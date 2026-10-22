Մերցի արևելյան մղձավանջը դեռ շատ հեռու է ավարտից

Թուլացած գերմանացի առաջնորդը ցանկանում է հաղթահարել արևելյան ընտրություններում ծայրահեղ աջերի նկատմամբ կրած ամոթալի պարտությունները, սակայն AfD-ի ամենամեծ հաղթանակի հեռանկարը հետապնդում է նրա կանցլերի պաշտոնը։
ԲԵՌԼԻՆ — Ֆրիդրիխ Մերցը փորձել է իր պահպանողականների պատմական պարտություններից անցնել արևելյան Գերմանիայի ծայրահեղ աջեր, սակայն կանցլերի պաշտոնում նրա ամենամեծ փորձությունը՝ և իր սեփական կուսակցության վրա իր ազդեցության համար, դեռ կարող է առջևում լինել։
Գերմանիայի համար այլընտրանքը ձգտում է իր ամենամեծ հարվածը հասցնել կանցլերի թուլացած կոալիցիոն կառավարությանը՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր երկրի առաջին ծայրահեղ աջ նահանգային վարչապետին նշանակելով Սաքսոնիա-Անհալթ արևելյան նահանգում, երբ դեկտեմբերին օրենսդիրները քվեարկեն այդ պաշտոնի համար։
Մերցի քրիստոնյա դեմոկրատները Բեռլինում վախենում են, որ իրենց կուսակցության տարածաշրջանային անդամները կօգնեն AfD-ին դա անել՝ ստեղծելով մղձավանջային սցենար կանցլերի համար։ Այդ մտահոգությունը բխում է այն մեղադրանքներից, որ Սաքսոնիա-Անհալթի պահպանողականների մի խումբ արդեն դուրս է եկել շարքերից՝ այս ամսվա սկզբին գաղտնի քվեարկությամբ քվեարկելով AfD-ի նահանգային խոսնակի թեկնածուի օգտին՝ զայրացնելով ազգային պահպանողական առաջնորդներին։
«Սաքսոնիա-Անհալթում CDU խորհրդարանական խմբակցության վարքագիծը անցյալ և առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ բացարձակապես անընդունելի է», – ասել է Բունդեսթագի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, CDU պատգամավոր Թոմաս Ռյովեկամպը: AfD-ն «ցանկանում է ոչնչացնել CDU-ն Գերմանիայում»՝ «մեզ ստիպելով բանավեճի մեջ մտնել այն մասին, թե ինչպես վարվել դրա հետ՝ կուսակցությունը պառակտելու համար», – հավելել է նա: «Մենք չպետք է թույլ տանք, որ դա տեղի ունենա»։
Բեռլինի պահպանողականների ճնշման տակ Սաքսոնիա-Անհալթ CDU-ի առաջնորդ Սվեն Շուլցեն անցյալ շաբաթ հայտարարեց իր կուսակցության պատգամավորներին դեկտեմբերին գաղտնի քվեարկության առաջին երկու փուլերի ընթացքում դահլիճից դուրս բերելու ծրագրի մասին՝ ապահովելով, որ ոչ ոք չկարողանա քվեարկել ծայրահեղ աջ թեկնածուի օգտին կամ կասկածվի դրա մեջ: Անհասկանալի է, թե ինչ կանի կուսակցությունը հնարավոր երրորդ փուլում, երբ AfD-ին անհրաժեշտ կլինի միայն տրված ձայների մեծամասնությունը։
AfD-ի առաջնորդները բացահայտ հայտարարել են, որ փնտրում են պահպանողական շարքերից հեռացողներ, ռազմավարություն, որը մշակված է ինչպես պահպանողականների շրջանում պառակտում սերմանելու, այնպես էլ վարչապետի պաշտոնը նվաճելու համար: Այդ մոտեցումը, կարծես, աշխատում է, գոնե մասամբ։
Նահանգային մակարդակի պահպանողականները բախվել են սուր քննադատության՝ ցուցաբերելով այնպիսի պառակտվածություն և խոցելիություն, որը կարող է օգնել «Գերմանիայի այլընտրանք» (AfD) կուսակցությանը։ Արդյունքում՝ նրանց առաջնորդները, կարծես, այլ ելք չունեն, քան ընդհանրապես խուսափել քվեարկությունից։ «Խոսքը դիրքորոշում ունենալու և պատասխանատվություն ստանձնելու մասին է, այլ ոչ թե որոշում կայացնելուց խուսափելու», — ասել է Ռյովեկամպը։
CDU-ի (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն) տեղական օրենսդիրները, սակայն, պնդում են, որ իրենց մոտեցումը մարտավարական առումով անհրաժեշտ է։ «Մենք միշտ հստակ սահման ենք գծել մեզ և AfD-ի միջև, — նշել է CDU-ի նահանգային պատգամավոր Քրիս Շուլենբուրգը։ — Մենք հետևում ենք այն սկզբունքին, որ պետք է տարբերվենք բովանդակային առումով, բայց ոչ թե մեկուսացնենք նրանց [AfD-ին], քանի որ, ի վերջո, կուսակցությունը ներկայումս արգելված չէ, իսկ նրա պատգամավորները նույնպես ընտրվել են ժողովրդավարական ճանապարհով»։
Մինչդեռ AfD-ի ղեկավարները ուրախությամբ են ընդունել CDU-ում տիրող շփոթն ու անկազմակերպվածությունը։
«Սա ոչ այլ ինչ է, քան CDU-ի կապիտուլյացիա, — հայտարարել է AfD-ի համանախագահ Տինո Խրուպալլան այն բանից հետո, երբ պահպանողականները հայտարարեցին նիստերի դահլիճը լքելու իրենց մտադրության մասին։ — Նրանք վախենում են ընտրություններից»։
Կենտրոնամետները՝ «սիրախաղի» մեջ արմատականների հետ
Մերցի համար, ում վարկանիշը պատմական նվազագույն մակարդակի վրա է, իր կուսակցության պահվածքը Սաքսոնիա-Անհալթում (ինչպես նաև դեկտեմբերին AfD-ի հաղթանակի հեռանկարը, որը կարող է քաղաքական պայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծել) բարդացնում է իրավիճակը։ Նա փորձում է հաղթահարել անցած ամիս Արևելյան Գերմանիայում կրած նվաստացուցիչ ընտրական պարտությունների հետևանքները և վերականգնել վերահսկողությունը՝ միաժամանակ կենտրոնանալով հիմնական առաջնահերթությունների վրա՝ Ուկրաինային աջակցելու և տնտեսությունը վերականգնելու։
Կենտրոնաձախ օրենսդիրներն արդեն իսկ քննադատության են ենթարկել Մերցի կուսակցության որոշ հատվածներ՝ նշելով, որ դրանք չեն յուրացրել Գերմանիայի պատմության դասերը՝ զուգահեռներ անցկացնելով նացիստների՝ պահպանողականների աջակցությամբ իշխանության գալու հետ։
Այն բանից հետո, երբ այս ամսվա սկզբին տեղական պահպանողական օրենսդիրները, կարծես թե, աջակցեցին «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության թեկնածուին՝ Սաքսոնիա-Անհալթի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում, Բեռլինում Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) օրենսդիրները բողոքի երթով անցան Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտով դեպի այն հրապարակը, որտեղ նացիստները գրքեր էին այրում։ SPD-ից պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը երգեց պետական օրհներգը և տեղի ունեցածը որակեց որպես տաբուի խախտում՝ նշելով, որ «նման բան չէինք տեսել ավելի քան 90 տարի»։
Վերջին շաբաթներին պահպանողական օրենսդիրները հակադարձեցին՝ քննադատելով SPD-ին և «Կանաչներին» այն բանի համար, որ նրանց բեռլինյան կառույցները կոալիցիոն բանակցություններ են սկսել «Ձախերի» (Die Linke) հետ։ Վերջինս ծայրահեղ ձախ կուսակցություն է, որն իր արմատներով կապված է Արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության հետ և անցյալ ամիս կայացած ընտրություններում Բեռլինում զբաղեցրել էր առաջին տեղը։
Սակայն Մերցի և նրա գլխավորած կոալիցիոն կառավարության համար Սաքսոնիա-Անհալթում դեկտեմբերին կայանալիք քվեարկության հետ կապված ռիսկերն ու խաղադրույքներն անհամեմատ ավելի մեծ են։
Թե ինչպես կընթանա դեկտեմբերյան քվեարկությունը, դժվար է կանխատեսել։ Չի բացառվում, որ AfD-ի թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը՝ ստանալով «Սահրա Վագենկնեխտի դաշինք» (BSW) կուսակցության աջակցությունը։ Սա փոքր, ձախ-պոպուլիստական ուժ է, որը պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել AfD-ի հետ և կիսում է վերջինիս՝ Կրեմլի նկատմամբ բարյացակամ դիրքորոշումը։
Մերցին լրջորեն անհանգստացնում է այն հեռանկարը, որ Քրիստոնեա-դեմոկրատական միության (CDU) օրենսդիրները կարող են գաղտնի աջակցել AfD-ին. սցենար, որը կարող է հանգեցնել նրա կանցլերության շրջանում մինչ օրս եղած ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամին։
«Մարդիկ, ովքեր նման քայլերի են դիմում՝ խորհրդարանի անդամներ, ովքեր ձեռք են մեկնում [ծայրահեղականներին]… CDU-ում (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությունում) տեղ չկա նման ընտրության համար, և դա չի փոխվելու», — ասել է Մերցն այս ամսվա սկզբին։ «CDU-ն երբեք ծայրահեղականներին չի ընտրի հանրային կամ կառավարական պաշտոններում՝ Գերմանիայի որևէ հատվածում»։
Բաց մի թողեք
Մարին Լը Պենն ընդդեմ Ալիս Վայդելի․ ինչպես են ծայրահեղ աջերը ցանկանում վերափոխել ԵՄ-ն
Իտալացի ծայրահեղ աջ գեներալը որսում է «մանոսֆերայի» (տղամարդկանց առցանց համայնքի) ձայները. Լուսանկար
Իտալիան ցանկանում է, որ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքները պահպանեն վերահսկողությունը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ