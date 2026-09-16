16/09/2026

EU – Armenia

Օրբանին մեղադրում են «պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն» գործադրելու մեջ

infomitk@gmail.com 16/09/2026 1 min read

Հունգարիայի նախկին վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը համեմատել է կոմունիստական ​​դարաշրջանի գաղտնի ոստիկանության հետ

ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Հունգարիայի՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի գերատեսչության նոր ղեկավար Աննա Ունգերը խոստացել է պաշտպանել գործակալության աշխատակիցներին ճնշումներից այն բանից հետո, երբ նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սպառնացել է նրանց ապագա իրավական հետևանքներով։

Ունգերը՝ Ակտիվների վերադարձման և պաշտպանության ազգային գրասենյակի (NVVH) նորընտիր ղեկավարը (որի խնդիրն է հետևել և վերադարձնել ոչ նպատակային օգտագործված պետական ​​ակտիվները), հայտարարել է, որ կառույցը կօգտագործի իրավական միջոցներ՝ իր աշխատակիցներին քաղաքական ճնշումներից պաշտպանելու համար։

«Գրասենյակը կպաշտպանի ոչ միայն պետական ​​ակտիվները, այլև իր աշխատակիցներին», – ասել է Ունգերը RTL հեռուստաընկերությանը։ Նա հավելել է, որ «ոչ ոք իրավունք չունի սպառնալ կամ ճնշում գործադրել գրասենյակի անձնակազմի վրա», և նշել, որ NVVH-ն քրեաիրավական քայլեր կձեռնարկի՝ ի պատասխան կոնկրետ սպառնալիքների։

Օրբանը, ով գլխավորում է ընդդիմությունը ապրիլին իր «Ֆիդես» (Fidesz) կուսակցության կրած պարտությունից ի վեր, կիրակի օրը տված հեռուստատեսային հարցազրույցի ընթացքում ուժեղացրել է գործակալության դեմ ուղղված հարձակումները։ Նա NVVH-ն բնութագրել է որպես «ÁVH-ի տիպի հաստատություն» (ակնարկելով Հունգարիայի կոմունիստական ​​դարաշրջանի տխրահռչակ գաղտնի ոստիկանությունը) և այն անվանել «ագրեսիվ, նոր-կոմունիստական ​​կառավարության» գործիք։

Նախկին վարչապետն ասել է, որ եթե «Ֆիդես»-ը վերադառնա իշխանության, աշխատակիցները կարող են բախվել իրավական և ֆինանսական հետևանքների՝ անկախ իրենց դերակատարումից։ Նա նաև հայտարարել է, որ «Ֆիդես»-ը կհրապարակի գործակալությունում աշխատողների անունները և կհետևի այն գործերին, որոնց նրանք մասնակցել են։

«Մենք պետք է դա ասենք նախապես, հանգիստ և հստակ. բռնապետությունը չպետք է հանդուրժվի», – ասել է Օրբանը՝ հավելելով, որ աշխատակիցները չեն կարողանա խուսափել անձնական պատասխանատվություն Արդարադատության նախկին նախարար Բենցե Տուժսոնը պաշտպանեց Օրբանի դիրքորոշումը՝ նշելով, որ գրասենյակի «գործունեությանը» մասնակից անձինք «վաղ թե ուշ պատասխան կտան օրենքի առջև»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելը ևս մեկ առանցքային հրամանատարի է վերացրել

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը հատուկ և ջախջախիչ գործողություն է սկսել

15/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վճռորոշ փուլ է․ Մերց

15/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բելառուսը զորքերը կենտրոնացնում է Լեհաստանի և Լիտվայի հետ սահմանի մոտ՝ ռազմական վարժանքների շրջանակներում

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օրբանին մեղադրում են «պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն» գործադրելու մեջ

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտատոմսերի շուկայի հետ կապված մտավախությունները խոչընդոտում են ԵՄ-ի՝ էներգետիկ ճգնաժամին ուղղված ծրագրի իրականացմանը

16/09/2026 infomitk@gmail.com