19/09/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային. Տուսկ

infomitk@gmail.com 19/09/2026 1 min read

Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային։

Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։

«Այժմ պարզ է, որ Լեհաստանը նույնպես այս նախաձեռնության մաս է կազմում»,-ասել է նա։

Հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիան, որը նպատակ ունի զարգացնել բալիստիկ հրթիռներից պաշտպանվելու նոր հնարավորություններ, ստեղծվել է հուլիսին՝ Փարիզում կայացած «Կամեցողների դաշինքի» հանդիպման ժամանակ։ Այն ներառում է Ուկրաինան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Դանիան և Շվեդիան։

Տուսկը, ավելի վաղ մեկնաբանելով դաշինքին Լեհաստանի հնարավոր մասնակցության հարցը, հայտարարել էր, որ եթե լեհական ընկերությունները ներկայացնեն պատրաստի արդյունաբերական առաջարկ, կմիանան կոալիցիային։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հարավային Կորեան քայլեր է ձեռնարկում՝ միանալու ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանի կառավարությանը մեղադրում են թուրքական ներխուժման վտանգի մասին կեղծ պատմույթ հորինելու մեջ

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետք չէ Հայաստանին դնել ԵՄ կամ ՌԴ արհեստական ընտրության առաջ․ գերմանացի պատգավոր. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը միանում է հակահրթիռային պաշտպանության կոալիցիային. Տուսկ

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր օրենքի իրական հասցեատերերի շրջանակը Մոսկվայով չի սահմանափակվում

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոսքը պետական ծառայության իրական արժեքի մասին է

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավունքները հաշվենք։ Պարտավորությունները՝ նույնպես

19/09/2026 infomitk@gmail.com