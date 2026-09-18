Գերմանիայի արևելքում կենտրոնաձախ քաղաքականության ազդեցիկ դեմքերից մեկը փորձում է կասեցնել ծայրահեղ աջերի վերելքը

Երկրամասի վարչապետ Մանուելա Շվեզիգը մոտ է կիրակի օրը կայանալիք տարածաշրջանային ընտրություններից առաջ AfD-ի (Գերմանիայի համար այլընտրանք) առաջխաղացումը կասեցնելուն, սակայն դա մեծ գին է պահանջում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցից։
ՌՈՍՏՈԿ, Գերմանիա — Կենտրոնաձախ քաղաքականության հայտնի գործիչ Մանուելա Շվեզիգը շատ մոտ է նախկին Արևելյան Գերմանիայում ծայրահեղ աջերի առաջխաղացումը կասեցնելուն։
Այդուհանդերձ, նրա հաջողությունը թանկ է նստում դժվարին իրավիճակում հայտնված կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և այն փխրուն ազգային կոալիցիայի համար, որի գործունեությանը նպաստում է նրա կուսակցությունը։
Կիրակի օրը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա հյուսիսարևելյան երկրամասում կայանալիք ընտրություններից առաջ Շվեզիգը՝ երկրամասի գործող վարչապետը և ձախակողմյան հայացքներ ունեցող Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) առաջատար թեկնածուն, որոշ հարցումներում կրճատել է ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության առավելությունը՝ հասցնելով այն ընդամենը մի քանի տոկոսային կետի։
Գերմանիայի ընդարձակ տարածքներում ավանդական կուսակցությունների դիրքերի թուլացման վառ ապացույցն է այն փաստը, որ Մանուելա Շվեզիգին համարում են հազվադեպ և ուշագրավ հաջողության օրինակ՝ պարզապես իր՝ SPD-ի (Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն) դիրքերը պահպանելու համար։ Այս կուսակցությունը, որը կորցնում է իր ազդեցությունը և պատմական պարտությունների շարք է կրել, այժմ հնարավորություն ունի կիրակի օրը հաղթելու ծայրահեղ աջերին, ինչը մեծ անակնկալ կլիներ։ «Մանուելա Շվեզիգը կարող է դառնալ Գերմանիայի փրկիչը»․ այսպիսին էր Der Spiegel ամսագրի սյունակներից մեկի վերնագիրը։
Շվեզիգը՝ նախկին հարկային տեսուչը, ով դարձել է Գերմանիայի ամենասիրված քաղաքական գործիչներից մեկը, հաջողության է հասել՝ ներկայանալով որպես ծայրահեղ աջերի դեմ պայքարի հենասյուն և օգտագործելով «Frau gegen Blau» («Կինն ընդդեմ կապույտի») կարգախոսը, որը հղում է կատարում AfD (Գերմանիայի այլընտրանք) կուսակցության ֆիրմային գույնին։
Իր դիրքերն ամրապնդելու համար նա հաճախ է քննադատել խիստ անհայտնիություն վայելող Մերցին՝ մեղադրելով նրան սովորական մարդկանցից և նրանց ֆինանսական խնդիրներից կտրված լինելու մեջ։ Այսպիսով, նա դրսևորում է պոպուլիստական մոտեցում, որը մի կողմից նրան տարանջատում է պատմականորեն ցածր վարկանիշ ունեցող դաշնային կոալիցիայից, մյուս կողմից՝ թուլացնում է AfD-ի հնարավորությունները՝ օգտվելու Մերցի դեմ ուղղված համատարած դժգոհությունից (վերջինս նպաստել էր կուսակցության՝ Սաքսոնիա-Անհալթում տարած տարածաշրջանային հաղթանակին ամսվա սկզբին)։
Շվեզիգի մոտեցումը փաստացի վերածել է իր նահանգում ընթացող ընտրությունները երկու կուսակցությունների միջև պայքարի՝ զգալիորեն թուլացնելով Մերցի գլխավորած պահպանողականներին։ Նրա ռազմավարությունը պարզ դարձավ այս շաբաթ Ռոստոկ նավահանգստային քաղաքի առափնյա հատվածում տեղադրված վրանում կայացած՝ աջակիցների հետ «քաղաքացիների հետ երկխոսության» ժամանակ։
Երբ ներկաներից մեկը հարցրեց, թե ինչ քայլեր կձեռնարկի նա բենզինի թանկացումը կասեցնելու ուղղությամբ, Շվեզիգը՝ հագած իր կուսակցությանը (SPD) բնորոշ վառ կարմիր գույնի հագուստ, «բացարձակ անընդունելի» որակեց Մերցի՝ գների սահմանափակում չկիրառելու փաստը։ Վերջինս պետք է նվազեցներ ծախսերը սպառողների համար Շվեզիգի ներկայացրած գյուղական նահանգում, որտեղ մարդիկ հաճախ ստիպված են լինում երկար ճանապարհ անցնել՝ աշխատանքի հասնելու համար։
«Ես բավականին զայրացած եմ կանցլեր Մերցի վրա», – ասաց նա։
Շվեզիգի հաջողությունը աննախադեպ մարտահրավեր է ստեղծում Մերցի գլխավորած պահպանողականների համար և կարող է արագացնել SPD-ի հետ նրա ձևավորած կոալիցիայի փլուզումը։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ Մերցի պահպանողական «Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն» (CDU) կուսակցության վարկանիշը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում վերջին օրերին կտրուկ անկում է ապրել՝ հասնելով մոտ 7%-ի, քանի որ ընտրական պայքարն աստիճանաբար վերածվում է հիմնական քաղաքական ուժերի ամենաուժեղ թեկնածուի և ծայրահեղ աջերի միջև մրցակցության։
CDU-ի համար աջակցության նման մակարդակը կդառնա կուսակցության պատմության մեջ ամենավատ արդյունքը՝ Գերմանիայի հետպատերազմյան շրջանի թե՛ նահանգային, թե՛ դաշնային ընտրություններում։ Հետագա անկումը կարող է հանգեցնել նրան, որ կուսակցությունը չհաղթահարի նահանգային խորհրդարան անցնելու համար անհրաժեշտ 5%-ի շեմը։ CDU-ի նման մասշտաբի փլուզումը գրեթե անխուսափելիորեն կսրի ներքին բանավեճերը, որոնք ամառվանից ի վեր չեն դադարում և վերաբերում են Մերցին փոխարինելու հարցին (այսպես կոչված՝ «կանցլերի փոխարինում» կամ *Kanzlertausch*):
Պահպանողականների առաջնորդները մեղադրում են Շվեզիգի «Կինն ընդդեմ կապույտի» (*Frau gegen Blau*) քարոզարշավին՝ համարելով, որ այն փաստացի դուրս է մղել իրենց պայքարից տվյալ նահանգում, քանի որ կենտրոնամետ ընտրողները համախմբվում են SPD-ի թեկնածուի շուրջ՝ կանխելու AfD-ի հաղթանակը։
«Անձնավորված քարոզարշավի միջոցով ՔԴՄ-ին (CDU) վերահսկողության տակ պահելու նրա փորձը թուլացնում է քաղաքական կենտրոնը և ի վերջո օգնում «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությանը», — գերմանական լրատվական գործակալությանը հայտնել է կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ֆրանցիսկա Հոպերմանը։
Սակայն Շվեզիգի տեսանկյունից՝ ՔԴՄ-ն և Մերցը մեղադրելու տեղ ունեն միայն իրենց։ Ռոստոկում կայացած քարոզարշավի միջոցառման ժամանակ նա նշել է, որ իրեն և ՍԴՀԿ-ին (SPD) ձայն տալը «միակ իրական հնարավորությունն է՝ թույլ չտալու, որ AfD-ն դառնա ամենաուժեղ կուսակցությունը»։
«Հոգատարություն խոցելի խմբերի նկատմամբ»
Շվեզիգը բնավ սոսկ տեղական մակարդակի քաղաքական գործիչ չէ։ Նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելի օրոք երեքուկես տարի զբաղեցնելով Գերմանիայի ընտանիքի հարցերով նախարարի պաշտոնը՝ նա ձեռք է բերել համազգային ճանաչում և մեծ ազդեցություն ՍԴՀԿ-ի ներսում։ Մինչև Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Շվեզիգը եռանդուն կերպով պաշտպանում էր Ռուսաստանից «Հյուսիսային հոսք» խողովակաշարերով բնական գազի ներկրումը, թեև հետագայում պնդել է, որ իր երկրամասի ապագան կապված է վերականգնվող էներգիայի հետ։
Եթե կիրակի օրը նրան հաջողվի հաղթել AfD-ին, դա կտրուկ կբարձրացնի նրա համազգային հեղինակությունը և, հավանաբար, կհանգեցնի կոչերի՝ առաջադրվելու կանցլերի պաշտոնում։
Սակայն նրա ժողովրդականությունը ինչպես հարազատ երկրամասում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս, հիմնականում պայմանավորված է կարեկից և մարդկանց հոգեհարազատ քաղաքական գործչի կերպար ստեղծելու նրա կարողությամբ՝ մի ժամանակաշրջանում, երբ Գերմանիայում շատերը կարծում են, թե կառավարությունը կտրված է շարքային քաղաքացիների մտահոգություններից։
«Նա մոտ է ժողովրդին», — ասել է 64-ամյա Սիմոնե Կրոն՝ տարեցների խնամքի նախկին աշխատակիցը, Ռոստոկում Շվեզիգի քարոզարշավի միջոցառման վայրի մոտ։ — «Նա մեզնից մեկն է»։
Սրանք այն հատկանիշներն են, որոնք Մերցին դժվարությամբ է հաջողվում դրսևորել. նա անգամ ինքն է խոստովանում, որ չի կարողացել հուզական կապ հաստատել ընտրողների հետ։ Կանցլերը հաճախ է դրսևորել քննադատական կեցվածք՝ մեղադրելով գերմանացիներին բավարար ջանասիրությամբ չաշխատելու կամ իր լայնածավալ տնտեսական բարեփոխումների հրատապ անհրաժեշտությունը չգիտակցելու մեջ. մի առիթով նա արհմիությունների ներկայացուցիչներին ասել էր, թե երկիրը պետք է «ուշքի գա»։
Ի հակադրություն դրա՝ Շվեզիգը ներկայանում է որպես քաղաքական գործիչ, ով հասկանում է շարքային մարդկանց հոգսերը։ Ծնվելով և մեծանալով նախկին Արևելյան Գերմանիայում՝ նա հաճախ է պատմում, թե ինչ դժվարությունների միջով է անցել իր ընտանիքը այն բանից հետո, երբ հայրը կորցրել է շինարարական ոլորտի աշխատանքը Բեռլինի պատի փլուզման շրջանում. մի փորձառություն, որը հարազատ է տարածաշրջանի բազմաթիվ ընտանիքների։
Որպես իր երկրամասի վարչապետ՝ նա նախաձեռնել և իրականացրել է միջոցառումներ՝ նախադպրոցական հաստատությունները բոլոր ընտանիքների համար անվճար դարձնելու, ինչպես նաև մասնագիտական ուսուցում անցնող երիտասարդներին և տարեցներին գնացքի ամսական բաժանորդագրության համար 20 եվրոյի չափով զեղչ տրամադրելու ուղղությամբ։ Վերջինս, ըստ նրա, էական նշանակություն ունի թոշակառուների կյանքում, ովքեր հաճախ ստիպված են գոյատևել պետական համեստ կենսաթոշակի հաշվին։
Նա նաև քննադատել է Մերցի՝ դաշնային մակարդակով իրականացվող բարեփոխումների նախաձեռնությունը՝ որպես աշխատասեր մարդկանց պատժող քայլ (թեև նրա սեփական կուսակցությունը ազգային մակարդակով աջակցել է դրան)՝ մասնավորապես դեմ արտահայտվելով կոալիցիայի այն առաջարկին, որը նպատակ ուներ սահմանափակել 45 տարի աշխատած անձանց վաղաժամկետ թոշակի անցնելու հնարավորությունը։
«Բարեփոխումներ՝ այո՛, բայց դրանք պետք է լինեն արդար և ողջամիտ», – ասել է Շվեզիգը Ռոստոկում կայացած նախընտրական միջոցառման ժամանակ հավաքվածներին։ «Այն, ինչ ներկայումս առաջարկվում է կենսաթոշակների, երկարաժամկետ խնամքի և առողջապահության ոլորտներում, մեզ չի բավարարում, և մեր պարտականությունն է պաշտպանել այստեղի մարդկանց շահերը»։
Այս ուղերձը հստակ արձագանք է գտել ներկաների շրջանում, հատկապես գների աճի և տնտեսական դանդաղ աճի պայմաններում։ Ռոստոկում ունեցած ելույթից հետո աջակիցները մոտեցել են Շվեզիգին՝ կիսվելու իրենց ֆինանսական մտահոգություններով։ Դպրոցի սոցիալական աշխատողը հետաքրքրվել է, թե արդյոք երաշխավորված կլինի իր աշխատատեղի ֆինանսավորումը։ Համալսարանի ուսանողը հարցրել է, թե արդյոք կկրճատվի ուսման ընթացքում կեցության ծախսերը հոգալու համար նախատեսված պետական աջակցությունը։
Տարեցների խնամքով զբաղվող նախկին աշխատակից Կրոհի կարծիքով՝ Մերցի և կառավարության հասցեին Շվեզիգի հնչեցրած քննադատությունն ամբողջովին հիմնավորված էր։
Նրա խոսքով՝ Շվեզիգը հասկանում է մարդկանց դժվարությունները։ «Մերցը, – հավելել է նա, – պարզապես սիրտ չունի խոցելի խմբերի հանդեպ»։
Բաց մի թողեք
Ձախակողմյան դաշինքը հաղթեց Շվեդիայի ընտրություններում, վարչապետ Քրիստերսոնը հրաժարական տվեց
Ռուսաստանը որսում է ուկրաինական գնացքները
ԵՄ-ն Ուկրաինային կհատկացնի ևս 3.3 միլիարդ եվրո հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի համար. ֆոն դեր Լեյեն