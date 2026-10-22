Առողջապահության ոլորտի պաշտպանները պահանջում են ԵՄ բյուջեում առանձնացնել առողջապահության ֆինանսավորումը

Ծախսերի նվազագույն շեմերի սահմանումը կարող է հարթել տարաձայնությունները Եվրահանձնաժողովի և Եվրախորհրդարանի միջև
Առողջապահության ոլորտի պաշտպանները փորձում են համոզել քաղաքական գործիչներին՝ հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակում (ԲՖՇ) հատուկ միջոցներ նախատեսել առողջապահության համար, սակայն Եվրահանձնաժողովը հավատարիմ է մնում ծախսերի ավելի ճկուն կառուցվածք ունենալու իր ծրագրերին։
2028-2034 թթ. ԵՄ բյուջեում Հանձնաժողովը նախատեսում է առողջապահական ծախսերը ներառել «Եվրոպական մրցունակության հիմնադրամի» (ECF) մեջ։ Այս հիմնադրամը կֆինանսավորի նաև այլ ոլորտներ, օրինակ՝ կենսատեխնոլոգիաները, և գործադիր մարմնին ավելի մեծ ճկունություն կընձեռի։ Մինչդեռ Եվրախորհրդարանը պնդում է, որ պետք է պահպանվի առողջապահությանն ուղղված առանձին ծրագիր՝ 10 միլիարդ եվրո բյուջեով։
«EuroHealthNet»-ի (Բրյուսելում տեղակայված հանրային առողջապահական գործակալությունների և ինստիտուտների ցանց, որը մասամբ ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի կողմից) տնօրեն Կարոլին Կոստոնգսն առաջարկել է փոխզիջումային տարբերակ՝ ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեում սահմանել առողջապահական ծախսերի նվազագույն շեմեր։
«Սա որոշակի ճկունություն կապահովի, բայց միաժամանակ երաշխիք կլինի, որ առաջիկա յոթ տարիների ընթացքում առողջապահության համար միջոցներ կհատկացվեն», — ասել է Կոստոնգսը՝ եվրոպական առողջապահական քաղաքականության ոլորտում ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Նա այս մասին հայտնել է «Rapporteur»-ին՝ Եվրախորհրդարանում նշված ցանցի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։
Կոստոնգսը կիսել է առողջապահության ոլորտի այլ ներկայացուցիչների մտահոգությունները՝ կապված Իռլանդիայի նախագահության (Խորհրդում) ներկայացրած վերջին առաջարկի հետ, որը նախատեսում է «Եվրոպական մրցունակության հիմնադրամի» ֆինանսավորման կրճատում 13%-ով։
«Առողջապահության համար նախատեսված գումարն ավելի քիչ կլինի, քան Հանձնաժողովի սկզբնական առաջարկում էր։ Սա շատ խելամիտ որոշում չէ, քանի որ մեր տնտեսությունը կախված է առողջ բնակչությունից», — նշել է նա։ Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովի բյուջետային բաժնի պաշտոնյան պաշտպանեց գործադիրի ճկուն մոտեցումը՝ պնդելով, որ ապագա առաջնահերթությունները հնարավոր չէ կանխատեսել տարիներ առաջ։
ԵՄ պատգամավորները և առողջապահության ոլորտի պաշտպանները զգուշացնում են, որ բյուջետային կրճատումները ԵՄ-ին ենթարկում են առողջապահական սպառնալիքների։
EuroHealthNet-ի տնօրենը նաև ընդգծեց առողջապահական նախաձեռնությունների ֆինանսավորման մեկ այլ պոտենցիալ աղբյուր։
Առաջարկի համաձայն՝ առողջապահությունը կարող է ներառվել Ազգային և տարածաշրջանային գործընկերության ծրագրերում (NRPPs), որը լայն փաթեթ է, որի միջոցով յուրաքանչյուր երկիր կկառավարի ԵՄ ֆինանսավորումը քաղաքականության մի շարք ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, ձկնորսությունը և միգրացիան։
«ECF-ը և Horizon Europe-ը կքննարկվեն ամեն տարի, բայց NRPP-ները յոթ տարվա համար են, և մենք պետք է համոզվենք, որ առողջապահությունը ներառված է», – հավելեց Կոստոնգսը՝ կոչ անելով շարունակել աջակցությունը ԵՄ երկրներում։
Բաց մի թողեք
«ԹՐԻՓՓ»-ի նախագծման աշխատանքները սկսվում են․ ի՞նչ է սպասվում հաջորդիվ
Ո՞րն է եղել նորածնի մաhվան պատճառը. մանրամասներ
Լեհաստանի կառավարությունը քվեարկում է աբորտի օրենքները մեղմացնելու օգտին՝ մարտահրավեր նետելով պահպանողական նախագահին