Լիտվայում հայտնաբերվել է սինթետիկ թմրամիջոցների խոշոր լաբորատորիա, որը ղեկավարել է Նիդերլանդների քաղաքացի

Եռօրյա գործողության ընթացքում, որն ուղղված էր միջազգային մատակարարման ենթադրյալ ցանցի բացահայտմանը, ոստիկանությունը առգրավել է ավելի քան 500 կգ մեթամֆետամին և 300 կգ ամֆետամին։
Լիտվայի իրավապահ մարմինները բացահայտել են Մերձբալթիկայի տարածաշրջանում սինթետիկ թմրամիջոցների ամենախոշոր լաբորատորիաներից մեկը։ Վիլնյուսի մերձակայքում գտնվող այդ վայրում առգրավվել են հարյուրավոր կիլոգրամ թմրամիջոցներ և հազարավոր լիտր քիմիական պրեկուրսորներ։ Ըստ ենթադրությունների՝ լաբորատորիան ղեկավարել է թուրքական ծագում ունեցող Նիդերլանդների մի քաղաքացի։
«Թմրամիջոցներն արտադրվում էին գրեթե արդյունաբերական մասշտաբներով», — չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Լիտվայի քրեական ոստիկանության բյուրոյի պետի տեղակալ Սաուլյուս Բրիգինասը։
Քննիչների տվյալներով՝ Նիդերլանդների քաղաքացին կազմակերպել է լաբորատորիայի աշխատանքը և համակարգել դրա անօրինական գործունեությունը՝ համագործակցելով երեք այլ անձանց հետ, որոնք բոլորն էլ Լիտվայի քաղաքացիներ են։
Նախնական տվյալներով՝ ոստիկանությունը հայտնաբերել է ավելի քան 3000 լիտր BMK (քիմիական պրեկուրսոր, որն օգտագործվում է ամֆետամինների արտադրության մեջ), ավելի քան 500 կգ մեթամֆետամին, ավելի քան 300 կգ ամֆետամին և մոտ 4,5 կգ սինթետիկ կատինոն՝ 3-CMC։ Բրիգինասի խոսքով՝ սա կազմում է ավելի քան 4 միլիոն միանվագ չափաբաժին։
«Ապօրինի մեծածախ շուկայում այս թմրամիջոցների արժեքը կգերազանցի 2 միլիոն եվրոն, — ասել է նա։ — Իսկ փողոցային շուկայում դրանց արժեքը կարող է տասն անգամ ավելի բարձր լինել»։
Լիտվայի իշխանությունների կարծիքով՝ նման ծավալները վկայում են այն մասին, որ թմրամիջոցները նախատեսված չեն եղել բացառապես Լիտվայի շուկայի համար։
Դրանք նախատեսված են եղել Եվրոպայի տարբեր երկրների շուկաների համար, այդ թվում՝ Նիդերլանդների, Գերմանիայի, Բելգիայի և Չեխիայի։
Հետաքննությունը նաև պարզել է, որ սինթետիկ թմրամիջոցների արտադրության համար անհրաժեշտ քիմիական նյութերը ձեռ Ոստիկանությունը կասեցրել է դեպի Չեխիայի Հանրապետություն ուղարկվող բեռը՝ լիտվական լոգիստիկ ընկերության կողմից սպասարկվող բեռնվածքում հայտնաբերելով 17 կգ ամֆետամինի բյուրեղներ, որոնք տեղադրված են եղել երկու պլաստիկ տարաների մեջ։
Լիտվայի օրենսդրության համաձայն՝ թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի առանձնապես խոշոր չափաքանակների ապօրինի արտադրության, պահպանման և մաքսանենգության հետ կապված հանցագործությունները կարող են պատժվել մինչև 18 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ստուգում է՝ արդյոք Booking.com-ը բավարար միջոցներ ձեռնարկո՞ւմ է կեղծ հայտարարությունների և ֆիշինգային խարդախությունների դեմ պայքարելու համար
Հանդիպումից հետո հիասթափված՝ ֆրանսիական արհմիությունները կոչ են անում նոյեմբերի 5-ին գործողություններ սկսել
Զանգվածային գրոհ Մոսկվայի և մարզի ուղղությամբ