականորեն կախված է եվրոպական երկրներից։
Բաց մի թողեք
Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում
ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին
ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին