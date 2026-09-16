Օրբանին մեղադրում են «պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն» գործադրելու մեջ

Հունգարիայի նախկին վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը համեմատել է կոմունիստական դարաշրջանի գաղտնի ոստիկանության հետ
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գերատեսչության նոր ղեկավար Աննա Ունգերը խոստացել է պաշտպանել գործակալության աշխատակիցներին ճնշումներից այն բանից հետո, երբ նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սպառնացել է նրանց ապագա իրավական հետևանքներով։
Ունգերը՝ Ակտիվների վերադարձման և պաշտպանության ազգային գրասենյակի (NVVH) նորընտիր ղեկավարը (որի խնդիրն է հետևել և վերադարձնել ոչ նպատակային օգտագործված պետական ակտիվները), հայտարարել է, որ կառույցը կօգտագործի իրավական միջոցներ՝ իր աշխատակիցներին քաղաքական ճնշումներից պաշտպանելու համար։
«Գրասենյակը կպաշտպանի ոչ միայն պետական ակտիվները, այլև իր աշխատակիցներին», – ասել է Ունգերը RTL հեռուստաընկերությանը։ Նա հավելել է, որ «ոչ ոք իրավունք չունի սպառնալ կամ ճնշում գործադրել գրասենյակի անձնակազմի վրա», և նշել, որ NVVH-ն քրեաիրավական քայլեր կձեռնարկի՝ ի պատասխան կոնկրետ սպառնալիքների։
Օրբանը, ով գլխավորում է ընդդիմությունը ապրիլին իր «Ֆիդես» (Fidesz) կուսակցության կրած պարտությունից ի վեր, կիրակի օրը տված հեռուստատեսային հարցազրույցի ընթացքում ուժեղացրել է գործակալության դեմ ուղղված հարձակումները։ Նա NVVH-ն բնութագրել է որպես «ÁVH-ի տիպի հաստատություն» (ակնարկելով Հունգարիայի կոմունիստական դարաշրջանի տխրահռչակ գաղտնի ոստիկանությունը) և այն անվանել «ագրեսիվ, նոր-կոմունիստական կառավարության» գործիք։
Նախկին վարչապետն ասել է, որ եթե «Ֆիդես»-ը վերադառնա իշխանության, աշխատակիցները կարող են բախվել իրավական և ֆինանսական հետևանքների՝ անկախ իրենց դերակատարումից։ Նա նաև հայտարարել է, որ «Ֆիդես»-ը կհրապարակի գործակալությունում աշխատողների անունները և կհետևի այն գործերին, որոնց նրանք մասնակցել են։
«Մենք պետք է դա ասենք նախապես, հանգիստ և հստակ. բռնապետությունը չպետք է հանդուրժվի», – ասել է Օրբանը՝ հավելելով, որ աշխատակիցները չեն կարողանա խուսափել անձնական պատասխանատվություն Արդարադատության նախկին նախարար Բենցե Տուժսոնը պաշտպանեց Օրբանի դիրքորոշումը՝ նշելով, որ գրասենյակի «գործունեությանը» մասնակից անձինք «վաղ թե ուշ պատասխան կտան օրենքի առջև»։
Բաց մի թողեք
Իսրայելը ևս մեկ առանցքային հրամանատարի է վերացրել
Կիևը հատուկ և ջախջախիչ գործողություն է սկսել
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վճռորոշ փուլ է․ Մերց