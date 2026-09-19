19/09/2026

EU – Armenia

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը Երևանում ազդարարեց ասիական հյուրախաղերի մեկնարկը. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 19/09/2026 1 min read
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը սեպտեմբերի 18-ին Երևանում «Ասիայի հյուրախաղերին ընդառաջ» համերգային ծրագրով ազդարարել է առաջիկա հյուրախաղերի մեկնարկը, որի շրջանակում նույն ծրագիրը կներկայացնի Հնդկաստանում և Չինաստանում։
Համերգը ղեկավարել է Միացյալ Թագավորությունից ժամանած դիրիժոր, տենոր և համերգաշարի գեղարվեստական ղեկավար Սիփան Օլահը։ Որպես մենակատար հանդես են եկել սոպրանո Շողիկ Թորոսյանը (Լիբանան), դաշնակահար Կատարինե Հովսեփյանը և ջութակահար Աստղիկ Վարդանյանը։
May be an image of violin
Համերգային ծրագրի առաջին բաժնում հնչել են հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Էդվարդ Միրզոյանի «Տոնական վալսը», Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Երևանյան էտյուդներից»՝ «Էնզելի» և «Հիջազ» հատվածները, ինչպես նաև «Այ, վարդ» ռոմանսը, Խաչատուր Ավետիսյանի «Ծաղկած բալենին», Առնո Բաբաջանյանի «Արիա-վոկալիզը», «Նոկտյուրնը», «Վերադարձրու ինձ երաժշտությունը» և «Մեր սիրելի Երևանը», ինչպես նաև Վաղարշակ Կոտոյանի «Իմ Երևանը»։ Ծրագրում ընդգրկված էր նաև Արամ Խաչատրյանի «Խաչատրիանա» սյուիտը՝ հատվածներ «Գայանե», «Դիմակահանդես» և «Սպարտակ» բալետներից։
Հայ կոմպոզիտորների մի շարք ստեղծագործություններ կատարվել են Սիփան Օլահի՝ կամերային նվագախմբի համար կատարած փոխադրումներով, իսկ «Խաչատրիանա» սյուիտը հնչել է Ռուբեն Ալթունյանի փոխադրմամբ։
May be an image of violin and clarinet
Երեկոյի ընթացքում նվագախումբը անակնկալ կատարել է դահլիճում ներկա կոմպոզիտոր Կոնստանտին Պետրոսյանի «Հայաստան» ստեղծագործությունը՝ շնորհավորելով նրան ծննդյան հոբելյանի առթիվ։
May be an image of clarinet, violin and piano
Համերգի երկրորդ բաժնում Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը կատարել է Էդվարդ Գրիգի «Հոլբերգ» սյուիտը։
May be an image of piano, harp, violin and oboe
May be an image of oboe, violin and clarinet
May be an image of clarinet, violin and wedding
May be an image of clarinet, violin and text that says '!ΗΙΗΙ F National Chamber Orchestra of Armenia announced the start of its Asian tour in Yerevan'
May be an image of violin and crowd

Բաց մի թողեք

1 min read

Համագործակցության հուշագիր Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի և «Արդեան»-ի միջև. Լուսանկարներ

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հյուրախաղերով հանդես կգա Հնդկաստանում և Չինաստանում. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ինչպե՞ս է ձևավորվում «տեղահանվողի հոգեբանությունը», և ինչո՞ւ են Հանրայինի արխիվից անհետանում Արցախի մասին ֆիլմերը»

18/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Դայակը «պոլի փայտով» դաժանորեն ծեծել է մանկատան չքայլող, չխոսող երեխային

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այն, ինչ գիտենք (և դեռ չգիտենք) Կանադայի՝ «ասոցացված անդամ» դառնալու մասին

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպայի ուղեղը «դուրս է եկել զրույցից»

19/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը

19/09/2026 infomitk@gmail.com