Բարի լույս։ Ես Մարեդ Գվինն եմ՝ ձեր հինգշաբթի օրվա տեղեկագրի հեղինակը։ Այսօր՝ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու բարդ ջանքերը, Կիևին տրամադրվելիք ֆինանսավորման հարցը, որը միահյուսվել է ԵՄ հաջորդ բյուջեի շուրջ քննարկումներին, և Արգենտինայի նախագահ Միլեյի ու Իսպանիայի վարչապետ Սանչեսի միջև բռնկված նոր բանավեճը։
Վերադա՞րձ ելակետին։ Ինչպես հայտնում է իմ գործընկեր Սաշա Վակուլինան, Սանկտ Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆի միջև չորեքշաբթի օրը կայացած հանդիպումից հետո Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը «սկզբունքորեն» պատրաստ է նոյեմբերի կեսերին վերսկսել եռակողմ բանակցությունները Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ՝ որպես հնարավոր վայր դիտարկելով Աբու Դաբին։
Սակայն մենք սա արդեն տեսել ենք։ Սաշան գրում է, որ Մոսկվան բազմիցս է պատրաստակամություն հայտնել բանակցելու՝ առանց իր առավելապաշտական պահանջները մեղմելու։ Այս անգամ ևս, կարծես, ոչինչ չի փոխվել. Կրեմլի օգնական Յուրի Ուշակովը նշել է, որ Ուիթքոֆի՝ Օսլոյում Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ ունեցած քննարկումներից բերած առաջարկների մեջ Ռուսաստանի համար օգտակար համարվող բաներ գրեթե չեն եղել։
Մինչդեռ Ուիթքոֆը, ամերիկացի կալանավորի ազատ արձակումից հետո, Պուտինին անվանել է «հումանիտար գործիչ»։ Հիշեցնենք՝ Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ Միջազգային քրեական դատարանի կողմից հետախուզում է հայտարարված՝ առնվազն 20 000 ուկրաինացի երեխաների ենթադրյալ ապօրինի տեղահանման և տեղափոխման գործով։
Քննարկվում է նաև Թրամփի, Պուտինի և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի մասնակցությամբ առանձին գագաթնաժողովի հնարավորությունը, որի ընթացքում, հնարավոր է, քննարկվի Ուկրաինայի ապագան՝ առանց Կիևի մասնակցության։ Թե արդյոք այն տեղի կունենա, կամ ինչ կապ ունի առաջարկվող խաղաղ բանակցությունների հետ, դեռևս պարզ չէ։
Երեկ երեկոյան Զելենսկին Fox News-ին ասել է, որ Ուկրաինան կարող է համաձ Ստուբը, իր նորվեգացի գործընկերոջ հետ միասին, առաջատար դեր է խաղացել այս շաբաթ Օսլոյում կայացած բանակցություններում։ Նրա անունը նաև շրջանառվում է որպես ապագա խաղաղ բանակցություններում ԵՄ հնարավոր ներկայացուցչի թեկնածու։ Սակայն այժմ թվում է, թե Կրեմլը, դեռ բանակցությունների մեկնարկից առաջ, թելադրում է այն պայմանները, որոնցով Ստուբը կարող է մասնակցել դրանց։
Թրամփին մեղադրում են կողմնակալության մեջ. Մինչդեռ, ԱՄՆ բանակի պաշտոնաթող գեներալ-լեյտենանտ Բեն Հոջեսը իմ գործընկեր Շոնա Մյուրեյին հայտնել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը և միտումնավոր թուլացնում Ուկրաինայի՝ Ռուսաստանի դեմ ինքնապաշտպանվելու կարողությունը։
«Նա երբեք էլ մտադիր չի եղել աջակցել Ուկրաինային, այլ պատրաստվում էր բռնել Ռուսաստանի կողմը. բոլոր նշաններն առկա էին», — ասում է Հոջեսը Euronews-ին՝ հավելելով, որ ինքը չի «վստահում» ԱՄՆ վարչակազմին։ Մանրամասներ։
Պայթյունավտանգ խառնուրդ. Միաժամանակ, ԵՄ հաջորդ բյուջեի շուրջ պայքարն արագորեն միահյուսվում է Ուկրաինային լրացուցիչ աջակցություն տրամադրելու հարցի հետ, գրում է Խորխե Լիբորեյրոն։
ԵՄ արտահերթ գագաթնաժողովը, որը նախատեսված էր հաջորդ ամիս՝ բյուջետային բանակցություններն առաջ մղելու նպատակով, երկարաձգվել է մինչև երկու օր (նոյեմբերի 26-27-ը)՝ ներառելով նաև Ուկրաինայի հարցը։ Խաղադրույքներն արագորեն աճում են։
Օրակարգի այս փոփոխությունը տեղի է ունենում նախագահ Զելենսկու՝ 2027 թվականի համար 70 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ ռազմական և ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու խնդրանքից հետո։ ԵՄ առաջնորդները համաձայնել են անդրադառնալ ֆինանսական մեծ պակասուրդին, սակայն Բրյուսելը կոչ է անում այլ դաշնակիցներին՝ Միացյալ Թագավորությանը, Կանադային, Նորվեգիային, Ավստրալիային և Ճապոնիային, ավելացնել իրենց ներդրումները, որպեսզի ծանր բեռը միայն ԵՄ-ի ուսերին չընկնի։
Հաջորդ քայլը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից այն հարցի պարզաբանումն է, թե 70 միլիարդ եվրոյից որքան մասը պետք է ապահովի հենց ԵՄ-ն։ Այդ հաշվարկը կօգնի մշակել միջոցների հայթայթ «Եվրոպայի կայունության համար մենք պետք է հաստատենք մեր հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն մինչև այս տարվա ավարտը», — երեկ հայտարարեց Կոստան՝ անդամ պետություններին ուղղված նոր կոչում։
Կոստայի առաջարկած փոխզիջումային տարբերակում մեծ ուշադրություն է դարձվելու այսպես կոչված «նոր սեփական ռեսուրսներին»՝ ԵՄ-ի մասշտաբով գործող հարկատեսակներին, որոնք կոչված են բյուջեի համար լրացուցիչ եկամուտներ ապահովել։ Լուկա Բերտուցին ներկայացնում է քննարկվող տարբերակներից մի քանիսը։
ԵՄ դիվանագետների կարծիքները տարբերվում են այն հարցի շուրջ, թե արդյոք ԵՄ բյուջեն և Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը պետք է դիտարկվեն որպես մեկ միասնական փաթեթ։ Քննարկումների վրա իր ստվերն է գցում նաև հաջորդ տարի Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների հեռանկարը։ «Փաստն այն է, որ, անկասկած, սրանք տարվա մնացած հատվածի համար ամենահրատապ խնդիրներն են», — նշեց դիվանագետներից մեկը։
Վայդելի ծրագիրը․ Մինչդեռ, ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում՝ Եվրոպական խորհրդարան կատարած այցի ընթացքում, ներկայացրեց ԵՄ-ի արմատական բարեփոխման իր ծրագիրը։ Ոգևորված անցյալ տարվա սեպտեմբերին Սաքսոնիա-Անհալթի տարածաշրջանային ընտրություններում տարած խոշոր հաղթանակով՝ AfD-ն ներկայումս առաջատար դիրքերում է համազգային հարցումներում։
«Մեր նպատակն է ստանձնել կառավարման պատասխանատվությունը հաջորդ դաշնային ընտրություններից հետո», – ասաց Վայդելը։ Իմ գործընկեր Վինչենցո Ջենովեզեն մանրամասն վերլուծում է Վայդելի ծրագիրը և համեմատում այն ֆրանսիացի Մարին Լը Պենի՝ անցյալ շաբաթ Բրյուսելում ներկայացրած ծրագրի հետ։
Միլեյը վերսկսում է բանավեճը Սանչեսի հետ․ Իսպանիայի վարչապետն իրեն հայտարարում է «հպարտ ձախակողմյան»
Խավիեր Միլեյը տեղեկացրեց, որ չորեքշաբթի օրը ժամանել է Մադրիդ։
Արգենտինացի լիբերտարիանը կոշտ քննադատության ենթարկեց վարչապետ Պեդրո Սանչեսին՝ Իսպանիայի մայրաքաղաք իր այցի մեկնարկին։ Միլեյը, ով Արգենտինայի տնտեսական ճգնաժամի և մշակութային անկման համար մեղադրում է սոցիալիզմին, Սանչեսին մեղադրեց բռնապետի պես գործելու մեջ։
Նրա այցը տեղի է ունենում նոյեմբերի 29-ի ընտրություններին ընդառաջ՝ խիստ բևեռացված քաղաքական քարոզարշավի ֆոնին։ Սանչեսն իրեն ներկայացնում է որպես վերջին պատնեշ՝ ընդդեմ այն ուժերի, որոնք նա անվանում է «ծայրահեղ աջեր» և «ռեակցիոն ուժերի կոալիցիա» (որոնց շարքում է նաև Միլեյը)։
Նախաճաշի ժամանակ արգենտինացի նախագահը Սանչեսին անվանեց «անամոթ բռնապետ» և ակնարկեց, որ Իսպանիայի վարչապետը նպաստում է «ներխուժմանը» Սեուտայում՝ իսպանական անկլավում, որտեղ հուլիսին հարևան Մարոկկոյից սահմանի զանգվածային խախտում էր տեղի ունեցել։
«Սոցիալիստները կնախընտրեն իշխել դժոխքում, քան ծառայել դրախտում։ Ահա թե ինչու են նրանք խրախուսում ներխուժումը։ Յուրաքանչյուր ներգաղթյալ մեկ ձայն է։ Եթե դրա գինը երկրի կործանումն է, ապա նրանք ավելի քան պատրաստ են վճարել այդ գինը», — ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Բալկանյան գագաթնաժողովը փորձության է ենթարկում «Բեռլինյան գործընթացը»
Հակաամերիկյան տրամադրությունները Եվրոպայում տարածվում են
ԵՄ-ն ճնշում է գործադրելու Կանադայի և Մեծ Բրիտանիայի վրա՝ Ուկրաինային ավելի շատ ֆինանսավորում տրամադրելու համար