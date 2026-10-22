Միջանկյալ փոփոխություններ. ի՞նչ է փոխվում Եվրոպական խորհրդարանում

Այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ խորհրդարանական կազմի խոշոր վերադասավորումների մասին
Ստրասբուրգ, ՖՐԱՆՍԻԱ – Եվրոպական խորհրդարանն արդեն զբաղված է միջանկյալ վերադասավորումներով։
Քաղաքական խմբակցությունները վերանայում են իրենց ռազմավարությունները, իսկ եվրոպատգամավորները պայքարում են պատվավոր պաշտոնների համար՝ որոնցից ոմանք քաղաքականապես կարևոր են, իսկ մյուսները՝ ավելի քիչ։
Յուրաքանչյուր երկուսուկես տարին մեկ վերաբաշխվում են բոլոր այն պաշտոնները, որոնք Եվրոպական խորհրդարանի 719 պատգամավորներին հնարավորություն են տալիս ազդել ԵՄ օրենսդրության վրա։
Ահա թե ինչ է տեղի ունենում ութ խմբակցություններից յուրաքանչյուրում։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն (ԵԺԿ) – 185 պատգամավոր
Մանֆրեդ Վեբերի գլխավորած ԵԺԿ խմբակցությունը մեկ փոփոխություն է կատարել իր ղեկավար կազմում՝ տասը փոխնախագահների շարքում ընդգրկելով հունգարացի պատգամավոր Էստեր Լակոշին (Հունգարիայի «Տիսա» կուսակցությունից)։
Սակայն բավարացի ազդեցիկ քաղաքական գործիչը, ով մեծամասնության ձայներով վերընտրվել է խմբակցության նախագահի պաշտոնում, նշել է, որ առաջիկա երկուսուկես տարիները տարբերվելու են նախորդներից։
Վեբերը պատրաստվում է 2029 թվականին սպասվող կատաղի պայքարին ընդդեմ աջ պոպուլիստների։ Այս միջանկյալ փուլում, սակայն, նրա գլխավոր խնդիրն է ապահովել, որ Ռոբերտա Մեցոլան կարողանա ստանալ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը երրորդ անգամ, ինչը նախադեպը չունեցող երևույթ կլինի։ Վեբերը առայժմ զուսպ է պահում իր քայլերը, սակայն առաջիկա շաբաթներին լրջորեն բանակցություններ կսկսի սոցիալիստների և «Վերականգնենք Եվրոպան» (Renew) խմբակցության հետ։
Սոցիալիստներ և դեմոկրատներ (S&D) – 135 պատգամավոր
Արդյո՞ք սոցիալիստները կմրցակցեն Ռոբերտա Մեցոլայի հետ նախագահի պաշտոնի համար՝ հաշվի առնելով, որ նրանք հավակնում են այդ իրավունքին։
Խորհրդարանում S&D խմբակցությունից ստացվող ազդակները վկայում են, որ նրանք, հավանաբար, կհամաձայնեն գործարքի գնալ ԵԺԿ-ի հետ՝ պայմանով, որ այն ձևակերպվի որպես կոալիցիոն պարտադիր համաձայնագիր, որը հրապարակավ կստորագրի Վեբ «Հայրենասերներ հանուն Եվրոպայի» (PfE)՝ 85 պատգամավոր:
Անսպասելի քայլով, որը կարելի է որակել որպես «վոուք» (woke) մշակույթին բնորոշ մոտեցում, ծայրահեղ աջ այս խմբակցությունն այս շաբաթ ղեկավար կազմում Ժորդան Բարդելլայի կողքին նշանակեց երկրորդ համանախագահ՝ հունգարական «Ֆիդես» (Fidesz) կուսակցության անդամ Կինգա Գալին։ Սա ծայրահեղ աջ խմբակցությանը դնում է նույն շարքում, որտեղ գտնվում են «Ձախերը» և «Կանաչները», որոնք նույնպես ունեն գենդերային հավասարակշռություն պահպանող ղեկավար կազմ։
PfE-ն ձգտում է հաղթահարել այն ավանդական «պատնեշը», որի միջոցով կենտրոնամետ խմբակցությունները միավորվում են՝ թույլ չտալու նրանց զբաղեցնել կարևոր պաշտոններ, օրինակ՝ հանձնաժողովների նախագահների կամ Եվրախորհրդարանի փոխնախագահների տեղերը։ Նրանք պայքարում են ECR-ի (Եվրոպական պահպանողականներ և բարեփոխիչներ) հետ՝ երրորդ տեղը պահպանելու համար, ինչը հիմք կտա պնդելու, որ այդ «պատնեշը» պետք է վերացվի։ Ավելին, դիրքերը պահպանելու համար նրանք նույնիսկ իրենց շարքերն են ընդունել Չեխիայի կոմունիստական կուսակցության նախկին ղեկավար Կատերժինա Կոնեչնային։
«Հայրենասերները» հավատարիմ են մնում իրենց ռազմավարությանը՝ փորձելով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը (EPP) ներգրավել իրենց ազդեցության ոլորտում՝ միաժամանակ քննադատելով պահպանողականների՝ սոցիալիստների հետ կոալիցիաներ կազմելու քայլերը։
«Եվրոպական պահպանողականներ և բարեփոխիչներ» (ECR)՝ 84 պատգամավոր
ECR-ը ձգտում է ամրապնդել իր ազդեցությունը Եվրախորհրդարանում՝ պաշտոնների միջանկյալ վերաբաշխման շրջանակներում՝ միաժամանակ պահպանելով երկիմաստ հարաբերություններ իշխող կենտրոնամետ մեծամասնության հետ։
«Մենք «Ուրսուլայի մեծամասնության» (իշխող կոալիցիայի) մաս չենք կազմում։ Ուստի մենք որոշումներ ենք կայացնում յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին՝ կենտրոնանալով բովանդակության և կոնկրետ անձանց վրա», — նշել է համանախագահ Նիկոլա Պրոկաչինին։
Այս ճկուն մոտեցումը թույլ է տալիս լեհական ընդդիմադիր «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցությանը քարոզարշավ վարել Բրյուսելի դեմ, մինչդեռ Ջորջիա Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը համ Սակայն Իտալիայում մինչև 2027 թվականի աշունը սպասվող համընդհանուր ընտրությունները կարող են խմբին զրկել փորձառու գործիչներից, այդ թվում՝ Պրոկաչինիից և Կառլո Ֆիդանցայից։
«Վերականգնենք Եվրոպան» (Renew Europe) խումբն ունի 78 պատգամավոր
Խմբի ֆրանսիացի ղեկավար Վալերի Հայերը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը (ԵԺԿ) հորդորում է սոցիալիստների հետ միասին ստորագրել կոալիցիոն գրավոր համաձայնագիր։
Այս շաբաթ նա վերընտրվեց խմբի ղեկավարի պաշտոնում, թեև նրա խմբի ֆրանսիացի պատգամավորների շրջանում տարաձայնություններ են ի հայտ եկել։ Ոմանք, օրինակ՝ Նատալի Լուազոն, պաշտպանում են Էդուար Ֆիլիպին, մինչդեռ մյուսները, այդ թվում՝ Հայերը, Գաբրիել Ատալի թիմում են։
Վերջերս «Վերականգնենք Եվրոպան» խմբին միացել են մի քանի նոր իտալացի անդամներ, այդ թվում՝ Պինա Պիչիերնոն, ով նախկինում՝ որպես սոցիալիստների խմբի անդամ, զբաղեցնում էր Եվրախորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնը։ Խմբափոխություն կատարելիս Պիչիերնոն հրաժարվեց հրաժարական տալ այդ պաշտոնից և մտադիր է կրկին առաջադրվել Բյուրոյի անդամի պաշտոնում՝ այս անգամ արդեն «Վերականգնենք Եվրոպան» խմբից։
Սա նշանակում է, որ երբ խմբին հատկացված տեղերի թիվը կրճատվի՝ հասնելով երեքի, «Վերականգնենք Եվրոպան» խմբի ներկայիս երեք փոխնախագահներից մեկը՝ Սոֆի Վիլմեսը, Մարտին Հոյսիկը կամ Ֆաբիեն Կելլերը, ստիպված կլինի զիջել իր տեղը նրան։ Իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե «Վերականգնենք Եվրոպան» խմբին հաջողվի մեկ տեղ «խլել» մեկ այլ քաղաքական խմբից։
Նիդերլանդական VVD կուսակցությունից Մալիկ Ազմանին վերադարձել է փոխնախագահի պաշտոնին. նա դուրս էր մնացել ղեկավար կազմից այն շրջանում, երբ իր կուսակցությունը Գերտ Վիլդերսի հետ միասին իշխանության մաս էր կազմում։
«Կանաչներ / Եվրոպական ազատ դաշինք»՝ 53 պատգամավոր
«Կանաչները» նույնպես ցանկանում են ներգրավվել կենտրոնամետ քաղաքական ուժերի միջանկյալ «մեծ գործարքում»։ Սակայն, եթե նրանք ցանկանում են տեղ ունենալ բանակցային սեղանի շուրջ, ապա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) հավանաբար կպահանջի, որ գործընթացին մասնակցի նաև «Եվրոպական պահպանողականներ և ռեֆորմիստներ» (ԵՊՌ) խմբակցությունը, ինչը կբացառի «Կանաչների» պաշտոնական մասնակցությունը։
«Մենք ցանկանում ենք, որ եվրոպամետ ուժերը վերականգնեն իրենց միասնականությունը, քանի որ ուզում ենք, որ այս խորհրդարանն արդյունավետ աշխատի», — Rapporteur-ին ասել է «Կանաչների» համանախագահ Թերի Ռայնտկեն։
Ռայնտկեն կշարունակի պաշտոնավարել որպես խմբակցության համանախագահ՝ ռումինացի պատգամավոր Նիկոլաե Շտեֆենուցեի հետ միասին (վերջինս իր երկրում որևէ կուսակցության անդամ չէ)։
«Կանաչները» նաև լրացնում են Խորհրդարանի բյուրոյում Շտեֆենուցեի թողած տեղը։ Լյուքսեմբուրգցի պատգամավոր Թիլի Մեցը, ով ընտրվել է որպես նրա փոխարինող, պետք է հաստատվի լիագումար նիստում՝ նոյեմբերին, իսկ այնուհետև՝ կրկին հունվարին։
«Ձախեր»՝ 45 պատգամավոր
«Ձախերի» խմբակցությունում ղեկավարության փոփոխություն է սպասվում. ակնկալվում է, որ հունվարին գերմանական «Ձախ» կուսակցությունից (Die Linke) Մարտին Շիրդևանը կզիջի համանախագահի պաշտոնը հունական «Սիրիզա» կուսակցության անդամ Կոնստանտինոս «Կոստաս» Արվանիտիսին։ Ֆրանսիական «Անհնազանդ Ֆրանսիա» (La France Insoumise) կուսակցությունից Մանոն Օբրին կշարունակի պաշտոնավարել։
Այնուամենայնիվ, ընթացիկ խորհրդարանական ժամկետի մեկնարկից ի վեր «Սիրիզան» կորցրել է 2024 թվականին ընտրված իր չորս պատգամավորներից երկուսին։ Նիկոլաս Ֆարանտուրիսը տեղափոխվել է «Սոցիալիստների» խմբակցություն, իսկ Նիկոս Պապասը, չնայած «Սիրիզայից» հեռացվելուն, շարունակում է մնալ «Ձախերի» խմբակցության կազմում։
Խմբակցության ղեկավ «Ինքնիշխան ազգերի Եվրոպա»՝ 27 եվրոպատգամավոր
«Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության անդամ Ռենե Աուստը և լեհական «Կոնֆեդերացիա» (Konfederacja) կուսակցությունից Ստանիսլավ Տիշկան, ամենայն հավանականությամբ, կշարունակեն մնալ որպես ESN-ի առաջնորդներ. այս մասին «Rapporteur»-ին հայտնել է AfD-ի մի անդամ։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիան չի օգնի լրացնել Ուկրաինայի ֆինանսավորման պակասուրդը
Բոլսոնարուն չի կործանի Մերկոսուրը, բայց Բրյուսելը կարող է դա անել
Թրամփի դիզելային համաձայնագիրը խափանեց Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության գործընթացը, ասում է Չեխիայի նախագահը