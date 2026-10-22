Իտալացի ծայրահեղ աջ գեներալը որսում է «մանոսֆերայի» (տղամարդկանց առցանց համայնքի) ձայները. Լուսանկար

Այս ինքնատիպ նախկին դեսանտայինը այժմ գլխացավանք է դարձել Ջորջիա Մելոնիի համար, ով պետք է որոշի՝ արդյոք նա օգտակա՞ր է իր կոալիցիայի համար, թե՞ բեռ։
ՀՌՈՄ — Նախկին դեսանտային, գեներալ Ռոբերտո Վանաչին սոցիալական ցանցերում իրեն ներկայացնում է որպես հռոմեական լեգեոներ և կառքավար։ Նա հայտարարել է, որ նախընտրում է կանանց՝ «առանց կիսաշրջազգեստի», և հրապարակել է արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված մի պատկեր, որում պատկերված է կին փոխնախարար՝ չափազանց բաց կրծքով։
Տղամարդկայնության և «հակա-woke» (հակա-առաջադիմական) մշակույթի այս դրսևորումները պատահական վրիպակներ չեն։ Իտալական քաղաքականության ծայրահեղ աջ աստղը միտումնավոր կերպով թիրախավորում է այսպես կոչված «մանոսֆերան» (տղամարդկանց առցանց համայնքը)՝ ինտերնետային սադրիչից վերածվելու լուրջ քաղաքական ուժի։
Իտալիայի առաջին կին վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի համար Վանաչին այժմ լուրջ խնդիր է ստեղծում. նա պետք է որոշի՝ արդյոք վերջինս օգտակա՞ր է իրեն, թե՞ ընդհակառակը՝ վնասակար։ Քանի որ հաջորդ գարնանը ընտրություններ են սպասվում, իսկ նրա «Ազգային ապագա» (National Future) կուսակցությունը հարցումներով հավաքում է մոտ 8% ձայն, Վանաչին կարող է վճռորոշ դեր խաղալ աջակողմյան կոալիցիայի ձևավորման գործում։
«Զզվելի է մտածել, որ կարելի է շահարկել կնոջ կերպարը նման ողբալի քարոզչության համար», — ասել է Մելոնիի կոալիցիայի կենտրոնամետ թևի կրտսեր նախարար Մատիլդե Սիրակուզանոն, ում պատկերն էլ հենց ենթարկվել է շահարկման։ — «Չեմ կարծում, որ մենք երբևէ այսքան ցածր ենք իջել, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մեկին, ով հավակնում է դառնալ ազգային մակարդակի քաղաքական առաջնորդ»։
Վանաչիի սադրանքները կարող են թվալ որպես ծանոթ «տրոլինգ» մի քաղաքական գործչի կողմից, ով իր համբավը կառուցել է՝ բարձրաձայնելով այն, ինչը սովորաբար չեն ասում։ Սակայն դրանց հետևում թաքնված է ավելի լայն քաղաքական ծրագիր, որն օգտագործում է այն երիտասարդ տղամարդկանց դժգոհությունները, ովքեր իրենց օտարված են զգում ֆեմինիզմից և առաջադեմ մշակույթից։
Էմանուելե Պոցոլոն՝ «Ազգային ապագա» (National Future) խմբակցության պատգամավորը, ով դուրս է եկել Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» (Brothers of Italy) կուսակցությունից, կարծում է, որ կանանց հետ հարաբերություններում երիտասարդ տղամարդիկ գնալով ավելի սահմանափակված են դառնում։
«Կարծում եմ՝ արևմտյան երիտասարդ տղամարդկանց մոտ կանանց հետ շփվելու բնազդը հաճախ գրեթե կաթվածահար է արված», — ասել է նա՝ պնդելով, որ նույնիսկ ռոմանտիկ հարաբերություններ հաստատելու լեգիտիմ փորձերը կարող են ընկալվել որպես ագրեսիա։
«Մշակութային խնդիրն այն է, որ երբեմն թվում է, թե ամեն ինչ ոտնձգություն է, ամեն ինչ՝ չարաշահում, ամեն ինչ՝ բռնություն», — հավելել է նա՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ իրական բռնությունն ու չարաշահումները պետք է պատժվեն։
Միջերկրածովյան պատրիարխություն
Վաննաչին համատեղում է սադրիչ առցանց հաղորդագրությունները և ալֆա-տղամարդու կերպարը քաղաքական ծրագրի հետ, որը խոստանում է վերականգնել տղամարդկանց և կանանց ավանդական դերերը: «Ազգային ապագան» նույնիսկ անուն ունի իր նախընտրած սոցիալական կարգի համար՝ «Միջերկրածովյան պատրիարխություն»:
Նրա քաղաքական ծրագիրը կոչ է անում ձևավորել «ուժեղ տղամարդկանց», որոնք կարող են վերահսկել իրենց հույզերն ու կրքերը, պաշտպանել կանանց և զոհաբերել իրենց հասարակության համար: Այն դեմ է վերջերս ներմուծված կնասպանության հանցագործությանը, դատապարտում է ֆեմիցիզմը և հայտարարում է կյանքի պաշտպանությունը «հղիությունից մինչև բնական մահ» և «բնական ընտանիքը»՝ որպես իր անվիճելի արժեքներ:
Այս տեսլականի ճարտարապետը և ծրագրի գլխավոր հեղինակը Լորենցո Գասպերինին է, Տոսկանայից պահպանողական կաթոլիկ փիլիսոփայության ուսուցիչ, որը սոցիալական ցանցերում դեմ է եղել պատվաստանյութերի և աբորտի իրավունքին և մեղադրել է ֆեմինիզմին կանանց նկատմամբ բռնության համար:
Արդյունքը քաղաքական առաջարկ է, որը համատեղում է տարբեր ավանդույթներ՝ ընտանիքի և սեռականության մասին պահպանողական կաթոլիկ գաղափարներ, տղամարդկության մասին ավելի հին իտալական գաղափարներ և տղամարդկանց դժգոհության շատ ավելի նոր առցանց քաղաքականություն:
Մանիֆեստը նպատակ ունի կյանքի կոչել ավանդական ընտանեկան արժեքները՝ առաջարկելով վճարումներ կատարել այն ծնողներին, ովքեր թողնում են աշխատանքը՝ երեխաներին մեծացնելու համար, ինչպես նաև խրախուսել բազմազավակ ընտանիքների ծնողներին՝ տրամադրելով հարկային արտոնություններ և աշխատատեղեր պետական հատվածում։
Որոշ առաջարկներ հիշեցնում են Բենիտո Մուսոլինիի ֆաշիստական դարաշրջանի «Պայքար ծնելիության համար» (Battle for Births) նախաձեռնությունը, որը նմանատիպ խրախուսական միջոցներ էր առաջարկում՝ միաժամանակ մայրությունը ներկայացնելով որպես հայրենասիրական պարտականություն։
Լուկա Սֆորցինին՝ Վանաչիի նախկին գաղափարախոսը, ով հետագայում խզել է կապերը նրա հետ, նշել է, որ «միջերկրածովյան» պիտակը մարքեթինգային հնարամիտ քայլ է։
«Դա նման է միջերկրածովյան սննդակարգի մասին խոսելուն, — ասել է նա։ — Մտքիդ գալիս են իտալական ուտեստները, մոցարելլան, լոլիկը, ձիթայուղը»։ Նրա խոսքով՝ նպատակն այն է, որ «հովվերգական, դրական պատկերների» հետևում քողարկվի հայրիշխանական մոդելը, որտեղ տղամարդիկ գերիշխում են կանանց նկատմամբ։ «Սա հրեշավոր է», — ասել է նա։
Պոցոլոն հերքել է այն պնդումը, թե ծրագիրը քարոզում է տղամարդկանց գերիշխանությունը
«Ճիշտ հակառակը, — ասել է նա։ — Երբ խոսում ենք միջերկրածովյան հայրիշխանության մասին, հիմնական գաղափարն ընտանիքում և հասարակության մեջ տղամարդու պարտականությունները վերականգնելը, պահպանելը և փոխանցելն է»։ Նա պնդել է, որ տղամարդիկ պարտավոր են հարգանք, սեր և պաշտպանություն ցուցաբերել կանանց հանդեպ՝ միաժամանակ մերժելով բռնությունն ու հարկադրական վերահսկողությունը։
Նա պաշտպանել է «առանց կիսաշրջազգեստների» արտահայտությունը՝ որակելով այն «չափազանց զվարճալի» (ակնարկելով փոխվարչապետ Անտոնիո Տայանիի՝ երկար կիսաշրջազգեստներ կրելու կոչը) և ընդգծելով, որ այն բնավ վիրավորական չէ։ Նա նաև համեմատել է Վանաչիի՝ շարքային իտալացիների հետ կապ հաստատելու ունակությունը Սիլվիո Բեռլուսկոնիի ունակության հետ։
Ումբրիայի Օրվիետո քաղաքում վերջերս կայացած հանրահավաքի ժամանակ Վանաչին պաշտպանեց միջերկրածովյան պատրիարքության հայեցակարգը՝ այն ներկայացնելով ոչ թե որպես «ճնշում և տիրապետում», այլ որպես «պարտականություն, հավատարմություն և զոհաբերություն»։ Նա նշեց, որ հենց ընտանիքի այս մոդելն է թույլ տվել «մեզ հաղթանակել վերջին 2000 տարիների ընթացքում»։
Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող «Differenza Donna» կազմակերպության նախագահ Էլիզա Էրկոլին դատապարտեց այս ծրագիրը՝ որակելով այն որպես «վերադարձ դեպի սպիտակամորթ, ցիսգենդեր «ալֆա» տղամարդու գերիշխանություն, որտեղ կինը հանդես է գալիս որպես նրա սպասուհի»։
Ալֆաներին դիմելը
Իրաքում և Աֆղանստանում ծառայած Վաննաչին 2023 թվականին լրատվամիջոցների սենսացիա դարձավ ինքնահրատարակված «Աշխարհը շրջված» գրքով, որը լայնորեն քննադատում էր ներգաղթը, ֆեմինիզմը և համասեռամոլությունը: Այնտեղ նա համասեռամոլներին ասում էր. «Դուք նորմալ չեք, հաղթահարեք դա»:
Երկրպագուների կողմից որպես առաջադեմ քաղաքականության դեմ առողջ բանականության պաշտպան գովաբանված՝ նա 2024 թվականի Եվրոպական ընտրություններում ստացել է ավելի քան կես միլիոն ձայն՝ որպես ներգաղթի դեմ Լիգայի թեկնածու, նախքան փետրվարին «Ազգային ապագա» կուսակցությունը հիմնադրելը:
Հարցումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «Ազգային ապագա»-ի հավանական ընտրողների մոտ 62%-ը տղամարդիկ են, այդ թվում՝ ֆիզիկական աշխատողների և գործազուրկների շրջանում ուժեղ աջակցությունը:
Պոցոլոն հերքել է, որ «Ազգային ապագա»-ն միտումնավոր թիրախավորում է տղամարդ ընտրողներին՝ պնդելով, որ կուսակցության նպատակն է հասնել բոլոր ծագում ունեցող իտալացիներին, ովքեր իրենց չեն ներկայացնում:
Մեծ Բրիտանիայի Բրայթոնի համալսարանի դասախոս Ֆեդերիկա Ֆորմատոն, ով ուսումնասիրում է սեռը և ծայրահեղ աջակողմյան ուղղությունը, ասել է, որ Վանաչին «փորձարկում է ջրերը»՝ պարզելու համար, թե արդյոք կարող է հասնել ավելի երիտասարդ տղամարդկանց լսարանին՝ օգտագործելով այն, ինչը նա նկարագրել է որպես երիտասարդ տղամարդկանց «տուժած իրավունք»։
Կարիերային զինվոր լինելով՝ նա բազմիցս պատկերել է իրեն ֆիզիկական ուժի, մրցակցության և ռազմական հմտության պատկերներով։ Սոցիալական ցանցերում արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված տարբերակները տարածվում են Վանաչիի՝ որպես հին հռոմեացու, տեսարաններում, որոնք հիշեցնում են Ռիդլի Սքոթի «Գլադիատոր» էպոսական ֆիլմը։
Ըստ Ֆորմատոյի՝ հռոմեական խորհրդանիշները մարմնավորում են «արականություն և գերարականություն», իսկ Վանաչիի՝ բանակային անցյալն օգնում է ձևավորել «ալֆա արուի» կերպարը։
Ֆորմատոն նշում է, որ հումորը, մեմերը և միտումնավոր սադրանքները հատկապես արդյունավետ են ինտերնետային լսարանի երիտասարդ հատվածի շրջանում՝ թույլ տալով համեմատաբար բարդ գաղափարախոսական ուղերձները վերածել ակնթարթորեն ընկալելի պատկերների։ «Նա միամիտ չէ, — ասում է նա։ — Նա բաներ է ասում՝ սադրելու և ավելի շատ ուշադրություն գրավելու համար»։
Սա լուրջ խնդիր է ստեղծում Մելոնիի համար։ Վանաչիի կուսակցությունը ձայներ է խլում Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» (Brothers of Italy) և Մատեո Սալվինիի «Լիգա» (League) կուսակցություններից՝ միաժամանակ առաջարկելով ավելի անզիջում դիրքորոշում ներգաղթի, սոցիալական խնդիրների և արտաքին քաղաքականության հարցերում։
Այնուամենայնիվ, Վանաչին դուռ է բացում Մելոնիի հետ դաշինք կազմելու համար, եթե վերջինիս անհրաժեշտ լինեն իր կուսակցության ձայները։ Նա «Ազգային ապագան» (National Future) բնորոշում է որպես կենտրոնամետ-աջերի բնական դաշնակից՝ միաժամանակ պնդելով, որ ցանկացած պայմանավորվածություն պետք է հարգի իր կուսակցության սկզբունքները։ Հաշվի առնելով, որ Իտալիայի նոր ընտրական օրենքը խորհրդարանական մեծամասնության հավելյալ տեղեր է տրամադրում այն կոալիցիաներին, որոնք հավաքում են ձայների առնվազն 42 տոկոսը, այդ ձայները կարող են վճռորոշ լինել։
Սա Մելոնիի առջև դնում է բարդ ընտրություն․ կա՛մ Վանաչիին թողնել կոալիցիայից դուրս, կա՛մ կառավարություն բերել մի շարժում, որի գրավչությունը մասամբ հիմնված է այն տղամարդկանց դժգոհությունների վրա, ովքեր կարծում են, թե ֆեմինիզմը չափազանց հեռուն է գնացել։
Ըստ Ֆորմատոյի՝ Վանաչին օգտագործում է իտալական քաղաքական դաշտում առկա մի բաց, որտեղ մինչ այժմ չկար որևէ գործիչ, ով ունակ կլիներ այդ դժգոհությունները վերածելու կազմակերպված քաղաքական ուժի։
Վանաչին՝ ավանդական արականությունը վերականգնելու իր խոստումներով, կարծես վճռական է տրամադրված զբաղեցնելու այդ տեղը։
«Այնտեղ դատարկ աթոռ կա», — ասում է նա։
Բաց մի թողեք
Մարին Լը Պենն ընդդեմ Ալիս Վայդելի․ ինչպես են ծայրահեղ աջերը ցանկանում վերափոխել ԵՄ-ն
Մերցի արևելյան մղձավանջը դեռ շատ հեռու է ավարտից
Իտալիան ցանկանում է, որ ԵՄ անդամ երկրների մայրաքաղաքները պահպանեն վերահսկողությունը արտաքին քաղաքականության նկատմամբ