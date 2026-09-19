Հայաստանի կառավարությունը 2027 թվականից պատրաստվում է ավելի քան 25 միլիարդ դրամ լրացուցիչ ծախսել պետական համակարգի վարձատրության վրա։ Նախագահի և վարչապետի ամսական աշխատավարձը նախատեսվում է հասցնել մոտ 2.6 միլիոն դրամի, նախարարներինը՝ մոտ 2 միլիոնի, պատգամավորներինը՝ շուրջ 1.5 միլիոնի։
Բարձրացումները տարածվելու են պետական համակարգի շատ ավելի լայն շրջանակի վրա, իսկ գործող պարգևավճարները ամբողջությամբ չեն վերանում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս որոշումը ներկայացնում է որպես պետական կառավարման ավելի լայն վերափոխման մաս։ Նրա խոսքով՝ բարձր վարձատրությունը պետք է ուժեղացնի պետական համակարգը, իսկ փոփոխությունից հրաժարվելը կպահպանի այն միջավայրը, որտեղ ցածր աշխատավարձը երկար տարիներ սնուցել է կոռուպցիոն ռիսկերն ու թուլացրել պետական ծառայության մրցունակությունը։ Փաթեթը նախատեսում է նաև պետական ծառայողների աշխատանքի գնահատման նոր համակարգ, մրցույթների վերանայում և մասնագիտական զարգացման ավելի հետևողական մեխանիզմներ։
Կառավարությունը փորձում է վերաձևակերպել պետական ծառայության պայմանները՝ ավելի բարձր վարձատրությունը կապելով ավելի բարձր մասնագիտական պահանջների, աշխատանքի չափելի արդյունքի և պատասխանատվության հետ։ Այս պատճառով քննարկումը միայն պաշտոնյաների աշխատավարձերի չափի մասին չէ։ Այն վերաբերում է շատ ավելի հիմնարար հարցի՝ ինչ արժե արդյունավետ պետությունը և ինչ պետք է ստանա հասարակությունը դրա դիմաց։
Խոսքը պետական ծառայության իրական արժեքի մասին է։ Արդյունավետ պետությունը չի կարող կառուցվել էժան աշխատուժի վրա։ Միլիարդավոր դրամների բյուջեներ, պետական գնումներ, միջազգային բանակցություններ և ռազմավարական ենթակառուցվածքներ կառավարող մասնագետին շուկայից կտրուկ ցածր վարձատրություն առաջարկելը պետությանը զրկում է մրցունակությունից։ Որակյալ կադրերը հեռանում են մասնավոր հատված, իսկ համակարգում մեծանում են լրացուցիչ եկամտի, հովանավորչության և կոռուպցիոն կախվածությունների ռիսկերը։
Այս խնդրի ամենահայտնի օրինակներից մեկը Սինգապուրն է։ Այն երկար տարիներ պետական ծառայողների և քաղաքական ղեկավարների վարձատրությունը համադրել է մասնավոր հատվածի աշխատաշուկայի հետ՝ պետական ապարատում մրցունակ մասնագետներ ներգրավելու և պահելու համար։ 2026-ին Սինգապուրի պետական ծառայությունը կրկին բարձրացրեց շուրջ 22 հազար աշխատակցի աշխատավարձը՝ նույն հիմնավորմամբ։ Պետական աշխատավարձը պետք է բավարար լինի որակյալ մասնագետներ ներգրավելու և համակարգում պահելու համար՝ պահպանելով ողջամիտ հարաբերակցությունը մասնավոր հատվածի վարձատրության հետ։
Սինգապուրի փորձի կարևոր մասը միայն բարձր աշխատավարձը չէ։ Այն աշխատում է մրցակցային ընտրության, աշխատանքի հստակ գնահատման, թափանցիկ վարձատրության և պատասխանատվության խիստ մեխանիզմների հետ միասին։ 2026-ի պետական ծառայողների աշխատավարձերի քննարկման ժամանակ Սինգապուրի կառավարությունը կրկին շեշտեց երկու պահանջ՝ վարձատրությունը պետք է բավարար լինի բարձրակարգ մասնագետներ ներգրավելու համար, իսկ համակարգը պետք է լինի ամբողջությամբ թափանցիկ և հաշվետու։
Հայաստանի դեպքում հենց սա է հիմնական չափանիշը։ Ավելի բարձր աշխատավարձը կարող է օգնել պետական համակարգում պահել որակյալ մասնագետներին, բարձրացնել աշխատանքի պահանջները և պետական ծառայությունը դարձնել ավելի մրցունակ։ Միջազգային փորձը, սակայն, ցույց է տալիս, որ բարձր աշխատավարձը ինքնին կոռուպցիայի դեմ դեղամիջոց չէ։ Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունները արդյունավետ արդյունքը կապում են ամբողջ կառավարման համակարգի հետ՝ ուժեղ վերահսկողություն, իրական պատասխանատվություն, արժանիքների վրա հիմնված ընտրություն և աշխատանքի չափելի գնահատում։ Առանց այս բաղադրիչների բարձր աշխատավարձը կարող է պարզապես թանկացնել նույն համակարգը՝ առանց դրա որակը փոխելու։
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պրոֆեսիոնալ պետական ծառայության հիմքում արժանիքների վրա հիմնված մրցույթն է, թափանցիկ նշանակումները, աշխատանքի հստակ գնահատումն ու իրական պատասխանատվությունը։ Բարձր վարձատրությունը կարող է ուժեղացնել այդ համակարգը, բայց չի կարող փոխարինել դրա մյուս բաղադրիչներին։ Այդ պատճառով նախատեսվող 25 միլիարդ դրամի լրացուցիչ ծախսը պետք է ունենա հստակ արդյունք։ Ավելի բարձր աշխատավարձը պետք է բերի ավելի արդյունավետ նախարարություններ, ավելի ուժեղ մասնագիտական կազմ և ավելի որակյալ կառավարում։ Եթե այն ներկայացվում է նաև որպես հակակոռուպցիոն քայլ, հանրությունը պետք է տեսնի նվազող շահերի բախումներ, ավելի թափանցիկ որոշումներ և հովանավորչական նշանակումների կրճատում։
Պարգևավճարների թեման այստեղ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հիմնական աշխատավարձերի զգալի բարձրացումից հետո գործող պարգևատրման համակարգը պետք է ունենա շատ ավելի խիստ և հասկանալի չափանիշներ։ Պարգևավճարը կարող է արդարացվել միայն այն դեպքում, երբ կապված է բացառիկ կամ չափելի արդյունքի հետ։ Հակառակ դեպքում այն կդադարի լինել խրախուսման գործիք և պարզապես կդառնա աշխատավարձի մշտական հավելում։
Այստեղ կա նաև հանրային վստահության հարցը։ Պետական պաշտոնյայի աշխատավարձը ֆինանսավորվում է հարկատուի հաշվին, և բարձր վարձատրությունը բնականաբար բարձրացնում է նաև հաշվետվողականության պահանջը։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տալիս, որ պետական համակարգի նկատմամբ վստահությունը մեծապես կախված է պաշտոնյաների ազնվությունից, շահերի բախման կանխարգելումից և որոշումների անաչառությունից։
25 միլիարդ դրամը բյուջեի համար ճակատագրական գումար չէ, բայց բավական մեծ է, որպեսզի հասարակությունը դրա դիմաց պահանջի տեսանելի արդյունք՝ ավելի արդյունավետ կառավարում, ավելի պրոֆեսիոնալ պետական ծառայություն և ավելի բարձր պատասխանատվություն։
Այս գումարի դիմաց հասարակությունը պետք է ստանա ավելի արագ որոշումներ, ավելի որակյալ օրենսդրություն, արդյունավետ պետական գնումներ, պրոֆեսիոնալ դիվանագիտություն, ուժեղ վերահսկողություն և ավելի մրցունակ պետական ծառայություն։
Այդ դեպքում աշխատավարձերի բարձրացումը կարող է դառնալ իրական ներդրում պետության կարողությունների մեջ։ Եթե կառավարման որակը նույնն է մնում, լրացուցիչ ծախսը պարզապես ավելի թանկ է դարձնում արդեն գործող թերությունները։
Պաշտոնյաների բարձր աշխատավարձը բարեփոխման ապացույց չէ։ Իրական բարեփոխումը երևում է կառավարման որակի, պատասխանատվության և քաղաքացիների համար պետության աշխատանքի տեսանելի արդյունքի մեջ։
Բաց մի թողեք
Նոր օրենքի իրական հասցեատերերի շրջանակը Մոսկվայով չի սահմանափակվում
Իրավունքները հաշվենք։ Պարտավորությունները՝ նույնպես
Ադրբեջանական քարոզչությունը հերթական անգամ հայտնվել է ծուղակում