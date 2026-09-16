16/09/2026

EU – Armenia

Պատրաստ եմ պատասխանել թե՛ Պուտինի, թե՛ Լավրովի զանգերին․ Կալլաս

infomitk@gmail.com 16/09/2026 1 min read

Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության ղեկավար Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ պատրաստ է պատասխանել թե՛ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, թե՛ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի զանգերին։

Միևնույն ժամանակ, նա վերահաստատել է իր նախկինում արտահայտած դիրքորոշումը, որ ԵՄ-ն չի կարող հանդես գալ որպես Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լիարժեք միջնորդ, քանի որ աջակցում է Կիևին։

ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը ֆիննական «Yle» հեռուստառադիոընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ կպատասխաներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կամ ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազանգին, եթե նրանք կապ հաստատեին իր հետ։

«Անշուշտ, նման հնարավորության ընձեռման պարագայում ես պատրաստ եմ երկխոսության», – ընդգծել է Կալասը։

Միևնույն ժամանակ, նա վերահաստատել է, որ Եվրոմիությունն այժմ չի կարող հանդես գալ որպես լիարժեք միջնորդ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, քանի որ պաշտոնապես սատարում է Կիևին։Սակայն ցանկացած բանակցության ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հարցերը, որոնց լուծումն անմիջականորեն կախված է եվրոպական երկրներից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերբիայի ուսանողները մարտահրավեր են նետում Վուչիչին ընտրություններում

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հավանություն է տալիս Թուրքիա հսկայական քանակությամբ աղբի ուղարկմանը՝ չնայած բնապահպանական մտահոգություններին

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԽ-ն հավանություն է տվել հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրի ազատականացման ԵՄ նախագծին

16/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելառուսը զորքերը կենտրոնացնում է Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ՝ ռազմական վարժանքների շրջանակներում

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանին մեղադրում են «պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն» գործադրելու մեջ

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտատոմսերի շուկայի հետ կապված մտավախությունները խոչընդոտում են ԵՄ-ի՝ էներգետիկ ճգնաժամին ուղղված ծրագրի իրականացմանը

16/09/2026 infomitk@gmail.com