Բուլղարիան չի օգնի լրացնել Ուկրաինայի ֆինանսավորման պակասուրդը

Ռումեն Ռադևը բացառում է հետագա աջակցությունը և զգուշացնում, որ Ուկրաինայի համար նախատեսված միջոցները «հոսում-գնում են»:
Երեքշաբթի օրը Բուլղարիայի վարչապետը հայտարարեց, որ իր երկիրը չի օգնի ծածկել Ուկրաինայի ֆինանսավորման պակասուրդը հաջորդ տարի։
Այս հայտարարությունը հաջորդեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու՝ ուրբաթ օրը Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ ԵՄ առաջնորդներին ուղղված խոսքերին, ըստ որոնց՝ Կիևը 2027 թվականին կբախվի 70 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման պակասուրդի։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ այդ բացը «պետք է լրացվի»։
«Ինչպե՞ս է սա դիտվում՝ հաշվի առնելով Եվրոպայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Բուլղարիան չի կարող իր ներդրումն ունենալ այս 70 միլիարդ եվրոյի հարցում», — ասաց Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը՝ հավելելով, որ եվրոպական հանրային միջոցները «հոսում են» դեպի հակամարտություն։
Վերջին ամիսներին Ռուսաստանի կողմից ուկրաինական ձեռնարկությունների և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա իրականացվող՝ գնալով ավելի կատաղի հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները խորացրել են պատերազմից տուժած երկրի տնտեսական խնդիրները, մինչդեռ Ուկրաինայի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հանգեցրել են դիզվառելիքի գների ռեկորդային աճի։
Սև ծովում Մոսկվայի սահմանած շրջափակումը նույնպես լրջորեն խաթարել է ինչպես բուլղարական, այնպես էլ ուկրաինական արտահանումը։
Գրեթե հինգ տարի տևող պատերազմի սրումը տեղի է ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ ԱՄՆ-ի՝ Իրանի դեմ մղվող պատերազմը հանգեցրել է նավթի և գազի համաշխարհային գների կտրուկ աճի։ Սա իր հերթին հանգեցրել է պետական պարտատոմսերի զանգվածային վաճառքի, ինչի հետևանքով եվրոպական կառավարությունների համար փոխառությունների արժեքը կտրուկ աճել է։
Դեկտեմբերին ԵՄ-ն համաձայնել էր Ուկրաինային տրամադրել 90 միլիարդ եվրոյի վարկ՝ հավասարապես բաշխված 2026 և 2027 թվականների միջև։ Սկզբնապես նախ ԵՄ առաջնորդները հանձնարարել են Հանձնաժողովին նոյեմբերի վերջին կայանալիք մեկ այլ գագաթնաժողովից առաջ քննարկել Ուկրաինայի համար հնարավոր ֆինանսավորման տարբերակները, այդ թվում՝ ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող ևս մեկ վարկ։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան չորեքշաբթի առավոտյան Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանին ասել է, որ ԵՄ ներկայիս վարկից 17 միլիարդ եվրո բյուջետային աջակցությունը դեռ կարող է տրամադրվել այս տարի, եթե Կիևը իրականացնի անհրաժեշտ բարեփոխումները։
«Մենք պետք է հարգենք այս պարտավորությունները և բավարարենք Ուկրաինայի լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիքները 2027 թվականի համար», – ասել է նա՝ հավելելով, որ արևմտյան դաշնակիցները նույնպես պետք է մեծացնեն Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը։
«Եվրոպան և նրա անդամ պետություններն արդեն իսկ կազմում են Ուկրաինային տրամադրվող արտաքին օգնության 80%-ը, և մեր միջազգային գործընկերները նույնպես պետք է ակտիվացնեն իրենց ջանքերը», – ասել է Կոստան։
Բաց մի թողեք
Միջանկյալ փոփոխություններ. ի՞նչ է փոխվում Եվրոպական խորհրդարանում
Բոլսոնարուն չի կործանի Մերկոսուրը, բայց Բրյուսելը կարող է դա անել
Թրամփի դիզելային համաձայնագիրը խափանեց Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության գործընթացը, ասում է Չեխիայի նախագահը