12/10/2026

EU – Armenia

Պետք է դադարեցնել պատերազմն իրականում, ոչ թե միայն Թրամփի սոցցանցերում․ Զելենսկի

infomitk@gmail.com 12/10/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդել է, որ Ռուսաստանը հարվածել է Խարկովի էներգետիկ օբյեկտներին՝ չնայած Դոնալդ Թրամփի կողմից հայտարարված էներգետիկ հրադադարին։

«Ակնհայտ է, որ Պուտինը չի կարդում Truth Social-ը։ Ռուսաստանը Թրամփի էներգետիկ հրադադարին արձագանքել է Խարկովի էլեկտրակայանի վրա թիրախային հարվածով։ Պետք է դադարեցնել պատերազմն իրականում, ոչ թե միայն Թրամփի սոցցանցերում», – ասել է Զելենսկին։

Ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների՝ կիրակի օրը հարձակումների հետևանքով զոհվել է վեց մարդ։ Խարկովում մթերային խանութի վրա հարվածի հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ ևս 20-ը, այդ թվում՝ երկու երեխա։

Եվս երեք մարդ զոհվել է Արևմտյան Ուկրաինայում։

Թրամփն ավելի վաղ Truth Social-ում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը և Ուկրաինան համաձայնել են դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները։ Սակայն Զելենսկին այս հայտարարությունը որակել է որպես իր համար նորություն, իսկ Մոսկվան դեռևս հրապարակայնորեն չի հաստատել հրադադարի վերաբերյալ իր համաձայնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խորհրդային հետախույզի թոռը՝ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագա՞հ

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թբիլիսին չի՞ «բռնում» Եվրամիության պարզած «ձեռքը»

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yandex-ում համատարած խափանումներ են․ Ուկրաինան 3-րդ կենտրոնին է հարվածել. Լուսանկար

11/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է տեղի ունեցել․ Դեբեդ գետից կնոջ մարմին են դուրս բերել. Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16 տարեկանից հետո՝ առանց նույնականացման քարտի անձնագիր չեք կարող ստանալ. 8 կանոն, որոնք ուժի մեջ են մտնում նոյեմբերի 1-ից

12/10/2026 infomitk@gmail.com

Երկու տարի է մեզ բաժանել են` հակառակ իմ ու քո կամքի. Անդրեն` իր երեխային․ Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

COP – 17, թե՞ մեծ «լվացքատուն»

12/10/2026 infomitk@gmail.com