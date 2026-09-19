Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային. Տուսկ

Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային։
Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։
«Այժմ պարզ է, որ Լեհաստանը նույնպես այս նախաձեռնության մաս է կազմում»,-ասել է նա։
Հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիան, որը նպատակ ունի զարգացնել բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանվելու նոր հնարավորություններ, ստեղծվել է հուլիսին՝ Փարիզում կայացած «Կամեցողների դաշինքի» հանդիպման ժամանակ։ Այն ներառում է Ուկրաինան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Դանիան և Շվեդիան։
Տուսկը, ավելի վաղ մեկնաբանելով դաշինքին Լեհաստանի հնարավոր մասնակցության հարցը, հայտարարել էր, որ եթե լեհական ընկերությունները ներկայացնեն պատրաստի արդյունաբերական առաջարկ, կմիանան կոալիցիային։
Բաց մի թողեք
Հարավային Կորեան քայլեր է ձեռնարկում՝ միանալու ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին
Հունաստանի կառավարությանը մեղադրում են թուրքական ներխուժման վտանգի մասին կեղծ պատմույթ հորինելու մեջ
Պետք չէ Հայաստանին դնել ԵՄ կամ ՌԴ արհեստական ընտրության առաջ․ գերմանացի պատգավոր. Լուսանկար